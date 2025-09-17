HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.9.2025 KLO 13.15

Huhtamäen taloudellinen raportointi vuonna 2026

Huhtamäki julkaisee taloudelliset katsauksensa vuonna 2026 seuraavasti:

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 13.2. Vuosikertomus 2025 2.3. alkavalla viikolla Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2026 29.4. Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2026 23.7. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2026 29.10.



Huhtamäki noudattaa hiljaista jaksoa ennen taloudellisten katsausten julkistamista. Tilinpäätöstiedotteen julkaisua edeltävä hiljainen jakso on neljä viikkoa. Puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsausten julkaisua edeltävä hiljainen jakso alkaa raportoitavan katsauskauden päätyttyä.

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 29.4.2026. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin. Osakkeenomistaja voi vaatia yhtiökokoukselle kuuluvan asian sisällyttämistä yhtiökokouksen esityslistalle. Jotta vaatimus huomioidaan, se tulee toimittaa kirjallisena yhtiön hallitukselle viimeistään tiistaina 10.3.2026.

Lisätietoja:

Kristian Tammela, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +358 10 686 7058

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 18 000 ammattilaistamme työskentelee 36 maassa ja 101 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2024 Huhtamäen liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.