Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 56 – 2025
til Nasdaq Copenhagen
17. september 2025
ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram
Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.
Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.
I perioden 10. - 16. september 2025 er foretaget følgende køb:
|Dato
|Antal B-aktier
|Gennemsnitlig købspris
B-aktier (DKK)
|Samlet beløb
B-aktier (DKK)
|[I alt, seneste meddelelse]
|2.604.500
|728.256.766
|10. september 2025
|24.000
|243,98
|5.855.520
|11. september 2025
|24.000
|245,87
|5.900.880
|12. september 2025
|23.000
|243,18
|5.593.140
|15. september 2025
|22.000
|242,91
|5.344.020
|16. september 2025
|20.000
|239,19
|4.783.800
|Akkumuleret under programmet (B-aktier)
|2.717.500
|755.734.126
ROCKWOOL A/S ejer herefter 3.164.356 B-aktier svarende til 1,50 % af selskabets samlede aktiekapital.
Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 10. – 16. september 2025 vedlægges denne meddelelse.
Yderligere information:
Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15
Vedhæftede filer