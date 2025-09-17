ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 56 – 2025
til Nasdaq Copenhagen        

17. september 2025

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 10. - 16. september 2025 er foretaget følgende køb:

DatoAntal B-aktierGennemsnitlig købspris

B-aktier (DKK)		Samlet beløb

B-aktier (DKK)
[I alt, seneste meddelelse]2.604.500 728.256.766
10. september 202524.000243,985.855.520
11. september 202524.000245,875.900.880
12. september 202523.000243,185.593.140
15. september 202522.000242,915.344.020
16. september 202520.000239,194.783.800
Akkumuleret under programmet (B-aktier)2.717.500 755.734.126

ROCKWOOL A/S ejer herefter 3.164.356 B-aktier svarende til 1,50 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 10. – 16. september 2025 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:        

Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15

