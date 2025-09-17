Partenariat Atos Garde-Nationale

Communiqué de presse

Le Groupe Atos signe une convention avec la Garde nationale et renforce ses liens avec la communauté de la Défense

Paris, France – le 17 septembre 2025 – Le Groupe Atos, un leader mondial de la transformation digitale enrichie par l’IA et partenaire technologique stratégique de nombreuses institutions publiques et de défense, annonce la signature d’une convention de partenariat avec la Garde nationale. Cette initiative s’inscrit dans une volonté partagée de renforcer les liens avec le ministère des Armées et le ministère de l’Intérieur ainsi que de promouvoir l’engagement citoyen au sein de l’entreprise.

La cérémonie de signature, intervenue le 17 septembre en présence de représentants de la Garde nationale et de dirigeants du Groupe Atos, marque une étape importante dans la reconnaissance de l’engagement d’Atos en faveur de la réserve opérationnelle.

Un partenariat stratégique au cœur des enjeux de souveraineté

En tant qu’Entreprise de Services du Numérique (ESN) et membre de la Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD), regroupant l'ensemble des entreprises de défense contribuant à concevoir et à produire les équipements pour les armées, le Groupe Atos confirme par cette convention son rôle de partenaire de confiance historique du ministère des Armées. Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des actions menées par le Groupe pour soutenir les politiques de défense et de sécurité nationale, comme par exemple à travers l’expertise de sa branche Eviden en technologies de pointe en cybersécurité, systèmes de missions critiques et intelligence artificielle.

« Ce partenariat illustre notre volonté d’agir concrètement pour la résilience nationale, en mettant non seulement nos compétences technologiques mais également humaines au service de la communauté de défense » a déclaré Franck Chartier, Directeur Général France du Groupe Atos. « Grâce à cette convention, nos collaborateurs pourront apporter leur expertise et contribuer pleinement à la réserve opérationnelle et aux initiatives de la Garde nationale. En retour, ils bénéficieront de l’incomparable expérience du terrain pour nous aider à développer des solutions encore plus adaptées aux besoins des forces de défense. »

Cédric Chaux, Directeur de Programme pour Eviden, Groupe Atos, et réserviste, a indiqué : « En tant que réserviste au sein du Groupe Atos, la signature de cette convention de partenariat marque une évolution majeure dans les possibilités qui nous sont données de gérer à la fois notre carrière professionnelle et notre engagement au service de la nation. Les nouvelles opportunités offertes par cette convention sont un cercle vertueux qui vont nous permettre de développer nos expertises et nos connaissances militaires dans le cadre de nos fonctions de réserviste. Le Groupe Atos bénéficiera en retour de nos connaissances et expériences terrain, dans le cadre des projets que nous menons pour le compte du ministère des Armées, du ministère de l’Intérieur et d’autres acteurs du monde de la défense. »

Un engagement concret et durable

La convention prévoit notamment des mesures facilitant, au-delà des obligations prévues par la loi, l'engagement, l'activité et la réactivité des réservistes :

La mise en place d’un référent Garde Nationale au sein du Groupe, que les salariés déjà réservistes ou souhaitant le devenir pourront consulter pour toute question relative à leur engagement ;

20 jours d’activités de réserves autorisées de plein droit, alors que les réservistes, militaires ou policiers, bénéficient normalement de 10 jours ouvrés par an afin de remplir leurs obligations ;

La clause dite de réactivité, permettant de faire appel aux réservistes avec un préavis raccourci est réduite de 15 à 10 jours ;

Le maintien de l’intégralité de la rémunération des salariés pendant leurs activités dans la réserve lorsque les absences sont autorisées de plein droit ;

La participation d’Atos aux événements institutionnels portés par la Garde nationale ;

L’utilisation du logo « Partenaire de la Défense Nationale » dans la communication du Groupe.

Ce partenariat s’inscrit dans une dynamique plus large de soutien aux politiques publiques, en cohérence avec les valeurs de responsabilité sociétale et d’engagement citoyen portées par Atos. Pour en savoir plus, visitez Responsabilité sociétale d’entreprise - Atos

À propos de la Garde nationale

Créée en 2016 en réponse aux attentats, la Garde nationale rassemble 90 00 réservistes opérationnels des forces armées et de sécurité intérieure. Près de 7 000 femmes et hommes sont engagés au quotidien sur le territoire national. Chaque jour, ils participent activement à la sécurité et à la défense des Français. La Garde nationale répond à trois objectifs :

• Créer une dynamique qui dépasse les réserves de chaque composante ;

• Faciliter la démarche d’engagement, notamment celle de la jeunesse ;

• Valoriser cet engagement en favorisant la cohésion nationale et le développement de l’esprit de résilience.

À propos du Groupe Atos

Le Groupe Atos est un leader international de la transformation digitale avec près de 70 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 67 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Garde nationale

CMarc Le Moine

Chef du bureau communication de la Garde nationale

Tél. 06 86 23 91 36

Atos

Laurent Massicot – laurent.massicot@atos.net

Tél. 33 (0)7 69 48 01 80

