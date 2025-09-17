Tulikivi Oyj: Hallituksen päätös pääoman palautuksesta

TULIKIVI OYJ  PÖRSSITIEDOTE  17.9.2025 KLO 16:00

Tulikivi Oyj:n hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen 25.4.2025 sille antaman valtuutuksen perusteella päättänyt, että yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan aiemmin yhtiökokouskutsussa tiedotetun mukaisesti pääoman palautusta 0,01 euroa A-osakkeelle ja 0,0083 euroa K-osakkeelle.

Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 6.10.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Pääoman palautus maksetaan 15.10.2025, jonka jälkeen Tulikiven hallituksella ei ole jäljellä valtuutusta varojenjakoon.

Tulikivi Oyj

Hallitus

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, +358 (0)40 524 5593

Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivigroup.com


