Tulikivi laskee ja tarkentaa ohjeistustaan vuodelle 2025: Liikevaihdon arvioidaan olevan 29-33 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan 1-2 miljoonaa euroa.

Tulikivi laskee ja tarkentaa aiempaa arviotaan vuoden 2025 liikevaihdon ja liiketuloksen kehityksestä. Vuoden 2024 liikevaihto oli 33,3 miljoonaa euroa, ja vertailukelpoinen liiketulos oli 2,1 miljoonaa euroa. Uuden arvion mukaan vuoden 2025 liikevaihdon arvioidaan olevan 29-33 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan 1-2 miljoonaa euroa. Näkymien laskemisen syynä on tulisijamarkkinoiden ennakoitua hitaampi kysynnän elpyminen.

Aiempi ohjeistus vuodelle 2025 (julkaistu alun perin 7.3.2025): Vuoden 2025 liikevaihdon ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan kasvavan vuoteen 2024 verrattuna.

