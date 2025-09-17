Die Denodo Plattform 9.3 ist nun verfügbar und bietet bahnbrechende Unterstützung für KI-Innovationen

PALO ALTO, Kalifornien, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement, hat mit der Verfügbarkeit von DeepQuery in Denodo Platform 9.3 eine weitere Unterstützung für KI-Innovationen angekündigt. DeepQuery ist eine Deep-Research-Funktion, die über die faktenbasierte Suche hinausgeht und komplexe, analytische Fragen mit detaillierten, vollständig erläuterten Begründungen behandelt.

Verbesserungen der Denodo Plattform

Die neueste Version der Denodo Plattform , 9.3, festigt die Position von Denodo als Grundlage für Innovationen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Viele der heutigen KI-Workloads sind operativer Natur und umfassen Anwendungsfälle wie Chatbots, die auf der Grundlage von Live-Daten auf Eingaben reagieren können, sowie KI-Agenten, die autonom handeln und in Echtzeit Entscheidungen als Reaktion auf Live-Situationen treffen. Dies erfordert einen bidirektionalen Echtzeitzugriff auf große Mengen von Live-Daten aus Originalquellen in einer sich ständig erweiternden, verteilten Datenlandschaft, wobei gleichzeitig konsistente Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen zum Schutz der Daten gewährleistet und die Kosten gesenkt werden müssen. Eine aktuelle Studie des MIT hat ergeben, dass 95 % der KI-Projekte keinen positiven ROI erzielen. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Unfähigkeit der KI, in sich ständig verändernden Betriebsumgebungen zu lernen und korrekt zu handeln, da es an einer Dateninfrastruktur mangelt, die solche Arbeitslasten unterstützen kann. Die Denodo Plattform 9.3 verfügt über mehrere neue Funktionen, die ihre Grundlage für operative KI stärken. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören:

Größere Flexibilität für materialisierte Ansichten: Materialisierte Ansichten und Daten-Caches sind nun widerstandsfähig gegenüber Schemaänderungen, sodass Entwickler das Änderungsmanagement für Datenprodukte flexibler durchführen und KI-Anwendungen effektiver mit den benötigten Daten ausstatten können. Dies ist besonders wichtig in Umgebungen, in denen KI-Agenten und -Anwendungen sich schnell weiterentwickeln und ihre zugrunde liegenden Schemata und anderen Metadaten sich ständig ändern. Diese Funktion beschleunigt auch inkrementelle Aktualisierungen von Data Lakehouses, sodass die in Lakehouses gespeicherten Daten stets für KI-Anwendungen bereit sind.

Diese neuen Kontrollen ermöglichen die Abfrage von Datenzugriffsrichtlinien auf Abruf und sorgen so für deutlich mehr Flexibilität in dynamischen Betriebsumgebungen, in denen sich die Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit häufig ändern. Automatische Generierung von Geschäftskontext: Im Einklang mit dem Schwerpunkt der Denodo-Plattform, KI mit relevanten Geschäftsmetadaten anzureichern, generiert Denodo Assistant nun automatisch Metadaten-Tags und -Attribute, die den Geschäftskontext spezifizieren. Die neueste Version generiert und aktualisiert nun automatisch Metadaten-Einbettungen in einer Vektordatenbank (PGVector). Dies beschleunigt das Hinzufügen von Geschäftskontext, der für die KI-Fähigkeit von Daten erforderlich ist, und ermöglicht zudem schnellere Iterationen des Geschäftskontexts im Zuge seiner Weiterentwicklung.

In Verbindung mit der Self-Service-Funktion für Geschäftsanwender des Denodo Data Marketplace, die mit der Denodo Plattform 9.2 eingeführt wurde, bietet Denodo nun eine einzigartige Unternehmensdatenbasis, die den Echtzeit-Anforderungen von Menschen und KI-Anwendungen im geschäftlichen Kontext gerecht wird.

„Denodo gewinnt im Bereich des KI-gestützten Datenmanagements zunehmend an Bedeutung, um mit den rasanten Veränderungen Schritt zu halten“, so Alberto Pan, Chief Technology Officer (CTO) bei Denodo. „Unternehmen müssen sich in dynamischen Betriebsumgebungen zurechtfinden, die über die traditionellen Netzwerk- und Speichergrenzen hinausgehen. Die Denodo Plattform bietet eine Möglichkeit, diese neuen, sich schnell verändernden Anwendungsfälle rund um KI-fähige und geschäftsbereite Daten in diesem oft volatilen Kontext schnell zu berücksichtigen.“

Denodo veröffentlicht DeepQuery

Denodo DeepQuery, die Multi-Agent-Funktion für tiefgehende Recherchen, die im Juli vorab angekündigt wurde , ist nun allgemein verfügbar auf GitHub . Mit DeepQuery können KI-Entwickler komplexe, mehrstufige, kontextbezogene Abfragen durchführen, die durch offene Fragen gesteuert werden, beispielsweise um die Ursachen für Kundenabwanderung aufzudecken oder die wichtigsten Faktoren für die Kundenbindung in einer Vielzahl unterschiedlicher Systeme zu identifizieren. DeepQuery liefert innerhalb weniger Minuten nachvollziehbare Echtzeit-Erkenntnisse, für deren Erstellung ein erfahrener Datenanalyst normalerweise mehrere Tage benötigen würde.

DeepQuery bietet der KI- und Entwickler-Community Open-Source-Zugang zu den umfassenden Forschungsressourcen von Denodo. Aufbauend auf der semantischen Ebene und dem AI SDK von Denodo ermittelt DeepQuery dynamisch, welche Daten benötigt werden, ruft eine Ansicht davon in Echtzeit ab und koordiniert komplexe Abruf- und Schlussfolgerungs-Workflows.

Zu den Vorteilen zählen:

Intelligentere KI-Interaktionen: Ermöglicht KI-Agenten die iterative Verfeinerung von Fragen und Logik, um präzisere, kontextreichere Antworten zu liefern

Ermöglicht KI-Agenten die iterative Verfeinerung von Fragen und Logik, um präzisere, kontextreichere Antworten zu liefern Umfassende Datenverwaltung und -sicherheit: Gewährleistet, dass KI-gesteuerte Abfragen mit Unternehmensrichtlinien, Maskierungen und Zugriffskontrollen übereinstimmen

Gewährleistet, dass KI-gesteuerte Abfragen mit Unternehmensrichtlinien, Maskierungen und Zugriffskontrollen übereinstimmen Flexibilität durch Open Source: Verfügbar unter einer Apache-Lizenz, die Anpassungen und Beiträge der Community ermöglicht



Diese Fortschritte werden bereits in der gesamten Branche anerkannt. „Bei Sigmasoft haben wir die Innovationen von Denodo im Bereich der Unternehmens-KI – einschließlich der Deep-Research-Funktionen von Denodo DeepQuery – aufmerksam verfolgt“, erklärte Shivaji Basu, Chief AI Officer bei Sigmasoft, einem Partner von Denodo. „Mit der allgemeinen Verfügbarkeit freuen wir uns darauf, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten und ihnen dabei zu helfen, erklärbare, systemübergreifende Geschäftseinblicke auf Unternehmensebene zu gewinnen. Dies ist die Art von KI-Reife, die Entscheidungsträgern sowohl Schnelligkeit als auch Sicherheit bietet.“

Der Erfolg dieses und anderer Partner sowie der Erfolg der vielfältigen Kundenbasis von Denodo untermauern die Führungsposition von Denodo, die Unternehmens-KI nicht nur möglich, sondern auch praktisch, kontrollierbar und wirkungsvoll macht.

Über Denodo

Denodo ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement. Die preisgekrönte Denodo Plattform ist die führende logische Datenmanagementplattform zur Umwandlung von Daten in vertrauenswürdige Erkenntnisse und Ergebnisse für alle datenbezogenen Initiativen im gesamten Unternehmen, einschließlich KI und Self-Service. Denodos internationale Kunden aus den verschiedensten Branchen haben in einem Drittel der Zeit vertrauenswürdige, KI- und geschäftsfähige Daten geliefert, und zwar mit einer zehnmal besseren Leistung als mit Lakehouses und anderen Mainstream-Datenplattformen allein. Weitere Informationen finden Sie unter denodo.com .

