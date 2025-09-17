Quest Software stellt neue Unternehmensstrategie und integrierte Datenmanagement-Plattform für KI-Erfolg vor

AUSTIN, Texas, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest Software, ein weltweit führender Anbieter von Datenmanagement, Cybersicherheit und Plattformmodernisierung, hat heute seine neue Unternehmensstrategie sowie eine einheitliche, nahtlose und automatisierte Datenmanagement-Plattform vorgestellt. Diese ist darauf ausgelegt, dass Unternehmen im Zeitalter von KI schneller erfolgreich agieren können. Die Strategie basiert auf drei wesentlichen Erfolgsfaktoren für KI: vertrauenswürdige, KI-fähige Daten, sichere Identitäten und Plattformmodernisierung, um mit den Anforderungen von KI Schritt zu halten. Ergänzend dazu präsentiert Quest eine neue Markenidentität, die den Fokus des Unternehmens auf Innovation, Lösungen und Wachstum widerspiegelt. Weitere Informationen sowie aktualisierte Produkte und Lösungen, Inhalte, Kundenressourcen und Partner-Assets sind unter quest.com verfügbar.

Eine aktuelle MIT-Studie zeigt, dass 95 Prozent der generativen KI-Pilotprojekte (GenAI) scheitern. Zudem hat Gartner festgestellt , dass fast ein Drittel der GenAI-Projekte nach der Konzeptphase abgebrochen wird. Diese Ergebnisse verdeutlichen die Notwendigkeit einer robusteren Datenbasis. Die neue erwin Data Management Platform von Quest, ausgestattet mit einheitlichen KI-Funktionen für eine nahtlose Benutzererfahrung, ermöglicht Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors, die Datengenauigkeit zu erhöhen und vertrauenswürdige Datenprodukte bis zu 54 Prozent schneller zu erstellen. Damit lassen sich die Anforderungen an Geschwindigkeit und Skalierbarkeit, die für erfolgreichen KI-Einsatz entscheidend sind, optimal erfüllen. Die vollständig inegrierte Plattform von Quest automatisiert zentrale Schritte für die Erstellung vertrauenswürdiger Datenprodukte, inklusive dynamischer Vertrauensbewertungen, und unterstützt so deren Verwendung und Wiederverwendung auf dem Datenmarktplatz.

Viele Unternehmen kämpfen aktuell mit fragmentierten, isolierten und zu wenig genutzten Daten, die in spezialisierten, aber ineffektiven Datenmanagement-Tools verwaltet werden – nicht dafür gemacht, die hohen Anforderungen von KI zu erfüllen: zuverlässige Daten in der richtigen Geschwindigkeit und Menge. Die neue erwin-Plattform von Quest setzt hier an: Sie nutzt Generative KI, um Prozesse zu automatisieren, vereint Kernfunktionen des Datenmanagments wie Datenqualität, Datenmodellierung, Metadatenmanagement und Datenverwaltung in einer zentralen Lösung, beseitigt Datensilos und generiert belastbare Datenprodukte. Nutzer der erwin Data Management Platform profitieren sofort von Vorteilen wie verbesserter Datengenauigkeit, vertrauenswürdigen Datenprodukten, schnelleren Markteinführungszyklen und höherer Produktivität.

„KI verlangt einen völlig neuen Ansatz im Datenmanagement. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden – darunter über 90 Prozent der Fortune-500-Unternehmen – haben wir ein tiefes Verständnis für ihre Herausforderungen und Anforderungen gewonnen“, sagte Tim Page, CEO von Quest Software. „Die erwin Data Management Platform ist die erste ihrer Art, die Datengenauigkeit verbessert und die Bereitstellung von Datenprodukten deutlich beschleunigt – ein echter Durchbruch für unsere Kunden.“

Als führender Anbieter von KI-Lösungen integriert Quest KI-Funktionen in sein breites Produktportfolio und nutzt diese Technologie für kritische Anwendungsfälle, um den Erfolg seiner Kunden beim Übergang von generativer zu agentenbasierter KI sicherzustellen. Neben der Herausforderung, vertrauenswürdige Datenprodukte zu erstellen, müssen auch Identitäten gegen neue KI-Bedrohungen geschützt werden – sowohl menschliche als auch maschinelle. Die KI-gestützte Quest Security Guardian Intelligence optimiert die Erkennung und Reaktion auf Identitätsbedrohungen von Microsoft erheblich und ermöglicht es Kunden, Identitätsbedrohungen schneller als je zuvor zu erkennen und einzudämmen.

Die neue Markenidentität von Quest betont den Fokus des Unternehmens auf marktführende Innovationen. Zusammen mit der diesjährigen Kapitalzuführung von 350 Millionen US-Dollar zur Beschleunigung der Forschung und Entwicklung im Bereich KI sowie einem neuen Führungsteam, das Wachstum und Kundenorientierung vorantreibt, hat Quest in die Zukunft von KI investiert. Zu dem kürzlich vorgestellten Team gehören anerkannte Branchenführer:innen wie Ashish Joshi (Präsident und CFO), John Bertero (Chief Revenue Officer) und Maureen Perrelli (Chief Channel Officer), die alle Tim Page unterstützen, der im Januar zum neuen CEO von Quest Software ernannt wurde.

Da KI die Art und Weise verändert, wie Unternehmen Daten verwalten, Zugriffe absichern und Abläufe skalieren, setzt die neue Unternehmensstrategie von Quest Software drei zentrale Prioritäten, um den Erfolg im Bereich KI zu sichern:

Bereitstellung einer Plattform für vertrauenswürdige, KI-fähige Daten in großem Umfang und mit hoher Geschwindigkeit. Die Leistungsfähigkeit von KI hängt entscheidend von der Datenqualität ab. Die neue erwin Data Management Platform von Quest, ausgestattet mit einheitlichen und automatisierten KI-Funktionen für eine nahtlose Benutzererfahrung, ermöglicht Unternehmen, die Datengenauigkeit zu erhöhen und vertrauenswürdige Datenprodukte schneller zu erstellen. Damit lassen sich die Anforderungen an Geschwindigkeit und Skalierbarkeit, die für erfolgreichen KI-Einsatz entscheidend sind, optimal erfüllen.

Mit der explosionsartigen Zunahme von Identitäten, Dienstkonten und Zugriffspunkten wächst auch die Angriffsflächen drastisch, was komplexe Sicherheitsherausforderungen schafft. Quest schützt kritische Identitätsressourcen in Active Directory und Entra ID, sichert Ausfallsicherheit über den gesamten Angriffszyklus hinweg und automatisiert die Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen bis zu 90 % schneller, wodurch Millionen an Ausfallkosten eingespart werden. Modernisierte Plattformen für KI-Bereitschaft und -Erfolg. Modernisierungsprojekte müssen nahtlos erfolgen, um Datenverluste oder Ausfallzeiten zu vermeiden – egal, ob sie durch digitale Transformation oder Sicherheitsverbesserungen vorangetrieben werden. Quest arbeitet seit mehr als zwanzig Jahren eng mit Microsoft zusammen, um Unternehmen bei der Migration und Modernisierung von Identitäten, Workloads und Geräten schneller und zuverlässiger als alle Wettbewerber zu unterstützen. Als erstes Unternehmen erhielt Quest die Microsoft-365-Zertifizierung für seine Migrationsfähigkeiten – ein klarer Beleg für das Engagement bei Modernisierungsinitiativen seiner Kunden.



Quest erweitert seine Strategie zur Markteinführung mit einem Fokus auf sein Partner-Ökosystem. Quest setzt auf ein umfangreiches Netzwerk unabhängiger Softwareanbieter (ISVs) und Technologiepartner, um Kunden weltweit optimal zu unterstützen. Quest-Partner können über https://partners.quest.com auf neue Programme zugreifen, um die KI-Initiativen ihrer Kunden zu unterstützen.

Über Quest Software

Quest Software entwickelt Technologien und Lösungen, die die Basis für KI in Unternehmen bilden. Mit Fokus auf Datenmanagement und -verwaltung, Cybersicherheit sowie Plattformmodernisierung unterstützt Quest Organisationen dabei, ihre wichtigsten Herausforderungen zu meistern und das volle Potenzial von KI zu entfalten. Weltweit vertrauen mehr als 45.000 Unternehmen, darunter über 90 % der Fortune-500-Unternehmen, auf Quest Software. Weitere Informationen finden Sie unter www.quest.com oder folgen Sie Quest Software auf X (früher Twitter) und LinkedIn.

