Quest Software anuncia nueva estrategia empresarial y plataforma unificada de gestión de datos para el éxito de la inteligencia artificial (IA)

AUSTIN, Texas, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest Software, líder mundial en gestión de datos, ciberseguridad y modernización de plataformas, presentó hoy una nueva estrategia empresarial y una plataforma de gestión de datos unificada, transparente y automatizada diseñada para acelerar la capacidad de sus clientes para prosperar en la era de la IA. La estrategia, basada en tres prioridades fundamentales para que las empresas alcancen el éxito de la IA: datos confiables y listos para IA, identidades seguras y modernización de la plataforma para escalar con las demandas de IA, incluye una nueva y audaz identidad de marca para reflejar el enfoque de Quest en innovación, soluciones y crecimiento. Para más información y explorar productos y soluciones actualizados, contenido, recursos de clientes y activos de socios, visite quest.com.

Un estudio reciente del MIT destacó que el 95 por ciento de los pilotos de inteligencia artificial generativa (GenAI) están fallando, y Gartner indicó que casi un tercio de los proyectos de GenAI se abandonan después de la prueba de concepto, lo que revela la necesidad de bases de datos más sólidas. La nueva erwin Data Management Platform (Plataforma de gestión de datos erwin) de Quest que presenta capacidades unificadas y habilitadas para IA para una experiencia perfecta, permite a las empresas y organizaciones del sector público mejorar la precisión de los datos y crear productos de datos confiables un 54 por ciento más rápido que antes, cumpliendo de manera única con la escala y la velocidad requeridas para el éxito de la IA. La plataforma Quest totalmente integrada automatiza los pasos esenciales necesarios para crear productos de datos confiables con una puntuación de confianza dinámica para su uso y reutilización en el mercado de datos.

Hoy en día, las empresas lidian con datos fragmentados, aislados y subutilizados con herramientas de gestión de datos nicho e ineficaces, que no están diseñadas para satisfacer las necesidades críticas de la IA: datos confiables a velocidad y escala. La nueva plataforma erwin de Quest aprovecha GenAI para ofrecer simplicidad operativa a través de la automatización, unificando las capacidades de gestión de datos, como calidad de datos, modelado de datos, gestión de metadatos y gobernanza de datos, eliminando silos y creando productos de datos, todo a través de una plataforma única. Los clientes que utilizan la erwin Data Management Platform obtendrán beneficios inmediatos, como mayor precisión de datos y productos de datos con puntaje confiable, tiempo más rápido de posicionamiento en el mercado y mayor productividad.

"La IA está impulsando la necesidad de un enfoque radicalmente nuevo para la gestión de datos. Trabajar en estrecha colaboración con nuestros clientes, incluyendo más del 90 por ciento de las empresas Fortune 500, nos ha dado un profundo conocimiento de sus desafíos y necesidades", dijo Tim Page, director ejecutivo de Quest Software. "La erwin Data Management Platform es la primera en su tipo en ofrecer precisión de datos optimizada y una entrega más rápida de productos de datos al mercado, un avance revolucionario para nuestros clientes".

Como proveedor líder de soluciones de IA, Quest está habilitando su amplia gama de productos y aplicando esa tecnología a casos de uso críticos, asegurando el éxito de los clientes mientras siguen el camino de la IA generativa a la agéntica. Junto con el desafío de crear productos de datos confiables, está la necesidad de proteger las identidades frente a nuevas amenazas de IA, tanto humanas como no humanas. Quest Security Guardian Intelligence habilitada para IA mejora de manera significativa la detección y respuesta de amenazas de identidad de Microsoft, ayudando a los clientes a detectar y contener las amenazas de identidad más rápido que nunca.

La nueva identidad de marca de Quest refuerza su enfoque en la innovación líder del mercado. En combinación con la inyección de capital de $ 350 millones de este año para acelerar la investigación y desarrollo en IA, y un nuevo equipo ejecutivo para impulsar el crecimiento y el enfoque en el cliente, Quest se ha preparado para el futuro de la IA. El equipo recientemente anunciado incluye reconocidos líderes del sector, Ashish Joshi, presidente y director financiero; John Bertero, director de ingresos; y Maureen Perrelli, directora de canal, que se unen a Tim Page, que fue nombrado nuevo director ejecutivo de Quest Software en enero.

A medida que la IA transforma la forma en que las organizaciones gobiernan los datos, aseguran el acceso seguro y escalan las operaciones, la nueva estrategia de la empresa de Quest Software es cumplir con tres prioridades fundamentales para el éxito de la IA:

Proporcionar la plataforma para datos confiables listos para IA a escala y velocidad. La IA es tan buena como los datos. La nueva erwin Data Management Platformn de Quest, presenta capacidades habilitadas para IA unificadas y automatizadas para una experiencia perfecta, permite a las empresas mejorar la precisión de los datos y crear productos de datos confiables más rápido, cumpliendo de manera única con la escala y la velocidad requeridas para el éxito de la IA.

Ciberseguridad y resiliencia impulsadas por IA. Con un aumento sin precedentes en identidades, cuentas de servicio y puntos de acceso, aumentando drásticamente la superficie de ataque y creando complejos desafíos de seguridad. Quest protege los activos de identidad más críticos en Active Directory y Entra ID, ofreciendo resiliencia durante todo el ciclo de vida del ataque y automatiza la recuperación de ransomware un 90 por ciento más rápido, ahorrando millones de dólares en costos de tiempo de inactividad.

Plataformas modernizadas mediante migración para preparación y éxito en IA. Ya sea impulsadas por la transformación digital o mejoras en la postura de seguridad, los proyectos de modernización se deben realizar con fluidez para evitar pérdida de datos o interrupciones. Quest se ha asociado con Microsoft durante más de dos décadas para ayudar a las organizaciones a migrar y modernizar identidades, cargas de trabajo y dispositivos de manera más rápida y confiable que nadie. Quest es la primera empresa en lograr la Certificación Microsoft 365 por sus capacidades de migración, destacando su compromiso con las iniciativas de modernización del cliente.





Quest está expandiendo su posicionamiento en el mercado con enfoque en su ecosistema de socios. Con una amplia red de proveedores de software independientes (ISVs) y otros socios tecnológicos, Quest puede ofrecer mayor soporte a los clientes en todo el mundo. Los socios de Quest pueden acceder a nuevos programas para apoyar las iniciativas de IA de sus clientes visitando, https://partners.quest.com.

Quest Software crea tecnología y soluciones que construyen las bases para la IA empresarial. Enfocada en gestión y gobernanza de datos, ciberseguridad y modernización de plataformas, Quest ayuda a las organizaciones a abordar sus desafíos más apremiantes y hacer realidad la promesa de la IA. En todo el mundo, más de 45,000 empresas, incluyendo más del 90% de las Fortune 500, confían en Quest Software.

