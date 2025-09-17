Quest Software dévoile sa nouvelle stratégie d’entreprise et sa plateforme unifiée de gestion des données pour réussir dans le secteur de l’IA

AUSTIN, Texas, 17 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quest Software, leader mondial dans les domaines de la gestion des données, de la cybersécurité et de la modernisation des plateformes, a dévoilé aujourd’hui une nouvelle stratégie d’entreprise et une plateforme de gestion des données unifiée, transparente et automatisée, conçue pour aider ses clients à prospérer à l’ère de l’IA. Reposant sur trois piliers fondamentaux permettant aux entreprises de tirer pleinement parti de l’IA (des données fiables et adaptées à l’IA, des identités sécurisées et une modernisation des plateformes pour répondre aux exigences de l’IA), cette stratégie s’accompagne d’une nouvelle identité de marque audacieuse qui témoigne de l’importance accordée par Quest à l’innovation, aux solutions et à la croissance. Pour tout complément d’information et pour découvrir les produits et solutions les plus récents, les contenus, les ressources clients et les ressources partenaires, rendez-vous sur quest.com.

Une étude récente du MIT a révélé que 95 pourcent des projets pilotes d’IA générative (GenAI) échouent, et Gartner a déclaré que près d’un tiers des projets GenAI sont abandonnés à l’issue de la phase de validation du concept, soulignant ainsi la nécessité de disposer de bases de données plus solides. En proposant des fonctionnalités unifiées basées sur l’IA pour une expérience optimale, la nouvelle plateforme de gestion des données erwin de Quest permet aux entreprises et aux administrations publiques d’améliorer la précision des données et de créer des produits de données fiables 54 pourcent plus rapidement qu’auparavant, répondant ainsi de manière unique aux exigences de taille et de rapidité nécessaires à la réussite de l’IA. La plateforme Quest entièrement intégrée automatise les étapes essentielles nécessaires à la création de produits de données fiables avec une évaluation de la fiabilité dynamique, destinés à être utilisés et réutilisés sur le marché des données.

De nos jours, les entreprises sont confrontées à des données fragmentées, cloisonnées et sous-utilisées, et disposent d’outils de gestion des données limités et inefficaces, incapables de répondre aux exigences fondamentales de l’IA, à savoir des données fiables, rapides et à grande échelle. La nouvelle plateforme Quest erwin exploite GenAI pour simplifier les opérations grâce à l’automatisation, en unifiant les capacités de gestion des données, telles que la qualité des données, la modélisation des données, la gestion des métadonnées et la gouvernance des données, en supprimant les cloisonnements et en créant des produits de données, le tout à partir d’une seule et même plateforme. Les clients recourant à la plateforme de gestion des données erwin bénéficieront d’avantages immédiats, tels qu’une meilleure précision des données et des produits de données évalués en fonction de leur fiabilité, une mise sur le marché plus rapide et une productivité accrue.

« L’IA renforce la nécessité d’adopter une approche radicalement nouvelle de la gestion des données. Travailler en étroite collaboration avec nos clients, dont plus de 90 pourcent figurent au classement du Fortune 500, nous a permis de mieux comprendre leurs défis et leurs attentes », a déclaré Tim Page, PDG de Quest Software. « La plateforme de gestion des données erwin est la première du genre à proposer une meilleure précision des données et un délai de livraison plus rapide des produits de données sur le marché ; c’est une véritable innovation pour nos clients. »

En tant que leader dans le domaine des solutions d’IA, Quest intègre l’IA à sa large gamme de produits et applique cette technologie à des situations concrètes, garantissant ainsi la réussite de ses clients dans leur transition de l’IA générative à l’IA agentive. Outre le défi que représente la création de produits de données fiables, il est nécessaire de protéger les identités contre les nouvelles menaces liées à l’IA, qu’elles soient humaines ou non. La solution Quest Security Guardian intégrant l’IA améliore considérablement la détection et la réponse aux menaces liées à l’identité Microsoft, permettant ainsi aux clients d’identifier et de contenir les menaces liées à l’identité plus rapidement que jamais.

La nouvelle identité de marque de Quest souligne son engagement envers l’innovation de pointe. Avec l’injection de 350 millions de dollars de capitaux cette année pour accélérer la recherche et le développement dans le domaine de l’IA, et une nouvelle équipe de direction chargée de stimuler la croissance et l’orientation client, Quest a investi dans l’avenir de l’IA. L’équipe récemment nommée comprend des leaders du secteur reconnus, tels qu’Ashish Joshi, président et directeur financier, John Bertero, directeur des recettes, et Maureen Perrelli, directrice des canaux de distribution, qui rejoignent Tim Page, nommé nouveau PDG de Quest Software en janvier.

Alors que l’IA redéfinit la manière dont les entreprises gèrent les données, sécurisent l’accès et développent leurs activités, la nouvelle stratégie de Quest Software consiste à mettre en œuvre trois piliers fondamentaux pour garantir le succès de l’IA :

L’IA n’est efficace que dans la mesure où les données sont fiables. En proposant des fonctionnalités unifiées basées sur l’IA pour une expérience optimale, la nouvelle plateforme de gestion des données erwin de Quest permet aux entreprises d’améliorer la précision des données et de créer des produits de données fiables plus rapidement, répondant ainsi de manière unique aux exigences de taille et de rapidité nécessaires à la réussite de l’IA. Une cybersécurité et une résilience optimisées par l’IA. Nous constatons à une augmentation sans précédent du nombre d’identités, de comptes de service et de points d’accès, ce qui a considérablement accru la surface d’attaque et engendré des défis sécuritaires complexes. Quest protège les biens identitaires fondamentaux via Active Directory et Entra ID, garantissant une protection tout au long du cycle de vie des attaques et automatisant la récupération après une attaque par rançongiciel 90 pourcent plus rapidement, économisant ainsi plusieurs millions de dollars les coûts liés aux interruptions des activités.

Nous constatons à une augmentation sans précédent du nombre d’identités, de comptes de service et de points d’accès, ce qui a considérablement accru la surface d’attaque et engendré des défis sécuritaires complexes. Quest protège les biens identitaires fondamentaux via Active Directory et Entra ID, garantissant une protection tout au long du cycle de vie des attaques et automatisant la récupération après une attaque par rançongiciel 90 pourcent plus rapidement, économisant ainsi plusieurs millions de dollars les coûts liés aux interruptions des activités. Des plateformes modernisées grâce à la migration prêtes et performantes en matière d’IA. Qu’ils soient motivés par la transformation numérique ou par l’amélioration de la sécurité, les projets de modernisation doivent se dérouler sans encombre afin d’éviter toute perte de données ou interruption d’activité. Quest collabore avec Microsoft depuis plus de vingt ans afin de faciliter la migration des entreprises et la modernisation des identités, des charges de travail et des appareils, de manière plus rapide et plus fiable que n’importe quel autre prestataire. Quest est la première entreprise à obtenir la certification Microsoft 365 pour ses capacités de migration, soulignant ainsi son engagement en faveur des initiatives de modernisation de ses clients.



Quest accroît sa présence sur le marché en mettant l’accent sur son écosystème de partenaires. Grâce à un vaste réseau de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) et d’autres partenaires de solutions technologiques, Quest est en mesure d’accompagner plus efficacement ses clients à travers le monde. Les partenaires Quest peuvent accéder à de nouveaux programmes pour soutenir les initiatives de leurs clients en matière d’IA en se rendant sur https://partners.quest.com.

