Quest Software, 새로운 기업 전락 발표하고 AI 성공을 위한 통합 데이터 관리 플랫폼 공개

텍사스주 오스틴, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 데이터 관리, 사이버 보안 및 플랫폼 첨단화 분야의 글로벌 선도 기업 Quest Software가 새로운 기업 전략을 발표하고, AI 시대에 고객사들의 성공 역량을 키우기 위해 설계된 원활한 통합 자동화 데이터 관리 플랫폼을 선보인다. 새로운 전략은 기업이 AI 시대 성공을 실현하는 데 필요한 3가지 핵심 우선순위, 안정적인 AI 레디 데이터, 안전한 개인정보 관리, AI 수요에 맞춰 확장이 가능한 플랫폼 첨단화를 기반으로 한다. 또한 혁신, 솔루션, 성장에 중점을 두는 Quest의 방침을 반영해 참신하고 대담한 브랜드 정체성을 포함한다. 업데이트된 제품과 솔루션, 관련 콘텐츠, 고객 리소스, 파트너 자산 등은 quest.com에서 확인할 수 있다.

최근 MIT 연구 결과에 따르면, 생성형 AI(GenAI)의 95%가 시범 운영 단계에서 실패를 겪고 있다. 또한 가트너에 따르면, 생성형 AI 프로젝트의 약 3분의 1이 개념증명 이후 중단된다. 이러한 사례는 보다 강력한 데이터 기반의 필요성을 시사한다. Quest가 새롭게 선보이는 erwin 데이터 관리 플랫폼은 통합된 AI 기능을 통해 원활한 경험을 선사하며, 기업과 공공기관이 데이터 정확도를 개선하고, 신뢰할 수 있는 데이터 제품을 기존보다 54% 신속하게 만들 수 있게 지원한다는 점에서 AI 시대 성공에 필수인 규모와 속도 요건을 독보적으로 충족한다. 완전 통합형인 Quest 플랫폼은 데이터 마켓플레이스에서의 사용 및 재사용을 위해 동적으로 신뢰도를 평가하며, 신뢰할 수 있는 데이터 제품을 만드는 데 필수적인 단계들을 자동화한다.

오늘날 기업들은 AI의 핵심 요구사항, 즉 데이터를 신속하게 대규모로 제공하기에 부적합한, 포괄적이지 않고 비효율적인 데이터 관리 도구를 사용하기 때문에 데이터가 분산되고 단절되며 활용도가 충분하지 못하다. Quest의 새로운 erwin 플랫폼은 생성형 AI를 활용해 자동화를 통한 운영 간소화를 실현한다. 데이터 품질 유지, 데이터 모델링, 메타데이터 관리, 데이터 거버넌스와 같은 데이터 관리 역량을 통합하며, 단일 플랫폼을 통해 부서 간 장벽을 제거하고 데이터 제품을 만들도록 지원한다. 고객사들은 erwin 데이터 관리 플랫폼을 활용해 데이터 정확도 개선, 신뢰도 평가를 거친 데이터 제품 생산, 출시 기간 단축, 생산성 향상 등의 이점을 즉각적으로 누릴 수 있다.

Quest Software의 CEO Tim Page는 “AI 등장으로 데이터 관리에 대한 획기적으로 새로운 접근 방식의 필요성이 커지고 있다. 우리는 포천 500대 기업의 90% 이상이 포함된 고객사들과의 긴밀한 협력을 통해 기업들의 과제와 요구 사항을 깊이 파악할 수 있었다. erwin 데이터 관리 플랫폼은 데이터 제품을 출시하기까지 기간을 단축하고 데이터 정확도를 높이는 최초의 플랫폼으로 고객사들에게 게임 체인저가 되어줄 것이다”라고 말했다.

AI 솔루션 공급 분야의 선도 기업인 Quest는 광범위한 제품군에 AI 기능을 구현하는 한편 해당 기술을 핵심 사용 사례에 적용해, 고객사들이 생성형 AI에서 에이전틱 AI로 성공적으로 나아갈 수 있도록 한다. 신뢰할 수 있는 데이터 제품을 만들어야 한다는 과제와 함께, 인간이나 기계로 인해 새로 발생하고 있는 AI 위협으로부터 개인정보를 보호해야 한다는 필요성도 대두되고 있다. AI 기반의 Quest Security Guardian Intelligence는 Microsoft의 개인정보 위협 탐지 및 대응 능력을 대폭 강화해 고객사들이 어느 때보다 빠르게 개인정보 위협을 식별하고 차단할 수 있도록 돕는다.

Quest의 새로운 브랜드 정체성은 시장을 선도하는 혁신에 대한 집중을 한층 강화한다. 올해 AI 연구 및 개발 가속화를 위해 3억 5,000만 달러의 자본을 투입한 데 이어 성장과 고객 중심 경영을 위해 새로운 경영진을 꾸리는 등, Quest는 AI 미래에 투자를 이어가고 있다. 최근 재편된 경영진에는 회장 겸 CFO Ashish Joshi, 최고수익책임자 John Bertero, 최고채널책임자 Maureen Perrelli 등 업계에서 인정받는 리더들이 포함되었으며, 앞으로 이들이 지난 1월 Quest Software의 새로운 CEO로 선임된 Tim Page와 함께하게 되었다.

AI가 기업의 데이터 관리, 안전한 접근, 운영 확장 방식을 재편하고 있는 가운데, Quest Software의 새로운 기업 전략은 AI 시대 성공을 위한 3가지 핵심 우선순위를 실현하는 데 목적을 둔다.

규모와 속도를 보장하는 신뢰할 수 있는 AI 레디 데이터 플랫폼을 제공. AI의 성공은 데이터 수준으로 좌우된다. Quest가 새롭게 선보이는 erwin 데이터 관리 플랫폼은 통합 자동화 AI 기능을 지원해 원활한 경험을 제공하면서 기업들이 데이터 정확도를 개선하고, 신뢰할 수 있는 데이터 제품을 신속하게 만들도록 지원하며, 이로써 AI 시대 성공에 필수인 규모와 속도 요건을 독보적으로 충족한다

AI 기반의 사이버보안 및 복원력 . 개인정보, 서비스 계정, 접근 지점 수가 폭발적으로 증가하면서 공격 대상이 급격히 확대되고 복잡한 보안 문제가 발생하고 있다. 이에 Quest는 Active Directory와 Entra ID 전반에서 가장 핵심적인 개인정보 자산을 보호하며, 공격 사이클 전반에 걸쳐 복원력을 제공하고 랜섬웨어 복구가 90% 더 신속하게 이뤄지도록 자동화해 수백만 달러에 이르는 운영 중단 비용을 절감한다.

AI 대비와 성공을 위한 마이그레이션을 통한 플랫폼 첨단화. 첨단화 프로젝트는 디지털 전환 또는 보안 태세 강화 무엇으로 시작되었든, 데이터 손실이나 운영 중단이 일어나지 않도록 원활히 진행되어야 한다. 이에 Quest는 20년 넘게 Microsoft와 협력하며 기업들이 누구보다 빠르고 안정적으로 개인정보, 업무, 장비 등을 이전하고 첨단화할 수 있게 지원하고 있다. Quest는 마이그레이션 역량을 인정받아 Microsoft 365 인증을 획득한 최초의 기업이다. 이는 고객사들의 첨단화 프로젝트에 대한 헌신을 말해준다.



Quest는 파트너 생태계를 중심으로 시장 진출을 확대하고 있다. 광범위한 독립 소프트웨어 공급업체(ISV) 및 기타 기술 파트너 네트워크를 통해 Quest는 전 세계 고객사들을 좀 더 효과적으로 지원할 수 있다. Quest 파트너들은 https://partners.quest.com에 방문해 고객사의 AI 프로젝트를 지원하는 신규 프로그램에 접근할 수 있다.

Quest Software 소개

Quest Software는 기업용 AI 기반을 구축하는 기술과 솔루션을 제공한다. 데이터 관리, 거버넌스, 사이버 보안, 플랫폼 첨단화 등에 집중하는 Quest는 기업들이 가장 시급한 과제를 해결하고 AI의 가능성을 현실화하도록 돕는다. 전 세계 포천 500대 기업의 90% 이상을 포함해 4만 5,000여 개 기업이 Quest Software 제품을 사용 중이다. 더 많은 정보는 웹사이트(www.quest.com)를 방문하거나 X(구 트위터), 링크드인에서 Quest Software를 팔로우해 확인할 수 있다.

언론 연락처 정보:

Slava Balykov

PR Manager

slava.balykov@quest.com

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1c9c04a7-ac13-4d76-9a59-b24a96dd5223