Quest Software 发布全新企业战略及统一数据管理平台，助力实现 AI 成功

奥斯汀，德克萨斯州, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数据管理、网络安全和平台现代化领域的全球领导者 Quest Software 今日发布了一项新的公司战略，以及一个统一、无缝且自动化的数据管理平台，旨在提升客户在 AI 时代蓬勃发展的能力。 该战略基于企业实现 AI 成功的三大要务——可信的 AI 就绪数据、安全的身份标识以及与日益增长的 AI 需求对接的平台现代化。新战略还包括推出一个全新大胆的品牌标识，以体现 Quest 对创新、解决方案和增长的高度重视。 如需了解更多信息并探索最新的产品与解决方案、内容、客户资源和合作伙伴资源，请访问 quest.com。

MIT 近期的一项研究强调，95% 的生成式 AI (GenAI) 试点失败；Gartner 表示，近三分之一的 GenAI 项目在概念验证后即遭放弃，这揭示了对更强大数据基础的需求。 Quest 全新 erwin 数据管理平台具有统一的 AI 驱动功能，可提供无缝体验，使企业和公共部门组织能够提高数据准确性，并以比之前快 54% 的速度创建可信数据产品，以其独特优势满足了 AI 成功所需的规模和速度要求。 完全集成的 Quest 平台将创建可信数据产品的关键步骤自动化，并配以动态信任评分，供用户在数据市场中反复调用。

当前，企业正面临数据分散、孤立且利用率低的困境，而现有的小众低效数据管理工具无法满足 AI 对高速、大规模可信数据的关键需求。 全新 Quest erwin 平台利用 GenAI，通过自动化简化运营，将数据质量、数据建模、元数据管理和数据治理等数据管理功能统一于单一平台，打破数据孤岛，一站式创建数据产品。 使用 erwin 数据管理平台的客户将立享以下优势：提升数据准确性、获得带信任评分的数据产品、加快上市时间并提高生产效率。

“AI 正急剧推动数据管理迈向全新范式。 我们与包括 90% 以上财富 500 强企业在内的客户紧密合作，深入理解他们的挑战与需求，”Quest Software 首席执行官 Tim Page 表示， “erwin 数据管理平台是业内首个能在提升数据准确性的同时，加速数据产品上市速度的解决方案——这对我们的客户而言具有颠覆性意义。”

作为 AI 解决方案的领先提供商，Quest 不仅在其全线产品中集成 AI 能力，更将这项技术应用于关键场景，确保客户在从生成式 AI 向代理式 AI 演进的道路上获得成功。 在创建可信数据产品的同时，还需保护身份安全，免受新型 AI 威胁（包括人类和非人类威胁）。 AI 驱动的 Quest Security Guardian Intelligence 显著增强 Microsoft 身份威胁检测与响应能力，帮助客户比以往更快地发现并遏制身份威胁。

Quest 全新品牌标识进一步强化了其对市场领先创新的专注。 连同今年 3.5 亿美元注资以加速 AI 研发，并组建专注增长与客户体验的新高管团队，Quest 已为 AI 未来完成布局。 新近公布的团队包括知名行业领袖：总裁兼首席财务官 Ashish Joshi、首席营收官 John Bertero 和首席渠道官 Maureen Perrelli。他们与 1 月刚出任 Quest Software 首席执行官 的 Tim Page 共同组成新任领导层。

随着 AI 重塑组织数据治理、安全访问和规模运营的方式，Quest Software 的新型公司战略聚焦实现 AI 成功的三大要务：

交付可信 AI 就绪数据平台，兼顾规模与速度。 AI 的效能取决于数据质量。 Quest 的全新 erwin 数据管理平台配备统一自动化 AI 驱动功能，提供无缝体验，帮助企业提升数据准确性，更快创建可信数据产品，以独特优势满足 AI 成功所需的规模与速度要求。

身份、服务账户和接入点空前激增，攻击面急剧扩大，安全挑战的复杂性随之飙升。 Quest 保护 Active Directory 和 Entra ID 中最关键的身份资产，在攻击全生命周期提供韧性防护，并将勒索软件恢复速度提升 90%，节省数百万美元的停机成本。 通过迁移实现平台现代化，助力 AI 就绪与成功。无论出于数字化转型还是安全态势演进的需求，现代化项目均需无缝实施，以防止数据丢失或停机。 Quest 与 Microsoft 携手逾二十载，助力组织以无与伦比的速度与可靠性完成身份、工作负载与设备的迁移和现代化。 Quest 是首家凭借迁移能力获得 Microsoft 365 认证的企业，这彰显了其对客户现代化举措的承诺。



Quest 正加速拓展市场，聚焦于合作伙伴生态系统。 凭借广泛的独立软件供应商 (ISV) 和其他技术合作伙伴网络，Quest 能够更好地为全球客户提供支持。 Quest 合作伙伴可访问 https://partners.quest.com，获取旨在支持客户 AI 举措的新方案。

Quest Software 致力于打造为企业 AI 奠基的技术与解决方案。 Quest 专注于数据管理与治理、网络安全和平台现代化，帮助组织应对最紧迫的挑战，让 AI 承诺成为现实。 全球超过 45,000 家企业，包括 90% 以上的财富 500 强公司，信赖 Quest Software。 如需了解更多信息，请访问 www.quest.com，或在 X（前称 Twitter）和 LinkedIn 上关注 Quest Software。

