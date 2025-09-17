Quest Software 宣佈全新企業策略及統一數據管理平台，為 AI 邁向成功鋪路

奧斯汀，德州, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在數據管理、網絡安全與平台現代化方面引領全球的 Quest Software，於今日發佈全新企業策略以及統一無縫的自動化數據管理平台，旨在推動客戶在 AI 時代的蓬勃發展。 此策略以企業實現 AI 成功的三大基礎關鍵為核心：可信賴的 AI 就緒數據、身份安全以及配合 AI 需求擴展的平台現代化，另外更包括嶄新大膽的品牌形象，突顯 Quest 對積極創新、解決方案及業務增長的重視。 若要了解更多並探索最新的產品與解決方案、內容、客戶資源及合作夥伴資源，請瀏覽 quest.com。
麻省理工學院 (MIT) 近期研究強調，95% 的生成式 AI (GenAI) 試點項目均告失敗，而 Gartner 指出近三分之一的 GenAI 項目於概念驗證後便遭放棄，揭示了強化數據基礎建設的迫切性。 Quest 的嶄新 erwin 數據管理平台整合不同 AI 功能以提供無縫體驗，讓企業和公營機構不僅能提升數據的準確性，建立可信的數據產品需時更是比以往縮短 54%，完美配合 AI 成功所需的規模及速度。 Quest 平台經全面整合後能自動化執行建立可信數據產品的關鍵步驟，並提供動態信任評分，供數據市場中使用和重用。
現今企業普遍面臨數據零散、孤立及使用率低的問題，且所用數據管理工具過於專精卻成效不彰，導致無法應對 AI 的關鍵需求，難以發揮高速而大量的可信數據。 煥然一新的 Quest erwin 平台運用 GenAI 技術，透過自動化帶來簡便操作，整合數據質素、數據建模、元數據管理和數據治理等數據管理功能，破除孤立局面，透過單一平台創建數據產品。 採用 erwin 數據管理平台的客戶可即時受惠，例如提升數據精準度及附信任評分的數據產品，加快產品上市，以及提高生產力。
Quest Software 行政總裁 Tim Page 指出：「AI 正在推動對數據管理方法的革命性需求。 超過九成《財富》500 強企業為我們的客人，透過與客人密切合作，以深入了解其挑戰及需求。 erwin 數據管理平台乃前所未有的創新方案，能夠提高數據準確度，並縮短數據產品上市時間，為客戶帶來一大突破。」
作為 AI 解決方案的頂尖供應商，Quest 不僅正為其廣泛的產品系列融入 AI 功能，更將技術應用於關鍵用例，確保客戶在從生成式 AI 發展至能動式 AI 的路上取得豐碩成果。 伴隨著創建可信數據產品的挑戰，還需要保護身份免受來自人類及非人類的新型 AI 威脅。 支援 AI 的 Quest Security Guardian Intelligence 顯著強化 Microsoft 身份威脅檢測及回應，協助客戶比過往更快速發現並遏止身份威脅。
Quest 的新品牌形象強化其對市場領先創新的關注。 連同今年 3.5 億美元的資金注入用於加快 AI 研發，以及推動增長及客戶聚焦的新管理團隊，Quest 已為迎接 AI 未來作好投資佈局。 最新公佈的團隊包括知名行業領袖：總裁兼財務總監 Ashish Joshi、營收總監 John Bertero 及渠道總監 Maureen Perrelli，他們皆與於 1 月獲任命為 Quest Software 新行政總裁的 Tim Page 一起共事。
在 AI 重塑組織治理數據、保護存取和擴展營運之際，Quest Software 的新企業策略旨在達成三大基礎優先重點，以實現 AI 成功：
- 提供能夠大規模地高速交付可信 AI 就緒數據的平台。AI 成效完全取決於數據質素。 Quest 的嶄新 erwin 數據管理平台具備統一的自動化 AI 功能以成就無縫體驗，讓企業不僅能提升數據準確性，更快速建立可信的數據產品，完美配合 AI 成功所需的規模及速度。
- AI 驅動的網絡安全及韌性。身份識別、服務帳戶及存取點出現空前增長，大幅擴大攻擊面，引發複雜的安全挑戰。 Quest 保護橫跨 Active Directory 與 Entra ID 的最關鍵身份資產，在整個攻擊生命周期中帶來穩健韌性，並將勒索軟件復原自動加快 90%，節省數百萬美元的停機成本。
- 透過遷移實現平台現代化，為 AI 就緒及成功之路作好準備。不論是數碼轉型抑或安全狀況改善推動，現代化項目都需要無縫進行，才能防止數據丟失或停機。 Quest 與 Microsoft 合作已逾二十載，協助組織比任何其他廠商更快更可靠地遷移和現代化身份識別、工作負載及裝置。 Quest 是首間公司因其遷移能力而獲得 Microsoft 365 認證，彰顯其對客戶現代化計劃的矢志承諾。
Quest 正擴展市場推廣策略，重點發展其合作夥伴生態系統。 憑藉廣泛的獨立軟件供應商 (ISV) 及其他技術合作夥伴網絡，Quest 得以為全球客戶提供更佳支援。 Quest 合作夥伴可瀏覽 https://partners.quest.com 取得新計劃，以支援其客戶的 AI 方案。
