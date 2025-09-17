Sidetrade : Nouveau seuil de rentabilité semestriel, taux de marge opérationnelle record à 16% du CA

Résilience des prises de commandes grâce à la base installée

Mise en place de nouveaux catalyseurs de croissance : lancement d’un Agent IA dédié à l’Order-to-Cash et signature d’un premier accord mondial de partenariat

Forte croissance du CA à +18%, dont +24% pour les abonnements SaaS

Près des deux tiers des revenus désormais réalisés hors de France

Barre symbolique des 5 M€ d’EBITDA franchie pour la première fois, en hausse à +33%

Forte progression de la marge opérationnelle à +29%, soit 16% du CA semestriel

Une solidité financière consolidée

Sidetrade, leader mondial des applications Order-to-Cash basées sur l'IA, annonce aujourd’hui avoir franchi un seuil de rentabilité au premier semestre 2025 avec un EBITDA en hausse de 33% à 5,6 M€ et une marge opérationnelle en hausse de 29%, s’élevant à 16% du chiffre d’affaires semestriel.

(en millions d’euros) S1 2025 S1 2024 Variation Chiffre d’affaires 29,3 24,8 +18% dont Abonnements SaaS 25,4 20,5 +24% Marge brute 22,6 19,9 +14% en % du Chiffre d’affaires semestriel 77% 80% EBITDA* 5,6 4,2 +33% en % du Chiffre d’affaires semestriel 19% 17% Marge opérationnelle** 4,6 3,6 +29% en % du Chiffre d’affaires semestriel 16% 15% Résultat net 4,1 3,6 +15%

Les informations 2025 sont des données consolidées non auditées.

* L’EBITDA correspond à la marge opérationnelle avant amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles et dépréciations.

** La marge opérationnelle correspond au résultat d’exploitation selon les normes comptables françaises 2024, auquel s’ajoute le Crédit d’Impôt Recherche.





« Dans un contexte macroéconomique adverse, tant en Europe qu’aux États-Unis, Sidetrade a réussi à maintenir, au cours de ce semestre, une trajectoire de croissance assortie d’un très haut niveau de profitabilité, illustrant une fois de plus la solidité de son modèle. Le Groupe a conservé un niveau de prises de commandes équivalent à celui du premier semestre 2023, précédant le record absolu du S1 2024, en s’appuyant sur sa base de clients installée et ses innovations produits. Si les prises de commandes et le chiffre d’affaires des prestations de services associées ont, à court terme, subi l’effet de la conjoncture, les revenus liés aux abonnements SaaS ont, de leur côté, progressé de 24% au global, dont 12% en croissance organique. Cette dynamique confirme la justesse du virage international opéré en 2022, qui voit désormais près de deux tiers de nos revenus réalisés hors de France. Parallèlement à cette globalisation, plutôt singulière pour une entreprise de notre taille, la montée en puissance des clients multinationaux, lesquels concentrent plus des deux tiers de nos abonnements SaaS, renforce la visibilité et la robustesse de notre modèle», indique Olivier Novasque, pdg et fondateur de Sidetrade. « L’année 2025 marque également la mise en place de deux nouveaux moteurs de croissance qui viendront accélérer, dès 2026, nos prises de commandes. Le premier est le lancement d’Aimie, en tant que nouvel Agent IA, autonome, interactif, dédié à la relance clients, qualifié de ‘game changer’ dans l’Order-to-Cash par les analystes et qui suscite beaucoup d’enthousiasme de la part des clients. Le second est le développement d’un réseau de partenaires, porté par une équipe dédiée et déjà concrétisé par un premier accord mondial de distribution avec un acteur de référence dans les services Order-to-Cash. Ce levier offre un potentiel considérable sur la croissance des prises de commandes, lorsque l’on sait que les ventes indirectes représentent plus de la moitié des commandes chez notre principal concurrent, alors qu’elles n’en sont qu’à leurs prémices chez Sidetrade. Enfin, cet environnement économique exigeant nous a conduits à approfondir notre discipline opérationnelle, combinant rigueur dans les coûts et allocation optimisée de nos ressources. Les résultats dépassent d’ores et déjà nos attentes. Pour la première fois de notre histoire, l’EBITDA franchit la barre symbolique des cinq millions d’euros (5,6 M€), en très forte croissance de 33%, tandis que la marge opérationnelle bondit de 29%, pour atteindre désormais 16% de notre chiffre d’affaires, 17% à périmètre comparable. Avec près de 90% de revenus récurrents, une rentabilité parmi les plus élevées de sa catégorie, une structure financière solide, Sidetrade dispose de tous les atouts pour saisir des opportunités ciblées de croissance externe. »

Résilience des prises de commandes et mise en place de nouveaux moteurs de croissance pour 2026

Au premier semestre 2025, Sidetrade a enregistré 5,88 M€ de prises de commande en ACV, dont 2,44 M€ en nouveaux abonnements SaaS et 3,44 M€ en prestations de services.

La durée moyenne d’engagement initial reste élevée à 44,5 mois, bien supérieure aux standards de l’industrie du SaaS, assurant visibilité et résilience. Dans un contexte économique dégradé, en Europe comme aux États-Unis, cette performance s’inscrit en retrait (-21%) par rapport au record établi au premier semestre 2024 (7,42 M€) mais stable comparé au premier semestre 2023 qui s’élevait à 5,83 M€.

La dynamique commerciale sur la base des clients installée a permis d’amortir la faiblesse des investissements des entreprises sur les nouveaux projets. Pour la première fois, le « Cross-Sell » (45%) et l’« UpSell » (25%) ont représenté 70% des prises de commandes, contre 30% pour le « New Business ». Cette orientation reflète le haut niveau de satisfaction des clients, enclins à renforcer l’adoption des solutions en place tout en implémentant les nouveautés produits mises à disposition par Sidetrade de manière récurrente.

Nouveaux catalyseurs de croissance : l’IA agentique et des partenariats mondiaux

Sur la période, Sidetrade a activé deux nouveaux moteurs de croissance avec une contribution attendue dès 2026 : l’industrialisation d’Aimie, le premier Agent IA autonome dédié à la relance clients (cf. communiqué de presse), qui suscite déjà un fort intérêt des grands comptes (cf. communiqué de presse) et l’élargissement de ses canaux de distribution via des partenariats mondiaux, ouvrant l’accès à des comptes du Global 2000.

Forte croissance du CA à +18%, dont +24% pour les abonnements SaaS

Au premier semestre 2025, Sidetrade a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 29,3 M€, en hausse de +19% à taux de change constant (+18% en données publiées). Les abonnements SaaS, qui représentent le principal moteur de croissance, ont atteint 25,4 M€, en progression de +25% à taux de change constant (+24% en données publiées). À périmètre comparable (hors SHS Viveon), leur croissance ressort à +12%, confirmant la solidité du modèle récurrent de Sidetrade.

La montée en puissance des grands comptes se poursuit. Les abonnements issus d’entreprises de plus de 2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires progressent de +42% et représentent désormais plus de la moitié du portefeuille, renforçant le positionnement de Sidetrade auprès des multinationales.

L’international demeure un pilier de la stratégie de croissance de Sidetrade. Au premier semestre, 69% du chiffre d’affaires a été réalisé hors de France, confirmant la dynamique d’expansion du Groupe et la consolidation de sa stature internationale.

Des résultats supérieurs aux attentes en matière de profitabilité

Marge brute robuste atteignant 77% du CA (80% à périmètre comparable) : +14%

La marge brute s’est établie à 22,6 M€, en hausse de 2,7 M€ par rapport au premier semestre 2024, dans un contexte macroéconomique toujours exigeant. Le taux de marge brute est ressorti à 77% du chiffre d’affaires semestriel consolidé (contre 80% un an plus tôt). À périmètre comparable (hors SHS Viveon), il a atteint 80% et est resté stable à 92% pour les abonnements SaaS, confirmant la résilience structurelle du modèle de la société.

EBITDA de 5,6 M€ en forte hausse de 33% pour atteindre 19% du CA (20% à périmètre comparable)

En complément des indicateurs financiers traditionnellement publiés, Sidetrade intègre désormais l’EBITDA, un indicateur de référence pour apprécier la performance opérationnelle avant amortissements et dépréciations.



Au premier semestre 2025, l’EBITDA s’est élevé à 5,6 M€, franchissant pour la première fois la barre symbolique des 5 M€, avec un bond de +33%, portant la marge à 19% du chiffre d’affaires semestriel. À périmètre comparable (hors SHS Viveon), la marge a atteint le seuil de 20% du chiffre d’affaires semestriel, soit une amélioration de 3 points par rapport au premier semestre 2024.

Taux de marge opérationnelle record, à 16% du CA (17% à périmètre comparable) représentant une forte croissance de +29%

La marge opérationnelle au premier semestre 2025 a atteint 4,6 M€, en progression de 29% par rapport aux 3,6 M€ constatés au premier semestre 2024, soit 16% du chiffre d’affaires semestriel (vs 15% un an auparavant). À périmètre comparable (hors SHS Viveon), le taux a grimpé à 17% du chiffre d’affaires semestriel, soit un gain de 2 points par rapport au premier semestre 2024.

Ce niveau record de rentabilité atteste d’un effet de levier opérationnel pleinement à l’œuvre. Dans un contexte de marché tendu, marqué par l’attentisme des entreprises sur leurs investissements, Sidetrade a su tirer parti de la dynamique de son revenu récurrent tout en renforçant sa discipline budgétaire. La maîtrise des coûts, en particulier au sein des fonctions commerciales et marketing, s’est accompagnée d’un renforcement de l’efficacité opérationnelle.

Cette progression remarquable des indicateurs de rentabilité au premier semestre 2025 a permis à Sidetrade de maintenir une politique d’investissement ambitieuse, avec 1,3 M€ de dépenses additionnelles en R&D, prioritairement consacrées au développement de l’IA agentique.

La marge opérationnelle du premier semestre 2025 intègre, en outre, un Crédit d’Impôt Recherche de 1,7 M€ (vs 1,4 M€ au S1 2024) ainsi qu’une activation marginale des frais de R&D (0,15 M€, soit 2% des coûts de R&D du semestre).

En définitive, la hausse du taux de marge opérationnelle à 16% (17% à périmètre comparable), contre 15% au premier semestre 2024, témoigne de la poursuite des gains d’efficacité opérationnelle et de l’atteinte d’un nouveau seuil de rentabilité.

Résultat net semestriel en augmentation de 15%, à 4,1 M€

Le résultat financier, positif à 0,1 M€ pour le premier semestre 2025 (vs 0,3 M€ au S1 2024), reflète principalement les produits d’intérêts liés au placement à court terme de la trésorerie.

La charge d’impôt sur les sociétés est estimée à 0,6 M€ pour ce premier semestre, en légère progression par rapport aux 0,4 M€ enregistrés sur la même période de l’année précédente.

Au final, la progression de 15% du résultat net de Sidetrade au premier semestre 2025, à 4,1 M€, marque un nouveau palier de rentabilité et confirme la capacité du Groupe à concilier expansion du chiffre d’affaires et amélioration de la profitabilité, en dépit d’un environnement économique demeuré tendu.

Une solidité financière consolidée

Au 30 juin 2025, Sidetrade présentait une trésorerie brute de 27,2 M€, en progression de 2,0 M€ par rapport au 31 décembre 2024, hors effet de calendrier lié au remboursement du Crédit d’Impôt Recherche. Le Groupe disposait par ailleurs de 85 600 actions auto-détenues, valorisées à 21,5 M€ au 30 juin 2025.

Dans le même temps, l’endettement financier net demeure très limité, avec une dette brute ramenée à 6,8 M€ (-1,1 M€ en six mois).

Forte d’une position de trésorerie nette confortable et d’un endettement maîtrisé, Sidetrade dispose d’une flexibilité pour financer ses investissements et soutenir son expansion, tout en conservant un profil bilanciel robuste.

Pièce jointe