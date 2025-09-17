Kering : Francesca Bellettini nommée PDG de Gucci

Communiqué - Francesca Bellettini nommée PDG de Gucci - 17 09 25

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



17 septembre 2025

FRANCESCA BELLETTINI NOMMÉE

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE GUCCI

Kering annonce aujourd’hui la nomination de Francesca Bellettini comme Présidente-Directrice générale de Gucci, reportant à Luca de Meo, Directeur général de Kering.

Luca de Meo a déclaré : « A ce moment charnière pour le Groupe, j'entends mettre en place une organisation simplifiée et plus claire et m’appuyer sur les meilleurs talents pour diriger nos Maisons. Gucci, fleuron du Groupe, mérite toute notre attention, et Francesca, l'une des dirigeantes les plus expérimentées et les plus respectées du secteur, va lui apporter le leadership et la rigueur nécessaires pour remettre la marque à la place qui est la sienne. »

Francesca Bellettini a ajouté : « Je suis très fière de prendre aujourd’hui la responsabilité directe de Gucci, l'une des maisons de luxe les plus emblématiques au monde. Je me réjouis de travailler sous la direction de Luca de Meo, dont le regard innovant et ouvert nous incite à aller de l’avant. Je suis ravie de relever ce nouveau défi avec toute les équipes de Gucci et aux côtés de Demna, dont j'ai toujours admiré la créativité. »

Jean-Marc Duplaix continuera d'exercer ses fonctions de Chief Operating Officer de Kering, secondant Luca de Meo dans le développement et la gestion de l’organisation du Groupe.

Dans le cadre de cette évolution, les fonctions de Directeur général adjoint de Kering seront supprimées.

A propos de Francesca Bellettini

Francesca Bellettini a rejoint Kering en 2003 en tant que Directrice de la planification stratégique et Directrice adjointe du merchandising chez Gucci. En 2008, elle rejoint Bottega Veneta, dont elle devient Directrice du merchandising et de la communication en 2010. En 2013, elle est nommée Présidente-directrice générale de Saint Laurent. En septembre 2023, Francesca Bellettini devient Directrice générale adjointe de Kering en charge du développement des Maisons. Avant de rejoindre Kering, Francesca Bellettini, qui a débuté sa carrière à Londres dans la banque d’investissement, avait travaillé pour la division Business planning and Development du groupe Prada avant de devenir responsable des opérations chez Helmut Lang.

A propos de Kering

Groupe de luxe mondial né d’une histoire familiale et entrepreneuriale, Kering réunit un ensemble de Maisons reconnues pour leur créativité en matière de couture et de prêt-à-porter, de maroquinerie, de joaillerie, de lunetterie et de beauté : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. Inspirées par leur histoire et par leur patrimoine, les Maisons du Groupe conçoivent et façonnent des produits et des expériences d'exception qui reflètent l’engagement de Kering pour l’excellence, le développement durable et la culture. Cette vision s’incarne dans la signature du Groupe : Creativity is our Legacy. Comptant 47 000 collaborateurs, Kering a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros en 2024.

