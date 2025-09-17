Nextensa et ION cèdent Monteco, le premier immeuble de bureaux en hauteur en bois à Bruxelles

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bruxelles, le 17 septembre 2025





Bruxelles, le 17 septembre 2025 – Nextensa et ION ont finalisé avec succès la cession de 100 % de leurs actions dans Monteco BV, la société propriétaire de l’immeuble Monteco à Bruxelles, à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France.

Idéalement situé à l’angle de la Rue Montoyer et de la Rue de l’Industrie, au cœur du quartier européen de Bruxelles, Monteco offre environ 3.760 m² d’espaces de bureaux de premier ordre ainsi que 14 places de parking souterrains. Le bien est détenu en emphytéose pour une durée de 99 ans à partir de 2014 et a été entièrement reconverti entre 2020 et 2022 par Nextensa et ION en premier immeuble de bureaux de grande hauteur à ossature en bois à Bruxelles. Depuis son achèvement fin 2022, l’immeuble est entièrement occupé par la Banque Nagelmackers dans le cadre d’un bail de longue durée.

La transaction reflète une valorisation immobilière de 28 millions d’euros.

Cette transaction de gré à gré, avec Delta Real Estate AM en tant que conseiller exclusif de l’acquéreur, confirme une fois de plus l’appétit persistant des investisseurs institutionnels pour les immeubles de bureaux durables et de haute qualité situés dans des emplacements de premier choix.





À propos de Nextensa

Nextensa est un investisseur et un promoteur immobilier mixte.

Le portefeuille d'investissement de la société est réparti entre le Grand-Duché de Luxembourg (32%), la Belgique (51%) et l'Autriche (17%) ; sa valeur totale au 30/06/2025 était d'environ 1,1 milliard d'euros.

En tant que promoteur, Nextensa est principalement active dans la conception de grands développements urbains. À Tour & Taxis (développement de plus de 350 000 m²) à Bruxelles, Nextensa construit un quartier à usage mixte composé d’une revalorisation de bâtiments emblématiques et de nouvelles constructions. Au Luxembourg (Cloche d’Or), Nextensa travaille en partenariat sur une vaste extension urbaine de plus de 400 000 m² comprenant des bureaux, des commerces et des logements.

La société est cotée sur Euronext Brussels et a une capitalisation boursière de 426 millions d'euros (valeur 30/06/2025).

À propos d’ION

ION est un développeur de projets et investisseur immobilier de premier plan, actif dans tout le Benelux, avec des bureaux à Waregem, Bruxelles et Anvers, et un portefeuille de projets en développement d’une valeur de marché de 3,1 milliards d’euros.

Avec une vision non conventionnelle de l’immobilier, nous voyons des opportunités là où d’autres s’arrêtent. Grâce à notre équipe pluridisciplinaire, nous réalisons des projets qui se distinguent par leur qualité architecturale, leur innovation technique et une vision durable à long terme. Lors du MIPIM 2025, l’un de nos projets a été récompensé comme Meilleur nouveau développement.

En tant que l’un des plus grands acteurs indépendants du marché immobilier belge, nous combinons expertise en développements spéculatifs, partenariats public-privé, solutions sur mesure et coordination complète de projets.

Qu’il s’agisse de projets résidentiels emblématiques, de concepts de bureaux innovants ou de vastes opérations de régénération urbaine : ION fait la différence avec une approche sans compromis qui crée une valeur durable tant pour les personnes que pour l’environnement.





Pour plus d'informations

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Nextensa SA | 0436.323.915 (RPM Bruxelles, section néerlandophone)

Gare Maritime, Rue Picard 11, B505, 1000 Bruxelles

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

Kristof Vanfleteren | Chief Executive Officer

ION

Vredestraat 53, 8790 Waregem

+32 56 62 50 50 |marketing@ion.be

www.ion.be

