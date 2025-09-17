Nextensa en ION verkopen Monteco, het eerste hoogbouw-kantoorgebouw in hout in Brussel

PERSBERICHT

NIET - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

Brussel, 17 september 2025









Brussel, 17 september 2025 – Nextensa en ION hebben met succes de verkoop afgerond van 100% van hun aandelen in Monteco BV, de vennootschap die eigenaar is van het Monteco-gebouw in Brussel, aan de Caisse d’Épargne et de Prévoyance Hauts de France.

Strategisch gelegen op de hoek van de Montoyerstraat en de Industriestraat, in het hart van de Brusselse Europese wijk, biedt Monteco ongeveer 3.760 m² hoogwaardige kantoorruimte en 14 ondergrondse parkeerplaatsen. Het gebouw is in erfpacht gegeven voor 99 jaar vanaf 2014 en werd tussen 2020 en 2022 volledig herontwikkeld door Nextensa en ION tot het eerste hoogbouwkantoorgebouw in Brussel met houtstructuur. Sinds de oplevering eind 2022 is het gebouw volledig verhuurd aan Bank Nagelmackers op basis van een langetermijnhuurovereenkomst.

De transactie weerspiegelt een vastgoedwaardering van 28 miljoen euro.

Deze off-market transactie, waarbij Delta Real Estate AM optrad als exclusief adviseur van de koper, bevestigt opnieuw de blijvende interesse van institutionele beleggers in hoogwaardige en duurzame kantoorgebouwen op toplocaties.





Over Nextensa

Nextensa is een gemengde vastgoedinvesteerder en – ontwikkelaar.

De investeringsportefeuille van de vennootschap is verdeeld over het Groothertogdom Luxemburg (32%), België (41%) en Oostenrijk (17%); diens totale waarde bedroeg per 30/06/2025 ca € 1,1 miljard.

Als ontwikkelaar is Nextensa voornamelijk actief om grote stedelijke ontwikkelingen vorm te geven. Op Tour & Taxis (ontwikkeling van meer dan 350.000 m²) in Brussel bouwt Nextensa een gemengde wijk bestaande uit een herwaardering van iconische gebouwen en nieuwbouw. In Luxemburg (Cloche d’Or) werkt zij in partnerschap aan een grote stedelijke uitbreiding van meer dan 400.000 m² bestaande uit kantoren, retail en woningen.

De vennootschap noteert op Euronext Brussel en heeft een marktkapitalisatie van € 426 M (waarde 30/06/2025).



Over ION

ION is een toonaangevende projectontwikkelaar en vastgoedinvesteerder, actief in de hele Benelux met kantoren in Waregem, Brussel en Antwerpen, en een ontwikkelingsportefeuille met een marktwaarde van 3,1 miljard euro.

Met een onconventionele kijk op vastgoed zien wij kansen waar anderen stoppen. Dankzij ons multidisciplinair team realiseren wij projecten die uitblinken in architecturale kwaliteit, technische innovatie en een duurzame langetermijnvisie. Tijdens MIPIM 2025 werd een van onze projecten bekroond als Best New Development.

Als een van de grootste onafhankelijke spelers op de Belgische vastgoedmarkt combineren wij expertise in speculatieve ontwikkelingen, publiek-private samenwerkingen, maatwerkoplossingen en end-to-end projectcoördinatie.

Of het nu gaat om iconische residentiële projecten, innovatieve kantoorconcepten of grootschalige stedelijke herontwikkelingen: ION maakt het verschil met een compromisloze aanpak die duurzame waarde creëert voor zowel mensen als het milieu.





Voor meer informatie

Michel Van Geyte | Chief Executive Officer

Nextensa NV | 0436.323.915 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)

Gare Maritime, Picardstraat 11, B505, 1000 Brussel

+32 2 882 10 08 | investor.relations@nextensa.eu

www.nextensa.eu

Kristof Vanfleteren | Chief Executive Officer

ION

Vredestraat 53, 8790 Waregem

+32 56 62 50 50 |marketing@ion.be

www.ion.be

