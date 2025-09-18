Purpose Investments Inc. annonce les distributions de septembre 2025

TORONTO, 17 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois de septembre 2025 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »).
La date ex-distribution de tous les fonds à capital variable est le septembre 25, 2025. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le septembre 30, 2025.
|Fonds à capital variable
|Symbole
boursier
|Distribution
par
action/part
|Date
d’enregistrement
|Date de
paiement
|Fréquence
des
distributions
|FNB Actions à revenu Apple (AAPL) Purpose – parts de FNB
|APLY
|0,1667 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose – série FNB
|BNC
|0,1225 $¹
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB
|BND
|0,0866 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose – parts de FNB
|BRKY
|0,1500 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB
|BTCY
|0,0850 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise
|BTCY.B
|0,0970 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains
|BTCY.U
|0,0815 $ US
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB
|CROP
|0,0875 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains
|CROP.U
|0,0975 $ US
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB
|ETHY
|0,0473 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise
|ETHY.B
|0,0584 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains
|ETHY.U
|0,0461 $ US
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB
|FLX
|0,0461 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise
|FLX.B
|0,0551 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains
|FLX.U
|0,0385 $ US
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Catégorie d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB
|IGB
|0,0723 $¹
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Microsoft (MSFT) Purpose – parts de FNB
|MSFY
|0,1500 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds équilibré actif Purpose - parts de FNB
|PABF
|0,1650 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Trimestriel
|Fonds conservateur actif Purpose - parts de FNB
|PACF
|0,1900 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Trimestriel
|Fonds croissance actif Purpose - parts de FNB
|PAGF
|0,1550 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Trimestriel
|Fonds de rendement amélioré Purpose – série FNB
|PAYF
|0,1375 $¹
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds d’obligations de rendement global Purpose – série FNB
|PBD
|0,0590 $¹
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds de dividendes de base Purpose – série FNB
|0,1050 $¹
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds de dividendes amélioré Purpose – série FNB
|PDIV
|0,0950 $¹
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds de revenu immobilier Purpose – série FNB
|PHR
|0,0720 $¹
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds tactique d'actions couvert international Purpose - actions de FNB
|PHW
|0,1500 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Trimestriel
|Fonds de dividendes international Purpose – série FNB
|PID
|0,0780 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds de revenu mensuel Purpose – série FNB
|PIN
|0,0830 $¹
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds à revenu multi-actifs Purpose – parts de FNB
|PINC
|0,0840 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds diversifià d'actifs ràels Purpose - actions de FNB
|PRA
|0,2100 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Trimestriel
|Fonds de revenu prudent Purpose – série FNB
|PRP
|0,0600 $¹
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB
|PYF
|0,1100 $¹
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise
|PYF.B
|0,1230 $¹
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise libellée en dollars américains
|PYF.U
|0,1200 $¹ US
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds de revenu d’actions de base Purpose – série FNB
|RDE
|0,0875 $¹
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds de dividendes marchés émergents Purpose – parts de FNB
|REM
|0,0950 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds d’actions privilégiées canadiennes Purpose – parts de FNB
|RPS
|0,0950 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – série FNB
|RPU
|0,0940 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise²
|RPU.B / RPU.U
|0,0940 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds de rendement stratégique Purpose – parts de FNB
|SYLD
|0,0970 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB Actions à revenu AMD (AMD) Purpose – série FNB
|YAMD
|0,3000 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Amazon (AMZN) Purpose – parts de FNB
|YAMZ
|0,4500 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Broadcom (AVGO) Purpose – série FNB
|YAVG
|0,2200 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Coinbase (COIN) Purpose – série FNB
|YCON
|0,3500 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Costco (COST) Purpose – série FNB
|YCST
|0,1600 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Alphabet (GOOGL) Purpose – parts de FNB
|YGOG
|0,2800 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Tech Innovators Purpose – série FNB
|YMAG
|0,2000 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB Actions à revenu META (META) Purpose – série FNB
|YMET
|0,3000 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Netflix (NFLX) Purpose Actions – série FNB
|YNET
|0,2500 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose – parts de FNB
|YNVD
|0,7500 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Palantir (PLTR) Purpose – série FNB
|YPLT
|0,4000 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB Actions à revenu Tesla (TSLA) Purpose – parts de FNB
|YTSL
|0,6000 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|FNB Actions à revenu UnitedHealth Group (UNH) Purpose – série FNB
|YUNH
|0,1500 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds à capital fixe
|Symbole
boursier
|Distribution
par
action/part
|Date
d’enregistrement
|Date de
paiement
|Fréquence
des
distributions
|Big Banc Split Corp. – catégorie A
|BNK
|0,1200 $¹
|30 septembre 2025
|14 novembre 2025
|Mensuel
|Big Banc Split Corp. – Actions priviligees
|BNK.PR.A
|0,0700 $¹
|30 septembre 2025
|14 novembre 2025
|Mensuel
Distributions estimatives de septembre 2025 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose
Les taux de distribution de septembre 2025 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :
|Nom du fonds
|Symbole
boursier
|Distribution
estimative
par part
|Date
d’enregistrement
|Date
de paiement
|Fréquence
des
distributions
|Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB
|MNU.U
|0,3346 $ US
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds de gestion de trésorerie Purpose – parts de FNB
|MNY
|0,2127 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose – parts de FNB
|PSA
|0,1023 $
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
|Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB
|PSU.U
|0,3348 $ US
|25 septembre 2025
|2 octobre 2025
|Mensuel
Purpose prévoit de publier un communiqué de presse vers le septembre 24, 2025, dans lequel sera indiqué le taux de distribution définitif du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le septembre 25, 2025.
(1) Le dividende est désigné comme un dividende canadien « déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire.
(2) Les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens, mais la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution.
