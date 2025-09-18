Purpose Investments Inc. annonce les distributions de septembre 2025

TORONTO, 17 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois de septembre 2025 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »).

La date ex-distribution de tous les fonds à capital variable est le septembre 25, 2025. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le septembre 30, 2025.

Fonds à capital variable Symbole

boursier Distribution

par

action/part Date

d’enregistrement Date de

paiement Fréquence

des

distributions FNB Actions à revenu Apple (AAPL) Purpose – parts de FNB APLY 0,1667 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds de revenu de sociétés financières canadiennes Purpose – série FNB BNC 0,1225 $¹ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB BND 0,0866 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose – parts de FNB BRKY 0,1500 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB BTCY 0,0850 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise BTCY.B 0,0970 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains BTCY.U 0,0815 $ US 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB CROP 0,0875 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB libellées en dollars américains CROP.U 0,0975 $ US 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB ETHY 0,0473 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise ETHY.B 0,0584 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains ETHY.U 0,0461 $ US 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB FLX 0,0461 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise FLX.B 0,0551 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds mondial de crédit flexible Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains FLX.U 0,0385 $ US 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Catégorie d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB IGB 0,0723 $¹ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Microsoft (MSFT) Purpose – parts de FNB MSFY 0,1500 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds équilibré actif Purpose - parts de FNB PABF 0,1650 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Trimestriel Fonds conservateur actif Purpose - parts de FNB PACF 0,1900 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Trimestriel Fonds croissance actif Purpose - parts de FNB PAGF 0,1550 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Trimestriel Fonds de rendement amélioré Purpose – série FNB PAYF 0,1375 $¹ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds d’obligations de rendement global Purpose – série FNB PBD 0,0590 $¹ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds de dividendes de base Purpose – série FNB PDF 0,1050 $¹ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds de dividendes amélioré Purpose – série FNB PDIV 0,0950 $¹ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds de revenu immobilier Purpose – série FNB PHR 0,0720 $¹ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds tactique d'actions couvert international Purpose - actions de FNB PHW 0,1500 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Trimestriel Fonds de dividendes international Purpose – série FNB PID 0,0780 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds de revenu mensuel Purpose – série FNB PIN 0,0830 $¹ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds à revenu multi-actifs Purpose – parts de FNB PINC 0,0840 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds diversifià d'actifs ràels Purpose - actions de FNB PRA 0,2100 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Trimestriel Fonds de revenu prudent Purpose – série FNB PRP 0,0600 $¹ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB PYF 0,1100 $¹ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise PYF.B 0,1230 $¹ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds à revenu élevé Purpose – série FNB non couverte par rapport à une devise libellée en dollars américains PYF.U 0,1200 $¹ US 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds de revenu d’actions de base Purpose – série FNB RDE 0,0875 $¹ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds de dividendes marchés émergents Purpose – parts de FNB REM 0,0950 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds d’actions privilégiées canadiennes Purpose – parts de FNB RPS 0,0950 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – série FNB RPU 0,0940 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise² RPU.B / RPU.U 0,0940 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds de rendement stratégique Purpose – parts de FNB SYLD 0,0970 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu AMD (AMD) Purpose – série FNB YAMD 0,3000 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Amazon (AMZN) Purpose – parts de FNB YAMZ 0,4500 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Broadcom (AVGO) Purpose – série FNB YAVG 0,2200 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Coinbase (COIN) Purpose – série FNB YCON 0,3500 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Costco (COST) Purpose – série FNB YCST 0,1600 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Alphabet (GOOGL) Purpose – parts de FNB YGOG 0,2800 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Tech Innovators Purpose – série FNB YMAG 0,2000 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu META (META) Purpose – série FNB YMET 0,3000 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Netflix (NFLX) Purpose Actions – série FNB YNET 0,2500 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose – parts de FNB YNVD 0,7500 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Palantir (PLTR) Purpose – série FNB YPLT 0,4000 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu Tesla (TSLA) Purpose – parts de FNB YTSL 0,6000 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel FNB Actions à revenu UnitedHealth Group (UNH) Purpose – série FNB YUNH 0,1500 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds à capital fixe Symbole

boursier Distribution

par

action/part Date

d’enregistrement Date de

paiement Fréquence

des

distributions Big Banc Split Corp. – catégorie A BNK 0,1200 $¹ 30 septembre 2025 14 novembre 2025 Mensuel Big Banc Split Corp. – Actions priviligees BNK.PR.A 0,0700 $¹ 30 septembre 2025 14 novembre 2025 Mensuel



Distributions estimatives de septembre 2025 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose

Les taux de distribution de septembre 2025 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :

Nom du fonds Symbole

boursier Distribution

estimative

par part Date

d’enregistrement Date

de paiement Fréquence

des

distributions Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB MNU.U 0,3346 $ US 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds de gestion de trésorerie Purpose – parts de FNB MNY 0,2127 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose – parts de FNB PSA 0,1023 $ 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose – parts de FNB PSU.U 0,3348 $ US 25 septembre 2025 2 octobre 2025 Mensuel



Purpose prévoit de publier un communiqué de presse vers le septembre 24, 2025, dans lequel sera indiqué le taux de distribution définitif du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le septembre 25, 2025.

(1) Le dividende est désigné comme un dividende canadien « déterminé » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire.

(2) Les parts de FNB non couvertes par rapport à une devise du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens, mais la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution.

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments est une société de gestion d’actifs comptant plus de 26 milliards de dollars sous gestion. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatif gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Purpose Unlimited, entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905‑580‑1257

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d’assurance dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.