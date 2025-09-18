FEMSA Anuncia Plan de Sucesión en su Dirección General

MONTERREY, México, Sept. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o la “Compañía”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD) anuncia el día de hoy que con base en su proceso de planeación de sucesión de liderazgo, y consistente con el plan detallado en el comunicado de prensa del Cuarto Trimestre y Año Completo 2024, de fecha 27 de febrero de 2025, su Consejo de Administración ha designado a Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera, actualmente Director General de FEMSA Proximidad & Salud, para el cargo de Director General de FEMSA a partir del 1º de noviembre de 2025.

Como hemos comunicado anteriormente, a mediados de 2024 el Comité de Prácticas Societarias y Nominaciones del Consejo de Administración de FEMSA (“CPSN”) diseñó e implementó un plan para el proceso de sucesión de la Dirección General. Este Comité recomendó la creación de un Comité Especial del Consejo para conducir este importante proceso durante este año. El Comité Especial fue presidido por Ricardo Saldívar Escajadillo, Presidente del CPSN, e integrado por todos los demás miembros del CPSN y por tres consejeros independientes más. Una vez concluida su evaluación, el Comité Especial emitió su recomendación, la cual fue aprobada por el Consejo de Administración de FEMSA. En el diseño de este proceso, como en las anteriores designaciones de Dirección General, hemos seguido las mejores prácticas corporativas en este tipo de asuntos, incluido el apoyo de una firma internacional con amplia experiencia en procesos de esta naturaleza, además de asesores en distintas especialidades.

Jose Antonio ingresó a Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken en 2011 como Gerente de Ventas y Operaciones. A partir de ahí, fue ascendiendo mediante varios roles gerenciales a través de las unidades de negocio de FEMSA, incluyendo como Director de Planeación Estratégica en OXXO y FEMSA Comercio, así como Director General de la división de Plásticos de FEMSA, Director General de Coca-Cola FEMSA Centroamérica, Director General de Spin, y su posición actual como Director General de FEMSA Proximidad & Salud. En este rol, Jose Antonio encabeza un equipo de más de 180,000 colaboradores y tiene responsabilidad por una operación que comprende más de 28,000 tiendas de proximidad en 11 países en las Américas y Europa, más de 4,300 farmacias en cuatro mercados de Latinoamérica, y más de 550 estaciones de combustible en México. Jose Antonio es Ingeniero Industrial por el Tecnológico de Monterrey, y cuenta con un MBA de Stanford Graduate School of Business.

Con su enfoque estratégico y su estilo de liderazgo asertivo y orientado a resultados, Jose Antonio guiará a FEMSA a una nueva etapa de generación de valor económico y social, con un fuerte impulso en el crecimiento, la innovación, y la sostenibilidad, y con un enfoque continuo en el desarrollo del personal de FEMSA, sus familias, y las comunidades donde opera la Compañía.

José Antonio Fernández Carbajal, Presidente Ejecutivo del Consejo de FEMSA y Director General interino desde julio de 2023, continuará en su posición de Presidente Ejecutivo. El Consejo de Administración expresa su gratitud más sincera a José Antonio por su liderazgo y dedicación al desempeñar ambos roles durante este periodo de transición.

Sobre FEMSA

FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en la industria del comercio al detalle a través de la División Proximidad Américas, de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño, y otros formatos minoristas relacionados, y Proximidad Europa, que incluye a Valora, nuestra unidad de retail europea que opera tiendas de conveniencia y foodvenience. En el comercio al detalle, FEMSA también participa a través de la División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; Y en Spin, que incluye Spin by OXXO y Spin Premia, entre otras iniciativas de servicios financieros digitales. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador de productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 392 mil colaboradores en 18 países. FEMSA es miembro del Índice Dow Jones Best-in-Class World Index y del Dow Jones Best-in-Class MILA Pacific Alliance Index, ambos de S&P Global; Índice FTSE4Good Emerging; Índice MSCI EM Latin America ESG Leaders; S&P/BMV Total México ESG, entre otros índices.