Climat : la Science Based Targets initiative (SBTi) valide les objectifs à court terme d’EUROAPI

Réduction de 42% des émissions de gaz à effet de serre des Scopes 1 et 2 d’ici à 2030 (par rapport à 2022)

Réduction de 25% des émissions de gaz à effet de serre du Scope 3 d’ici à 2030 (par rapport à 2022)

Paris - Le 18 septembre 2025 - Les objectifs de réduction des émissions à court terme d’EUROAPI, basés sur des éléments scientifiques, ont été approuvés par la Science Based Targets initiative (SBTi1), confirmant l’alignement de l'entreprise sur la trajectoire de l'Accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C au-dessus des niveaux préindustriels.

EUROAPI s'engage à réduire ses émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) des Scopes 1 et 2 d'ici à 2030 de 42 %, par rapport à l'année de référence 2022. L'entreprise s'engage également à réduire de 25 % ses émissions absolues de GES de Scope 32 sur la même période.

« Cette validation est une forte reconnaissance de notre engagement à mener nos opérations industrielles de la façon la plus durable possible », indique David Seignolle, Directeur général d’EUROAPI. « Améliorer notre empreinte environnementale est l’une de nos priorités ESG, qu’il s’agisse d’atténuer le changement climatique, d’agir en faveur de l’économie circulaire ou de préserver la biodiversité. »

« Les progrès tangibles déjà réalisés témoignent de la dynamique de nos ambitions environnementales », ajoute Sylvia Cabrillac-Rives, Directrice de la stratégie d’EUROAPI. « De la réduction des déchets et de la consommation de solvants à l’augmentation de la part des énergies renouvelables, ces résultats confirment que nous sommes sur la bonne voie. »

Entre 2022 et 2024, EUROAPI a déjà procédé à des améliorations quantifiables sur plusieurs indicateurs environnementaux clés. Sur cette période, l’entreprise a réduit ses déchets de 28%, son utilisation de solvants de 14% et sa consommation d’énergie de 12%. En deux ans, EUROAPI a éliminé près de 180 000 tonnes d’équivalent CO 2 , soit les émissions annuelles de GES d’une ville d’environ 20 000 habitants. De plus, l’empreinte carbone des produits est désormais disponible pour plus de 70 APIs, et 100% de l’électricité achetée provient de sources renouvelables.

A propos d’EUROAPI

EUROAPI s'attache à réinventer des solutions de principes actifs pour répondre durablement aux besoins des clients et des patients dans le monde entier. Nous sommes un leader mondial des principes actifs pharmaceutiques avec environ 200 références en portefeuille, offrant une large gamme de technologies, tout en développant des molécules innovantes grâce à notre organisation Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO).

Agir pour la santé en permettant l'accès aux thérapies essentielles motive chaque jour nos 3 270 personnes. Grâce à de solides capacités de recherche et développement et à cinq sites de production tous localisés en Europe, EUROAPI assure une fabrication de principes actifs de la plus haute qualité et fournit des clients dans plus de 80 pays. Le Groupe est coté sur Euronext Paris ; code ISIN : FR0014008VX5 ; mnémonique : EAPI). Rendez-vous sur notre page : www.euroapi.com pour plus d’informations et suivez notre page LinkedIn.

Contact Relations Presse :

Laurence Bollack

Tél. : +33 (0)6 81 86 80 19

mr@euroapi.com





























Contacts Relations investisseurs :

Sophie Palliez-Capian

Tél. : +33 (0)6 87 89 33 51

sophie.palliez@euroapi.com









Léa Massonneau

Tél. : +33 (0)7 60 32 29 50

lea.massonneau@euroapi.com





1 L’initiative SBTi est née d'une collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des Nations Unies, le World Resources Institute (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF). En 2023, elle a été constituée en tant qu'organisme caritatif au Royaume-Uni, avec un conseil d'administration composé de dirigeants engagés pour le climat afin de superviser la gouvernance de l’organisation. La SBTi a également créé une filiale qui fournit des services de validation des objectifs conformément à ses standards. La création de ces entités visait à permettre aux deux branches de se développer pour s’adapter à la demande croissante, tout en continuant à promouvoir l'excellence dans l’accompagnement des organisations dans leurs trajectoires de décarbonation.

2 Le Scope 1 couvre les émissions directes de GES provenant de sources détenues ou contrôlées par l'entreprise. Le Scope 2 couvre les émissions indirectes liées à la consommation d'électricité, de chaleur ou de vapeur achetées. Le Scope 3 comprend les biens et services achetés, les biens d'équipement, les activités liées à l'énergie, le transport et la distribution en amont, les déchets générés par les opérations, le transport et les trajets domicile-travail des collaborateurs. Emissions absolues : lorsque le périmètre de l’entreprise varie, selon le protocole des GES.

