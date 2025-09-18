Bitget completa 7 anos, cunhando a "Corretora Universal" como a nova geração de corretoras

VICTORIA, Seychelles, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Corretora Universal (UEX) do mundo, tem o orgulho de celebrar seu sétimo aniversário com o tema #GearUpTo7, dando início a uma nova era de finanças integradas.

Nos últimos sete anos, parcerias estratégicas, iniciativas comunitárias e crescimento consistente dos negócios impulsionaram a expansão global da Bitget. Colaborações com lendas como Messi, Juventus FC, MotoGP, LaLiga e o festival de música UNTOLD ampliaram o alcance da Bitget além das criptomoedas, conectando-a a públicos gerais e tendências culturais globais. Iniciativas educacionais e de caridade, como Blockchain4Youth e Blockchain4Her, ajudaram mais de 15.000 jovens, promovendo inclusão em mais de 60 universidades no mundo todo. Além disso, a colaboração da Bitget com o UNICEF para educar 1 milhão de pessoas sobre blockchain até 2027 marcou mais um feito que nenhuma empresa Web3 conseguiu superar.

Olhando para o futuro, a Bitget está se apresentando como a Corretora Universal (UEX). Um conceito mencionado pela primeira vez na carta recente da CEO da Bitget, Gracy Chen, à comunidade. A UEX está alinhada com a visão da Bitget de construir um ecossistema holístico que supera o "triângulo impossível" das corretoras: experiência do usuário, variedade de ativos e segurança. Ao reunir uma gama de serviços centralizados e descentralizados, ferramentas de IA e práticas de segurança em uma plataforma unificada, a Bitget se transformou na primeira UEX do mundo.

A transformação começou nos últimos meses. No 3.º trimestre de 2025, a Bitget Onchain adicionou suporte total para ativos Ethereum, BSC, Base e Solana, enquanto parcerias com xStocks e Ondo expandiram o acesso a ações e ETFs tokenizados. Ela também lançou os primeiros Stock Futures, trazendo instrumentos tradicionais como AAPL e NVDA para os derivativos de criptomoedas. De acordo com a visão de Gracy, a Bitget está expandindo para dar suporte a todos os ativos negociáveis, não apenas às principais centenas de criptomoedas, mas a todos os tokens existentes. E não se trata mais apenas de criptomoedas; ativos centrais em todo o mundo, como ações, ETFs, ouro e forex, também serão negociáveis em uma única UEX.

Outro ponto que diferencia a UEX das CEX e DEX é sua integração com IA. A abordagem da Bitget para inteligência de mercado e automação de execução é alimentada por sua ferramenta de IA proprietária, GetAgent, que fornece aos usuários insights acionáveis e estratégias personalizadas por meio de análise de dados em tempo real e orientação interativa. Junto com o GetAgent, um conjunto de bots de negociação automatizada aumenta a acessibilidade e permite que os usuários aproveitem oportunidades continuamente, reduzindo a distância entre análise e ação.

"Nosso crescimento nos últimos sete anos se baseia em uma abordagem metódica utilizada para construir uma infraestrutura que atende às necessidades crescentes de traders, investidores e instituições. Estamos nos direcionando para oferecer acesso mais fácil e integração limpa das finanças emergentes em nosso cotidiano. Como a primeira UEX, a Bitget está destinada a liderar essa transição com ferramentas e produtos que atendam às demandas atuais e futuras dos usuários em todo o mundo", disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

Além disso, a UEX foi projetada para fornecer segurança avançada, combinando o melhor da proteção on-chain e off-chain. Ela integrará ferramentas inteligentes para detectar sinais precoces de concentração de tokens ou riscos potenciais de rug-pull, reforçados pelo Fundo de Proteção ao Usuário da Bitget, agora avaliado em mais de US$ 700 milhões.

Desde o primeiro dia, a estratégia de crescimento da Bitget enfatizou progresso sustentado e mensurável, em vez de expansão prematura. A empresa ampliou sua presença em regiões emergentes, incluindo Sudeste Asiático, América Latina e Oriente Médio, por meio de programas comunitários localizados, suporte a vários idiomas e engajamento off-line.

Como o alinhamento regulatório continua sendo uma prioridade, em 2025, a Bitget obteve licenças ou registros em jurisdições que incluem Itália, Polônia, Lituânia, República Tcheca, El Salvador, Argentina, Bulgária e Geórgia. Uma equipe de compliance especializada com mais de 70 especialistas trabalha diretamente com reguladores para avançar estruturas sustentáveis e manter a confiança nos mercados de criptomoedas.

Ao longo deste mês de setembro, a Bitget celebra seu 7.º aniversário com a campanha “Gear Up to 7", impulsionando a era da Corretora Universal (UEX). A promoção inclui eventos globais como o #GearUpTo7 Sprint Challenge, com um prêmio total de $400.000 USDT, e uma moto de corrida com o tema da Bitget para o MotoGP. Desfiles de motos em várias cidades, o hino de aniversário pelo influenciador de criptomoedas, Lil Bubble, e a festa TopGear Night no TOKEN2049 reunirão a comunidade. A Bitget também sediará sua primeira edição do Smart Awards para reconhecer traders excepcionais que foram fundamentais para seu sucesso contínuo, amplificando suas histórias de resiliência e conquistas no espaço das criptomoedas.

Ao comemorar seu sétimo ano, a plataforma continua a focar em estruturas de longo prazo que conectam usuários, ativos e mercados, estabelecendo novos padrões de segurança, acessibilidade e inovação no espaço das criptomoedas e além.

Para celebrar os 7 anos da Bitget, acesse aqui.

Sobre a Bitget

Estabelecida em 2018, a Bitget é a maior Corretora Universal (UEX) do mundo. Atendendo a mais de 120 milhões de usuários em mais de 150 países e regiões, a Bitget se dedica a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de negociação, oferecendo também acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, Ethereum e preços de outras criptomoedas. A Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas sem custódia líder que oferece suporte a mais de 130 blockchains e milhões de tokens. Ela oferece trading multicadeia, staking, pagamentos e acesso direto a mais de 20.000 DApps, com swaps avançados e insights de mercado integrados em uma única plataforma.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhada à sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Para obter mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para consultas da imprensa, entre em contato com: media@bitget.com

Aviso de risco: os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem sofrer volatilidade significativa. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que possam correr o risco de perder. O valor de qualquer investimento pode ser impactado e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam alcançados e que nem o capital investido seja recuperado. Deve-se sempre buscar aconselhamento financeiro independente, além de considerar cuidadosamente a experiência financeira pessoal e a situação individual. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por possíveis perdas potenciais incorridas. O conteúdo deste documento não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para obter mais informações, consulte os nossos Termos de Uso.

