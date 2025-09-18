Bitget 成立七周年：首创“通用交易所”，为新一代交易所开辟天地

维多利亚，塞舌尔, Sept. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大的通用交易所 (UEX) Bitget 以 #GearUpTo7 为主题，自豪庆祝成立七周年，开启综合金融新时代。

过去七年间，战略合作伙伴关系、社区倡议与稳健业务增长共同推动了 Bitget 的全球扩张。 通过与传奇巨星 Messi、尤文图斯足球俱乐部 (Juventus FC)、MotoGP、西甲联赛 (LaLiga)及 UNTOLD 音乐节的合作，Bitget 的影响力已超越加密领域，触达主流受众并引领全球文化潮流。 如 Blockchain4Youth 和 Blockchain4Her 等教育慈善倡议已惠及超过 15,000 名青年，覆盖全球 60 余所高校，推动包容性发展。 此外，Bitget 与联合国儿童基金会 (UNICEF) 携手合作，计划在 2027 年前让 100 万人接受区块链教育，再次创造了 Web3 公司难以超越的里程碑。

展望未来，Bitget 正以通用交易所 (UEX) 的身份，全面塑造自身新定位。 Bitget 首席执行官 Gracy Chen 在致社区的公开信中首次提出了这一概念。 UEX 与 Bitget 构建全面生态的愿景相契合，打破了交易所的“不可能三角”：用户体验、资产多样性与安全性。 通过将一系列从中心化到去中心化的服务、AI 工具与安全实践整合至统一平台，Bitget 已成功转型为全球首家 UEX。

转型已于过去数月间启动。 2025 年第三季度，Bitget Onchain 新增对以太坊、BSC、Base 和 Solana 资产的全面支持；同时，通过与 xStocks 和 Ondo 的合作，扩展了代币化股票及 ETF 的接入渠道。 平台还推出首款股票期货，将 AAPL 和 NVDA 等传统金融工具引入加密衍生品领域。 依循 Gracy 的愿景，Bitget 正在扩展其服务范围，支持所有可交易资产——不仅覆盖数百种主流加密货币，更涵盖所有现存代币。 不仅如此，其覆盖范围已不再局限于加密资产；全球核心资产，如股票、ETF、黄金及外汇，也都可在单一 UEX 上进行交易。

UEX 与 CEX 和 DEX 的另一显著区别在于其对 AI 的深度整合能力。 Bitget 的市场情报与执行自动化方案由其专有 AI 工具 GetAgent 驱动，该工具通过实时数据分析与交互式指导，为用户提供可操作洞察和定制策略。 除 GetAgent 外，Bitget 还推出了一套自动化交易机器人，以提升平台可及性，使用户能够持续捕捉交易机会，缩短分析与执行之间的时间差。

“我们过去七年的发展，得益于采用系统化方法，构建能够满足交易员、投资者及机构不断变化需求的基础设施。 如今，我们正致力于提供更便捷的接入方式，将新兴金融无缝融入大众日常生活。 作为首家 UEX，Bitget 必将通过提供满足全球用户当前与未来需求的工具和产品，引领这一变革。”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。

此外，UEX 的设计旨在提供先进的安全保障，将链上与链下的防护优势相结合。 该体系将整合智能工具，用于提前识别代币过度集中或潜在卷款风险的迹象，并由当前估值已超 7 亿美元的 Bitget 用户保障基金提供强化支持。

自成立之初，Bitget 的增长战略便始终强调可持续且可量化的进展，而非盲目追求扩张。 通过本地化社区计划、多语言支持及线下互动活动，Bitget 在包括东南亚、拉丁美洲和中东等新兴市场持续扩大影响力。

监管合规仍是优先事项， 2025 年，Bitget 在意大利、波兰、立陶宛、捷克、萨尔瓦多、阿根廷、保加利亚和格鲁吉亚等管辖区获得了许可证或注册资格。 由 70 多名专家组成的专业合规团队与监管机构紧密合作，推动可持续监管框架的落地，并维护加密市场的信任。

今年 9 月，Bitget 正通过 “Gear Up to 7” 活动庆祝成立七周年，全力推动通用交易所 (UEX) 时代的开启。 此次活动涵盖多场全球赛事，其中包括 #GearUpTo7 冲刺挑战赛，奖池高达 40 万 USDT，并赠送一辆 Bitget 主题 MotoGP 赛用摩托车。 活动期间，多城摩托车巡游、加密领域领军人物 Lil Bubble 创作的周年主题曲，以及 TOKEN2049 之后的 TopGear 夜间派对，将汇聚社区力量。 Bitget 还将举办首届 Smart Awards，表彰对其持续成功至关重要的优秀交易员，并弘扬他们在加密领域的坚韧故事与成功经历。

在庆祝成立七周年之际，Bitget 平台将继续专注于构建连接用户、资产与市场的长期框架，同时在加密领域及更广泛领域为安全性、可访问性与创新树立新标杆。

请访问此处，共襄 Bitget 七周年庆典。

