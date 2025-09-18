OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
18 September 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 17 September 2025 it had purchased a total of 121,750 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|121,750
|-
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|544.00p
|-
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|539.00p
|-
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|543.05p
|-
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 360,745,606 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 360,745,606.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|17-09-2025
|16:28:51
|GBp
|134
|544.00
|XLON
|xeaNg85h9f3
|17-09-2025
|16:28:51
|GBp
|536
|544.00
|XLON
|xeaNg85h9f8
|17-09-2025
|16:28:51
|GBp
|2,548
|544.00
|XLON
|xeaNg85h9fG
|17-09-2025
|16:28:51
|GBp
|200
|544.00
|XLON
|xeaNg85h9fL
|17-09-2025
|16:28:51
|GBp
|800
|544.00
|XLON
|xeaNg85h9fQ
|17-09-2025
|16:28:38
|GBp
|102
|544.00
|XLON
|xeaNg85h9vM
|17-09-2025
|16:28:38
|GBp
|404
|544.00
|XLON
|xeaNg85h9vU
|17-09-2025
|16:28:36
|GBp
|102
|544.00
|XLON
|xeaNg85h951
|17-09-2025
|16:28:36
|GBp
|404
|544.00
|XLON
|xeaNg85h95H
|17-09-2025
|16:28:34
|GBp
|102
|544.00
|XLON
|xeaNg85h92u
|17-09-2025
|16:28:34
|GBp
|404
|544.00
|XLON
|xeaNg85h92F
|17-09-2025
|16:28:31
|GBp
|102
|544.00
|XLON
|xeaNg85h99c
|17-09-2025
|16:28:31
|GBp
|404
|544.00
|XLON
|xeaNg85h99v
|17-09-2025
|16:28:30
|GBp
|1
|544.00
|XLON
|xeaNg85h9A4
|17-09-2025
|16:28:30
|GBp
|506
|544.00
|XLON
|xeaNg85h9A6
|17-09-2025
|16:28:30
|GBp
|73
|544.00
|XLON
|xeaNg85h9AG
|17-09-2025
|16:28:30
|GBp
|762
|544.00
|XLON
|xeaNg85h9AL
|17-09-2025
|16:28:30
|GBp
|1,238
|544.00
|XLON
|xeaNg85h9Ly
|17-09-2025
|16:28:30
|GBp
|506
|544.00
|XLON
|xeaNg85h9L3
|17-09-2025
|16:28:30
|GBp
|1,000
|544.00
|XLON
|xeaNg85h9L5
|17-09-2025
|16:28:30
|GBp
|4
|544.00
|XLON
|xeaNg85h9L7
|17-09-2025
|16:28:30
|GBp
|996
|544.00
|XLON
|xeaNg85h9Nv
|17-09-2025
|16:28:30
|GBp
|71
|544.00
|XLON
|xeaNg85h9Nz
|17-09-2025
|16:26:35
|GBp
|288
|543.50
|XLON
|xeaNg85aqke
|17-09-2025
|16:26:17
|GBp
|4
|543.50
|XLON
|xeaNg85aqw@
|17-09-2025
|16:25:06
|GBp
|11
|543.50
|XLON
|xeaNg85arU0
|17-09-2025
|16:24:04
|GBp
|240
|543.50
|XLON
|xeaNg85apCw
|17-09-2025
|16:24:04
|GBp
|31
|543.50
|XLON
|xeaNg85apCy
|17-09-2025
|16:24:00
|GBp
|265
|543.50
|XLON
|xeaNg85apAb
|17-09-2025
|16:23:59
|GBp
|84
|543.50
|XLON
|xeaNg85apLN
|17-09-2025
|16:23:59
|GBp
|121
|543.50
|XLON
|xeaNg85apLP
|17-09-2025
|16:23:58
|GBp
|573
|543.50
|XLON
|xeaNg85apKg
|17-09-2025
|16:22:49
|GBp
|408
|543.50
|XLON
|xeaNg85ano7
|17-09-2025
|16:22:49
|GBp
|628
|543.50
|XLON
|xeaNg85ano9
|17-09-2025
|16:22:49
|GBp
|421
|543.50
|XLON
|xeaNg85anoB
|17-09-2025
|16:22:49
|GBp
|50
|543.50
|XLON
|xeaNg85anoD
|17-09-2025
|16:22:49
|GBp
|429
|543.50
|XLON
|xeaNg85anoT
|17-09-2025
|16:22:05
|GBp
|841
|543.50
|XLON
|xeaNg85a@vg
|17-09-2025
|16:22:05
|GBp
|1,721
|543.50
|XLON
|xeaNg85a@vO
|17-09-2025
|16:22:05
|GBp
|385
|543.50
|XLON
|xeaNg85a@uK
|17-09-2025
|16:22:05
|GBp
|274
|543.50
|XLON
|xeaNg85a@uM
|17-09-2025
|16:22:05
|GBp
|213
|543.50
|XLON
|xeaNg85a@wI
|17-09-2025
|16:21:50
|GBp
|991
|543.50
|XLON
|xeaNg85a@M1
|17-09-2025
|16:21:50
|GBp
|992
|543.50
|XLON
|xeaNg85a@M3
|17-09-2025
|16:21:50
|GBp
|12
|543.50
|XLON
|xeaNg85a@M5
|17-09-2025
|16:20:15
|GBp
|209
|543.50
|XLON
|xeaNg85ayE4
|17-09-2025
|16:20:15
|GBp
|12
|543.50
|XLON
|xeaNg85ayE6
|17-09-2025
|16:20:15
|GBp
|6
|543.50
|XLON
|xeaNg85ayE8
|17-09-2025
|16:20:05
|GBp
|1,212
|543.50
|XLON
|xeaNg85ayPX
|17-09-2025
|16:15:37
|GBp
|360
|543.50
|XLON
|xeaNg85ac8R
|17-09-2025
|16:15:33
|GBp
|434
|543.50
|XLON
|xeaNg85acGY
|17-09-2025
|16:15:33
|GBp
|869
|543.50
|XLON
|xeaNg85acGe
|17-09-2025
|16:15:33
|GBp
|724
|543.50
|XLON
|xeaNg85acGk
|17-09-2025
|16:15:33
|GBp
|412
|543.50
|XLON
|xeaNg85acGm
|17-09-2025
|16:15:33
|GBp
|246
|543.50
|XLON
|xeaNg85acGo
|17-09-2025
|16:15:33
|GBp
|130
|543.50
|XLON
|xeaNg85acGq
|17-09-2025
|16:15:33
|GBp
|423
|543.50
|XLON
|xeaNg85acGs
|17-09-2025
|16:15:33
|GBp
|63
|543.50
|XLON
|xeaNg85acG5
|17-09-2025
|16:15:33
|GBp
|141
|543.50
|XLON
|xeaNg85acG7
|17-09-2025
|16:15:33
|GBp
|64
|543.50
|XLON
|xeaNg85acG9
|17-09-2025
|16:15:33
|GBp
|1,212
|543.00
|XLON
|xeaNg85acGF
|17-09-2025
|16:10:42
|GBp
|292
|543.50
|XLON
|xeaNg85aWbe
|17-09-2025
|16:10:42
|GBp
|250
|543.50
|XLON
|xeaNg85aWbg
|17-09-2025
|16:10:42
|GBp
|225
|543.50
|XLON
|xeaNg85aWbi
|17-09-2025
|16:10:42
|GBp
|470
|543.50
|XLON
|xeaNg85aWbk
|17-09-2025
|16:09:54
|GBp
|427
|543.50
|XLON
|xeaNg85aXX@
|17-09-2025
|16:09:54
|GBp
|430
|543.50
|XLON
|xeaNg85aXXP
|17-09-2025
|16:09:54
|GBp
|428
|543.50
|XLON
|xeaNg85aXWW
|17-09-2025
|16:09:54
|GBp
|433
|543.50
|XLON
|xeaNg85aXWc
|17-09-2025
|16:09:54
|GBp
|409
|543.50
|XLON
|xeaNg85aXWi
|17-09-2025
|16:09:54
|GBp
|420
|543.50
|XLON
|xeaNg85aXWu
|17-09-2025
|16:09:54
|GBp
|267
|543.50
|XLON
|xeaNg85aXW@
|17-09-2025
|16:09:54
|GBp
|271
|543.50
|XLON
|xeaNg85aXZb
|17-09-2025
|16:09:54
|GBp
|2
|543.50
|XLON
|xeaNg85aXZd
|17-09-2025
|16:09:54
|GBp
|4
|543.50
|XLON
|xeaNg85aXZf
|17-09-2025
|16:09:30
|GBp
|447
|543.00
|XLON
|xeaNg85aX6@
|17-09-2025
|16:05:43
|GBp
|1,679
|542.50
|XLON
|xeaNg85ajGB
|17-09-2025
|16:04:19
|GBp
|1,926
|542.50
|XLON
|xeaNg85ah$d
|17-09-2025
|16:02:50
|GBp
|82
|543.00
|XLON
|xeaNg85afXg
|17-09-2025
|16:02:50
|GBp
|804
|543.00
|XLON
|xeaNg85afXi
|17-09-2025
|16:02:50
|GBp
|824
|543.00
|XLON
|xeaNg85afXk
|17-09-2025
|16:02:50
|GBp
|293
|543.00
|XLON
|xeaNg85afXm
|17-09-2025
|16:01:51
|GBp
|177
|543.00
|XLON
|xeaNg85aMiE
|17-09-2025
|16:01:51
|GBp
|96
|543.00
|XLON
|xeaNg85aMiG
|17-09-2025
|16:01:26
|GBp
|22
|543.00
|XLON
|xeaNg85aM1L
|17-09-2025
|16:01:26
|GBp
|412
|543.00
|XLON
|xeaNg85aM1N
|17-09-2025
|16:01:26
|GBp
|144
|543.00
|XLON
|xeaNg85aM1P
|17-09-2025
|16:01:26
|GBp
|1
|543.00
|XLON
|xeaNg85aM1R
|17-09-2025
|16:01:26
|GBp
|77
|543.00
|XLON
|xeaNg85aM1T
|17-09-2025
|16:01:06
|GBp
|94
|543.00
|XLON
|xeaNg85aNc@
|17-09-2025
|16:01:06
|GBp
|250
|543.00
|XLON
|xeaNg85aNcw
|17-09-2025
|16:01:06
|GBp
|64
|543.00
|XLON
|xeaNg85aNcy
|17-09-2025
|16:00:37
|GBp
|19
|543.50
|XLON
|xeaNg85aNFX
|17-09-2025
|16:00:37
|GBp
|470
|543.50
|XLON
|xeaNg85aNFZ
|17-09-2025
|16:00:37
|GBp
|840
|543.50
|XLON
|xeaNg85aNFg
|17-09-2025
|16:00:37
|GBp
|577
|543.50
|XLON
|xeaNg85aNFp
|17-09-2025
|16:00:37
|GBp
|353
|543.50
|XLON
|xeaNg85aNFz
|17-09-2025
|16:00:37
|GBp
|451
|543.50
|XLON
|xeaNg85aNF5
|17-09-2025
|16:00:37
|GBp
|490
|543.50
|XLON
|xeaNg85aNF7
|17-09-2025
|16:00:37
|GBp
|479
|543.50
|XLON
|xeaNg85aNFI
|17-09-2025
|16:00:37
|GBp
|101
|543.50
|XLON
|xeaNg85aNFK
|17-09-2025
|16:00:37
|GBp
|866
|543.50
|XLON
|xeaNg85aNFM
|17-09-2025
|16:00:37
|GBp
|86
|543.50
|XLON
|xeaNg85aNFO
|17-09-2025
|15:56:21
|GBp
|116
|543.00
|XLON
|xeaNg85aGye
|17-09-2025
|15:56:21
|GBp
|149
|543.00
|XLON
|xeaNg85aGyg
|17-09-2025
|15:56:20
|GBp
|101
|543.00
|XLON
|xeaNg85aG$A
|17-09-2025
|15:56:20
|GBp
|751
|543.00
|XLON
|xeaNg85aG$C
|17-09-2025
|15:56:00
|GBp
|14
|542.50
|XLON
|xeaNg85aGMW
|17-09-2025
|15:56:00
|GBp
|41
|542.50
|XLON
|xeaNg85aGMY
|17-09-2025
|15:54:49
|GBp
|14
|542.50
|XLON
|xeaNg85aUZT
|17-09-2025
|15:54:49
|GBp
|14
|542.50
|XLON
|xeaNg85aUZV
|17-09-2025
|15:54:42
|GBp
|14
|542.50
|XLON
|xeaNg85aUh8
|17-09-2025
|15:54:42
|GBp
|19
|542.50
|XLON
|xeaNg85aUhA
|17-09-2025
|15:54:19
|GBp
|461
|543.00
|XLON
|xeaNg85aU0b
|17-09-2025
|15:54:19
|GBp
|35
|542.50
|XLON
|xeaNg85aU0e
|17-09-2025
|15:54:19
|GBp
|129
|542.50
|XLON
|xeaNg85aU0g
|17-09-2025
|15:53:14
|GBp
|892
|542.50
|XLON
|xeaNg85aVBI
|17-09-2025
|15:53:14
|GBp
|2,061
|542.50
|XLON
|xeaNg85aVA1
|17-09-2025
|15:53:14
|GBp
|15
|543.00
|XLON
|xeaNg85aVAw
|17-09-2025
|15:53:14
|GBp
|494
|543.00
|XLON
|xeaNg85aVAy
|17-09-2025
|15:53:14
|GBp
|261
|543.00
|XLON
|xeaNg85aVLd
|17-09-2025
|15:53:14
|GBp
|287
|543.00
|XLON
|xeaNg85aVLf
|17-09-2025
|15:53:14
|GBp
|444
|543.00
|XLON
|xeaNg85aVLh
|17-09-2025
|15:53:14
|GBp
|487
|543.00
|XLON
|xeaNg85aVLj
|17-09-2025
|15:53:14
|GBp
|227
|543.00
|XLON
|xeaNg85aVLb
|17-09-2025
|15:53:14
|GBp
|58
|542.50
|XLON
|xeaNg85aVL5
|17-09-2025
|15:53:14
|GBp
|133
|542.50
|XLON
|xeaNg85aVL7
|17-09-2025
|15:53:14
|GBp
|193
|542.50
|XLON
|xeaNg85aVL9
|17-09-2025
|15:53:14
|GBp
|232
|543.00
|XLON
|xeaNg85aVLD
|17-09-2025
|15:50:49
|GBp
|270
|543.00
|XLON
|xeaNg85aQo7
|17-09-2025
|15:49:03
|GBp
|1,071
|543.00
|XLON
|xeaNg85aOop
|17-09-2025
|15:46:49
|GBp
|452
|543.50
|XLON
|xeaNg85a7Zc
|17-09-2025
|15:46:49
|GBp
|128
|543.50
|XLON
|xeaNg85a7Ze
|17-09-2025
|15:46:49
|GBp
|353
|543.50
|XLON
|xeaNg85a7Zg
|17-09-2025
|15:46:49
|GBp
|68
|543.50
|XLON
|xeaNg85a7Zi
|17-09-2025
|15:46:49
|GBp
|11
|543.50
|XLON
|xeaNg85a7Zk
|17-09-2025
|15:46:49
|GBp
|53
|543.50
|XLON
|xeaNg85a7Zm
|17-09-2025
|15:46:49
|GBp
|250
|543.50
|XLON
|xeaNg85a7Zo
|17-09-2025
|15:46:49
|GBp
|762
|543.50
|XLON
|xeaNg85a7Zq
|17-09-2025
|15:46:49
|GBp
|176
|543.50
|XLON
|xeaNg85a7Zs
|17-09-2025
|15:46:49
|GBp
|337
|543.50
|XLON
|xeaNg85a7Z5
|17-09-2025
|15:46:49
|GBp
|1,212
|543.00
|XLON
|xeaNg85a7ZB
|17-09-2025
|15:43:12
|GBp
|262
|543.50
|XLON
|xeaNg85a3Nn
|17-09-2025
|15:40:12
|GBp
|1,081
|543.50
|XLON
|xeaNg85aF@x
|17-09-2025
|15:35:30
|GBp
|1,942
|544.00
|XLON
|xeaNg85a9wN
|17-09-2025
|14:31:39
|GBp
|7
|544.00
|XLON
|xeaNg85cwae
|17-09-2025
|14:31:39
|GBp
|693
|544.00
|XLON
|xeaNg85cwag
|17-09-2025
|14:30:55
|GBp
|376
|543.50
|XLON
|xeaNg85cxYp
|17-09-2025
|14:20:01
|GBp
|1,212
|544.00
|XLON
|xeaNg85cX0d
|17-09-2025
|14:14:00
|GBp
|428
|543.50
|XLON
|xeaNg85chfi
|17-09-2025
|14:14:00
|GBp
|1,864
|543.50
|XLON
|xeaNg85chfk
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|201
|544.00
|XLON
|xeaNg85cf$G
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|191
|544.00
|XLON
|xeaNg85cf$I
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|89
|544.00
|XLON
|xeaNg85cf$K
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|74
|544.00
|XLON
|xeaNg85cf$M
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|208
|544.00
|XLON
|xeaNg85cf$O
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|191
|544.00
|XLON
|xeaNg85cf$Q
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|513
|544.00
|XLON
|xeaNg85cf$S
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|402
|544.00
|XLON
|xeaNg85cf$U
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|423
|544.00
|XLON
|xeaNg85cf@a
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|191
|544.00
|XLON
|xeaNg85cf@c
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|120
|544.00
|XLON
|xeaNg85cf@e
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|175
|544.00
|XLON
|xeaNg85cf@k
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|420
|544.00
|XLON
|xeaNg85cf@m
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|494
|544.00
|XLON
|xeaNg85cf@o
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|56
|544.00
|XLON
|xeaNg85cf@q
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|273
|544.00
|XLON
|xeaNg85cf@z
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|290
|544.00
|XLON
|xeaNg85cf@$
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|458
|544.00
|XLON
|xeaNg85cf@1
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|191
|544.00
|XLON
|xeaNg85cf@3
|17-09-2025
|14:11:26
|GBp
|1,212
|543.50
|XLON
|xeaNg85cf@9
|17-09-2025
|14:09:21
|GBp
|1,212
|544.00
|XLON
|xeaNg85cNxX
|17-09-2025
|13:42:30
|GBp
|188
|543.50
|XLON
|xeaNg85cEX3
|17-09-2025
|13:42:30
|GBp
|479
|543.50
|XLON
|xeaNg85cEX5
|17-09-2025
|13:42:30
|GBp
|418
|543.50
|XLON
|xeaNg85cEX7
|17-09-2025
|13:42:30
|GBp
|1,313
|543.00
|XLON
|xeaNg85cEXA
|17-09-2025
|13:42:00
|GBp
|303
|543.50
|XLON
|xeaNg85cEy9
|17-09-2025
|13:42:00
|GBp
|205
|543.50
|XLON
|xeaNg85cEyL
|17-09-2025
|13:42:00
|GBp
|860
|543.50
|XLON
|xeaNg85cEyR
|17-09-2025
|13:42:00
|GBp
|352
|543.50
|XLON
|xeaNg85cEyT
|17-09-2025
|13:31:58
|GBp
|1,212
|544.00
|XLON
|xeaNg85c9R5
|17-09-2025
|13:16:39
|GBp
|68
|543.50
|XLON
|xeaNg85dzS2
|17-09-2025
|13:14:10
|GBp
|205
|544.00
|XLON
|xeaNg85du1D
|17-09-2025
|13:14:10
|GBp
|159
|543.50
|XLON
|xeaNg85du1G
|17-09-2025
|13:14:10
|GBp
|923
|543.50
|XLON
|xeaNg85du1I
|17-09-2025
|13:13:39
|GBp
|344
|544.00
|XLON
|xeaNg85dvla
|17-09-2025
|13:13:39
|GBp
|124
|544.00
|XLON
|xeaNg85dvlY
|17-09-2025
|13:13:39
|GBp
|1,184
|544.00
|XLON
|xeaNg85dvlh
|17-09-2025
|13:13:39
|GBp
|28
|544.00
|XLON
|xeaNg85dvlj
|17-09-2025
|11:55:56
|GBp
|14
|544.00
|XLON
|xeaNg85WtSD
|17-09-2025
|11:08:50
|GBp
|338
|544.00
|XLON
|xeaNg85WMa$
|17-09-2025
|11:08:50
|GBp
|576
|544.00
|XLON
|xeaNg85WMaz
|17-09-2025
|11:08:50
|GBp
|850
|544.00
|XLON
|xeaNg85WMa5
|17-09-2025
|10:58:56
|GBp
|716
|544.00
|XLON
|xeaNg85WG$u
|17-09-2025
|10:32:40
|GBp
|205
|543.50
|XLON
|xeaNg85W0yf
|17-09-2025
|10:31:52
|GBp
|346
|543.00
|XLON
|xeaNg85W0Ik
|17-09-2025
|10:31:46
|GBp
|220
|544.00
|XLON
|xeaNg85W0Ob
|17-09-2025
|10:31:46
|GBp
|871
|543.50
|XLON
|xeaNg85W0Om
|17-09-2025
|10:31:46
|GBp
|90
|543.50
|XLON
|xeaNg85W0O5
|17-09-2025
|10:31:46
|GBp
|701
|543.50
|XLON
|xeaNg85W0O7
|17-09-2025
|10:26:09
|GBp
|253
|544.00
|XLON
|xeaNg85WCGt
|17-09-2025
|10:26:09
|GBp
|249
|544.00
|XLON
|xeaNg85WCG1
|17-09-2025
|10:26:08
|GBp
|612
|544.00
|XLON
|xeaNg85WCJC
|17-09-2025
|10:26:08
|GBp
|576
|544.00
|XLON
|xeaNg85WCJT
|17-09-2025
|10:26:08
|GBp
|253
|544.00
|XLON
|xeaNg85WCJV
|17-09-2025
|10:26:08
|GBp
|153
|544.00
|XLON
|xeaNg85WCIb
|17-09-2025
|10:26:08
|GBp
|238
|544.00
|XLON
|xeaNg85WCId
|17-09-2025
|10:19:01
|GBp
|766
|543.50
|XLON
|xeaNg85Xskr
|17-09-2025
|10:15:00
|GBp
|707
|544.00
|XLON
|xeaNg85Xrse
|17-09-2025
|10:15:00
|GBp
|23
|544.00
|XLON
|xeaNg85Xrsg
|17-09-2025
|10:15:00
|GBp
|39
|544.00
|XLON
|xeaNg85Xrsi
|17-09-2025
|10:15:00
|GBp
|162
|544.00
|XLON
|xeaNg85Xrsk
|17-09-2025
|10:15:00
|GBp
|250
|544.00
|XLON
|xeaNg85Xrsm
|17-09-2025
|10:15:00
|GBp
|547
|544.00
|XLON
|xeaNg85Xrso
|17-09-2025
|10:15:00
|GBp
|482
|544.00
|XLON
|xeaNg85Xrsq
|17-09-2025
|10:15:00
|GBp
|787
|543.50
|XLON
|xeaNg85Xrsz
|17-09-2025
|10:10:54
|GBp
|199
|543.00
|XLON
|xeaNg85Xm@5
|17-09-2025
|10:00:24
|GBp
|662
|543.50
|XLON
|xeaNg85Xx1a
|17-09-2025
|09:43:34
|GBp
|82
|542.50
|XLON
|xeaNg85XiKJ
|17-09-2025
|09:43:34
|GBp
|398
|542.50
|XLON
|xeaNg85XiKL
|17-09-2025
|09:43:34
|GBp
|226
|542.50
|XLON
|xeaNg85XiKN
|17-09-2025
|09:43:34
|GBp
|8
|542.50
|XLON
|xeaNg85XiKP
|17-09-2025
|09:43:26
|GBp
|2,017
|542.50
|XLON
|xeaNg85XiV3
|17-09-2025
|09:43:26
|GBp
|154
|542.50
|XLON
|xeaNg85XiV5
|17-09-2025
|09:43:26
|GBp
|56
|542.50
|XLON
|xeaNg85XiVA
|17-09-2025
|09:43:26
|GBp
|700
|542.50
|XLON
|xeaNg85XiVC
|17-09-2025
|09:31:43
|GBp
|612
|542.50
|XLON
|xeaNg85XIe$
|17-09-2025
|09:31:43
|GBp
|1,205
|542.50
|XLON
|xeaNg85XIev
|17-09-2025
|09:31:43
|GBp
|203
|542.50
|XLON
|xeaNg85XIex
|17-09-2025
|09:31:43
|GBp
|5,500
|542.50
|XLON
|xeaNg85XIez
|17-09-2025
|09:31:43
|GBp
|756
|542.50
|XLON
|xeaNg85XIhX
|17-09-2025
|09:16:36
|GBp
|610
|540.50
|XLON
|xeaNg85XRVt
|17-09-2025
|09:16:12
|GBp
|591
|541.00
|XLON
|xeaNg85XOjG
|17-09-2025
|09:01:35
|GBp
|5
|539.50
|XLON
|xeaNg85XEfv
|17-09-2025
|08:52:44
|GBp
|66
|539.50
|XLON
|xeaNg85XB6k
|17-09-2025
|08:52:44
|GBp
|700
|539.50
|XLON
|xeaNg85XB6m
|17-09-2025
|08:46:35
|GBp
|478
|539.00
|XLON
|xeaNg85Ys9S
|17-09-2025
|08:45:23
|GBp
|793
|539.50
|XLON
|xeaNg85Ytr2
|17-09-2025
|08:42:30
|GBp
|752
|539.50
|XLON
|xeaNg85YqKO
|17-09-2025
|08:42:18
|GBp
|91
|540.00
|XLON
|xeaNg85YqU@
|17-09-2025
|08:42:18
|GBp
|270
|540.00
|XLON
|xeaNg85YqUy
|17-09-2025
|08:39:40
|GBp
|115
|540.00
|XLON
|xeaNg85YoxY
|17-09-2025
|08:39:40
|GBp
|700
|540.00
|XLON
|xeaNg85Yoxa
|17-09-2025
|08:39:40
|GBp
|248
|540.00
|XLON
|xeaNg85Yoxf
|17-09-2025
|08:39:40
|GBp
|485
|539.50
|XLON
|xeaNg85Yoxk
|17-09-2025
|08:36:20
|GBp
|237
|541.00
|XLON
|xeaNg85YmYm
|17-09-2025
|08:36:20
|GBp
|184
|541.00
|XLON
|xeaNg85YmYu
|17-09-2025
|08:36:20
|GBp
|280
|541.00
|XLON
|xeaNg85YmYw
|17-09-2025
|08:36:20
|GBp
|181
|541.00
|XLON
|xeaNg85YmYy
|17-09-2025
|08:36:20
|GBp
|494
|541.00
|XLON
|xeaNg85YmY1
|17-09-2025
|08:36:20
|GBp
|337
|540.50
|XLON
|xeaNg85YmYD
|17-09-2025
|08:36:20
|GBp
|485
|541.00
|XLON
|xeaNg85YmYF
|17-09-2025
|08:26:31
|GBp
|1,305
|540.50
|XLON
|xeaNg85YzvV
|17-09-2025
|08:26:31
|GBp
|8
|540.00
|XLON
|xeaNg85YzuY
|17-09-2025
|08:20:18
|GBp
|254
|540.50
|XLON
|xeaNg85Yu@q
|17-09-2025
|08:20:17
|GBp
|106
|542.00
|XLON
|xeaNg85Yu@L
|17-09-2025
|08:20:17
|GBp
|199
|541.50
|XLON
|xeaNg85Yu@N
|17-09-2025
|08:20:17
|GBp
|700
|541.50
|XLON
|xeaNg85Yu@P
|17-09-2025
|08:20:17
|GBp
|337
|541.00
|XLON
|xeaNg85YuvW
|17-09-2025
|08:20:17
|GBp
|485
|541.50
|XLON
|xeaNg85YuvY
|17-09-2025
|08:16:28
|GBp
|1,725
|542.50
|XLON
|xeaNg85Ydq8
|17-09-2025
|08:16:28
|GBp
|337
|542.00
|XLON
|xeaNg85YdqI
|17-09-2025
|08:16:28
|GBp
|485
|542.50
|XLON
|xeaNg85YdqK
|17-09-2025
|08:11:19
|GBp
|562
|543.00
|XLON
|xeaNg85YY5P
|17-09-2025
|08:11:19
|GBp
|272
|542.50
|XLON
|xeaNg85YY5S
|17-09-2025
|08:11:19
|GBp
|213
|542.50
|XLON
|xeaNg85YY5U
|17-09-2025
|08:09:56
|GBp
|131
|542.00
|XLON
|xeaNg85YZm8
|17-09-2025
|08:09:56
|GBp
|667
|542.00
|XLON
|xeaNg85YZmA
|17-09-2025
|08:06:37
|GBp
|254
|541.50
|XLON
|xeaNg85YWOP
|17-09-2025
|08:06:37
|GBp
|294
|541.50
|XLON
|xeaNg85YWOR
|17-09-2025
|08:06:37
|GBp
|471
|541.50
|XLON
|xeaNg85YWOV
|17-09-2025
|08:06:37
|GBp
|485
|541.00
|XLON
|xeaNg85YWRa
|17-09-2025
|08:02:29
|GBp
|807
|541.50
|XLON
|xeaNg85YlSb