Transaction in own shares

ISIN: GB00BLDRH360
18 September 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 17 September 2025 it had purchased a total of 121,750 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased121,750--
Highest price paid (per ordinary share)544.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)539.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)543.05p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 360,745,606 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 360,745,606.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
17-09-202516:28:51GBp134544.00XLONxeaNg85h9f3
17-09-202516:28:51GBp536544.00XLONxeaNg85h9f8
17-09-202516:28:51GBp2,548544.00XLONxeaNg85h9fG
17-09-202516:28:51GBp200544.00XLONxeaNg85h9fL
17-09-202516:28:51GBp800544.00XLONxeaNg85h9fQ
17-09-202516:28:38GBp102544.00XLONxeaNg85h9vM
17-09-202516:28:38GBp404544.00XLONxeaNg85h9vU
17-09-202516:28:36GBp102544.00XLONxeaNg85h951
17-09-202516:28:36GBp404544.00XLONxeaNg85h95H
17-09-202516:28:34GBp102544.00XLONxeaNg85h92u
17-09-202516:28:34GBp404544.00XLONxeaNg85h92F
17-09-202516:28:31GBp102544.00XLONxeaNg85h99c
17-09-202516:28:31GBp404544.00XLONxeaNg85h99v
17-09-202516:28:30GBp1544.00XLONxeaNg85h9A4
17-09-202516:28:30GBp506544.00XLONxeaNg85h9A6
17-09-202516:28:30GBp73544.00XLONxeaNg85h9AG
17-09-202516:28:30GBp762544.00XLONxeaNg85h9AL
17-09-202516:28:30GBp1,238544.00XLONxeaNg85h9Ly
17-09-202516:28:30GBp506544.00XLONxeaNg85h9L3
17-09-202516:28:30GBp1,000544.00XLONxeaNg85h9L5
17-09-202516:28:30GBp4544.00XLONxeaNg85h9L7
17-09-202516:28:30GBp996544.00XLONxeaNg85h9Nv
17-09-202516:28:30GBp71544.00XLONxeaNg85h9Nz
17-09-202516:26:35GBp288543.50XLONxeaNg85aqke
17-09-202516:26:17GBp4543.50XLONxeaNg85aqw@
17-09-202516:25:06GBp11543.50XLONxeaNg85arU0
17-09-202516:24:04GBp240543.50XLONxeaNg85apCw
17-09-202516:24:04GBp31543.50XLONxeaNg85apCy
17-09-202516:24:00GBp265543.50XLONxeaNg85apAb
17-09-202516:23:59GBp84543.50XLONxeaNg85apLN
17-09-202516:23:59GBp121543.50XLONxeaNg85apLP
17-09-202516:23:58GBp573543.50XLONxeaNg85apKg
17-09-202516:22:49GBp408543.50XLONxeaNg85ano7
17-09-202516:22:49GBp628543.50XLONxeaNg85ano9
17-09-202516:22:49GBp421543.50XLONxeaNg85anoB
17-09-202516:22:49GBp50543.50XLONxeaNg85anoD
17-09-202516:22:49GBp429543.50XLONxeaNg85anoT
17-09-202516:22:05GBp841543.50XLONxeaNg85a@vg
17-09-202516:22:05GBp1,721543.50XLONxeaNg85a@vO
17-09-202516:22:05GBp385543.50XLONxeaNg85a@uK
17-09-202516:22:05GBp274543.50XLONxeaNg85a@uM
17-09-202516:22:05GBp213543.50XLONxeaNg85a@wI
17-09-202516:21:50GBp991543.50XLONxeaNg85a@M1
17-09-202516:21:50GBp992543.50XLONxeaNg85a@M3
17-09-202516:21:50GBp12543.50XLONxeaNg85a@M5
17-09-202516:20:15GBp209543.50XLONxeaNg85ayE4
17-09-202516:20:15GBp12543.50XLONxeaNg85ayE6
17-09-202516:20:15GBp6543.50XLONxeaNg85ayE8
17-09-202516:20:05GBp1,212543.50XLONxeaNg85ayPX
17-09-202516:15:37GBp360543.50XLONxeaNg85ac8R
17-09-202516:15:33GBp434543.50XLONxeaNg85acGY
17-09-202516:15:33GBp869543.50XLONxeaNg85acGe
17-09-202516:15:33GBp724543.50XLONxeaNg85acGk
17-09-202516:15:33GBp412543.50XLONxeaNg85acGm
17-09-202516:15:33GBp246543.50XLONxeaNg85acGo
17-09-202516:15:33GBp130543.50XLONxeaNg85acGq
17-09-202516:15:33GBp423543.50XLONxeaNg85acGs
17-09-202516:15:33GBp63543.50XLONxeaNg85acG5
17-09-202516:15:33GBp141543.50XLONxeaNg85acG7
17-09-202516:15:33GBp64543.50XLONxeaNg85acG9
17-09-202516:15:33GBp1,212543.00XLONxeaNg85acGF
17-09-202516:10:42GBp292543.50XLONxeaNg85aWbe
17-09-202516:10:42GBp250543.50XLONxeaNg85aWbg
17-09-202516:10:42GBp225543.50XLONxeaNg85aWbi
17-09-202516:10:42GBp470543.50XLONxeaNg85aWbk
17-09-202516:09:54GBp427543.50XLONxeaNg85aXX@
17-09-202516:09:54GBp430543.50XLONxeaNg85aXXP
17-09-202516:09:54GBp428543.50XLONxeaNg85aXWW
17-09-202516:09:54GBp433543.50XLONxeaNg85aXWc
17-09-202516:09:54GBp409543.50XLONxeaNg85aXWi
17-09-202516:09:54GBp420543.50XLONxeaNg85aXWu
17-09-202516:09:54GBp267543.50XLONxeaNg85aXW@
17-09-202516:09:54GBp271543.50XLONxeaNg85aXZb
17-09-202516:09:54GBp2543.50XLONxeaNg85aXZd
17-09-202516:09:54GBp4543.50XLONxeaNg85aXZf
17-09-202516:09:30GBp447543.00XLONxeaNg85aX6@
17-09-202516:05:43GBp1,679542.50XLONxeaNg85ajGB
17-09-202516:04:19GBp1,926542.50XLONxeaNg85ah$d
17-09-202516:02:50GBp82543.00XLONxeaNg85afXg
17-09-202516:02:50GBp804543.00XLONxeaNg85afXi
17-09-202516:02:50GBp824543.00XLONxeaNg85afXk
17-09-202516:02:50GBp293543.00XLONxeaNg85afXm
17-09-202516:01:51GBp177543.00XLONxeaNg85aMiE
17-09-202516:01:51GBp96543.00XLONxeaNg85aMiG
17-09-202516:01:26GBp22543.00XLONxeaNg85aM1L
17-09-202516:01:26GBp412543.00XLONxeaNg85aM1N
17-09-202516:01:26GBp144543.00XLONxeaNg85aM1P
17-09-202516:01:26GBp1543.00XLONxeaNg85aM1R
17-09-202516:01:26GBp77543.00XLONxeaNg85aM1T
17-09-202516:01:06GBp94543.00XLONxeaNg85aNc@
17-09-202516:01:06GBp250543.00XLONxeaNg85aNcw
17-09-202516:01:06GBp64543.00XLONxeaNg85aNcy
17-09-202516:00:37GBp19543.50XLONxeaNg85aNFX
17-09-202516:00:37GBp470543.50XLONxeaNg85aNFZ
17-09-202516:00:37GBp840543.50XLONxeaNg85aNFg
17-09-202516:00:37GBp577543.50XLONxeaNg85aNFp
17-09-202516:00:37GBp353543.50XLONxeaNg85aNFz
17-09-202516:00:37GBp451543.50XLONxeaNg85aNF5
17-09-202516:00:37GBp490543.50XLONxeaNg85aNF7
17-09-202516:00:37GBp479543.50XLONxeaNg85aNFI
17-09-202516:00:37GBp101543.50XLONxeaNg85aNFK
17-09-202516:00:37GBp866543.50XLONxeaNg85aNFM
17-09-202516:00:37GBp86543.50XLONxeaNg85aNFO
17-09-202515:56:21GBp116543.00XLONxeaNg85aGye
17-09-202515:56:21GBp149543.00XLONxeaNg85aGyg
17-09-202515:56:20GBp101543.00XLONxeaNg85aG$A
17-09-202515:56:20GBp751543.00XLONxeaNg85aG$C
17-09-202515:56:00GBp14542.50XLONxeaNg85aGMW
17-09-202515:56:00GBp41542.50XLONxeaNg85aGMY
17-09-202515:54:49GBp14542.50XLONxeaNg85aUZT
17-09-202515:54:49GBp14542.50XLONxeaNg85aUZV
17-09-202515:54:42GBp14542.50XLONxeaNg85aUh8
17-09-202515:54:42GBp19542.50XLONxeaNg85aUhA
17-09-202515:54:19GBp461543.00XLONxeaNg85aU0b
17-09-202515:54:19GBp35542.50XLONxeaNg85aU0e
17-09-202515:54:19GBp129542.50XLONxeaNg85aU0g
17-09-202515:53:14GBp892542.50XLONxeaNg85aVBI
17-09-202515:53:14GBp2,061542.50XLONxeaNg85aVA1
17-09-202515:53:14GBp15543.00XLONxeaNg85aVAw
17-09-202515:53:14GBp494543.00XLONxeaNg85aVAy
17-09-202515:53:14GBp261543.00XLONxeaNg85aVLd
17-09-202515:53:14GBp287543.00XLONxeaNg85aVLf
17-09-202515:53:14GBp444543.00XLONxeaNg85aVLh
17-09-202515:53:14GBp487543.00XLONxeaNg85aVLj
17-09-202515:53:14GBp227543.00XLONxeaNg85aVLb
17-09-202515:53:14GBp58542.50XLONxeaNg85aVL5
17-09-202515:53:14GBp133542.50XLONxeaNg85aVL7
17-09-202515:53:14GBp193542.50XLONxeaNg85aVL9
17-09-202515:53:14GBp232543.00XLONxeaNg85aVLD
17-09-202515:50:49GBp270543.00XLONxeaNg85aQo7
17-09-202515:49:03GBp1,071543.00XLONxeaNg85aOop
17-09-202515:46:49GBp452543.50XLONxeaNg85a7Zc
17-09-202515:46:49GBp128543.50XLONxeaNg85a7Ze
17-09-202515:46:49GBp353543.50XLONxeaNg85a7Zg
17-09-202515:46:49GBp68543.50XLONxeaNg85a7Zi
17-09-202515:46:49GBp11543.50XLONxeaNg85a7Zk
17-09-202515:46:49GBp53543.50XLONxeaNg85a7Zm
17-09-202515:46:49GBp250543.50XLONxeaNg85a7Zo
17-09-202515:46:49GBp762543.50XLONxeaNg85a7Zq
17-09-202515:46:49GBp176543.50XLONxeaNg85a7Zs
17-09-202515:46:49GBp337543.50XLONxeaNg85a7Z5
17-09-202515:46:49GBp1,212543.00XLONxeaNg85a7ZB
17-09-202515:43:12GBp262543.50XLONxeaNg85a3Nn
17-09-202515:40:12GBp1,081543.50XLONxeaNg85aF@x
17-09-202515:35:30GBp1,942544.00XLONxeaNg85a9wN
17-09-202514:31:39GBp7544.00XLONxeaNg85cwae
17-09-202514:31:39GBp693544.00XLONxeaNg85cwag
17-09-202514:30:55GBp376543.50XLONxeaNg85cxYp
17-09-202514:20:01GBp1,212544.00XLONxeaNg85cX0d
17-09-202514:14:00GBp428543.50XLONxeaNg85chfi
17-09-202514:14:00GBp1,864543.50XLONxeaNg85chfk
17-09-202514:11:26GBp201544.00XLONxeaNg85cf$G
17-09-202514:11:26GBp191544.00XLONxeaNg85cf$I
17-09-202514:11:26GBp89544.00XLONxeaNg85cf$K
17-09-202514:11:26GBp74544.00XLONxeaNg85cf$M
17-09-202514:11:26GBp208544.00XLONxeaNg85cf$O
17-09-202514:11:26GBp191544.00XLONxeaNg85cf$Q
17-09-202514:11:26GBp513544.00XLONxeaNg85cf$S
17-09-202514:11:26GBp402544.00XLONxeaNg85cf$U
17-09-202514:11:26GBp423544.00XLONxeaNg85cf@a
17-09-202514:11:26GBp191544.00XLONxeaNg85cf@c
17-09-202514:11:26GBp120544.00XLONxeaNg85cf@e
17-09-202514:11:26GBp175544.00XLONxeaNg85cf@k
17-09-202514:11:26GBp420544.00XLONxeaNg85cf@m
17-09-202514:11:26GBp494544.00XLONxeaNg85cf@o
17-09-202514:11:26GBp56544.00XLONxeaNg85cf@q
17-09-202514:11:26GBp273544.00XLONxeaNg85cf@z
17-09-202514:11:26GBp290544.00XLONxeaNg85cf@$
17-09-202514:11:26GBp458544.00XLONxeaNg85cf@1
17-09-202514:11:26GBp191544.00XLONxeaNg85cf@3
17-09-202514:11:26GBp1,212543.50XLONxeaNg85cf@9
17-09-202514:09:21GBp1,212544.00XLONxeaNg85cNxX
17-09-202513:42:30GBp188543.50XLONxeaNg85cEX3
17-09-202513:42:30GBp479543.50XLONxeaNg85cEX5
17-09-202513:42:30GBp418543.50XLONxeaNg85cEX7
17-09-202513:42:30GBp1,313543.00XLONxeaNg85cEXA
17-09-202513:42:00GBp303543.50XLONxeaNg85cEy9
17-09-202513:42:00GBp205543.50XLONxeaNg85cEyL
17-09-202513:42:00GBp860543.50XLONxeaNg85cEyR
17-09-202513:42:00GBp352543.50XLONxeaNg85cEyT
17-09-202513:31:58GBp1,212544.00XLONxeaNg85c9R5
17-09-202513:16:39GBp68543.50XLONxeaNg85dzS2
17-09-202513:14:10GBp205544.00XLONxeaNg85du1D
17-09-202513:14:10GBp159543.50XLONxeaNg85du1G
17-09-202513:14:10GBp923543.50XLONxeaNg85du1I
17-09-202513:13:39GBp344544.00XLONxeaNg85dvla
17-09-202513:13:39GBp124544.00XLONxeaNg85dvlY
17-09-202513:13:39GBp1,184544.00XLONxeaNg85dvlh
17-09-202513:13:39GBp28544.00XLONxeaNg85dvlj
17-09-202511:55:56GBp14544.00XLONxeaNg85WtSD
17-09-202511:08:50GBp338544.00XLONxeaNg85WMa$
17-09-202511:08:50GBp576544.00XLONxeaNg85WMaz
17-09-202511:08:50GBp850544.00XLONxeaNg85WMa5
17-09-202510:58:56GBp716544.00XLONxeaNg85WG$u
17-09-202510:32:40GBp205543.50XLONxeaNg85W0yf
17-09-202510:31:52GBp346543.00XLONxeaNg85W0Ik
17-09-202510:31:46GBp220544.00XLONxeaNg85W0Ob
17-09-202510:31:46GBp871543.50XLONxeaNg85W0Om
17-09-202510:31:46GBp90543.50XLONxeaNg85W0O5
17-09-202510:31:46GBp701543.50XLONxeaNg85W0O7
17-09-202510:26:09GBp253544.00XLONxeaNg85WCGt
17-09-202510:26:09GBp249544.00XLONxeaNg85WCG1
17-09-202510:26:08GBp612544.00XLONxeaNg85WCJC
17-09-202510:26:08GBp576544.00XLONxeaNg85WCJT
17-09-202510:26:08GBp253544.00XLONxeaNg85WCJV
17-09-202510:26:08GBp153544.00XLONxeaNg85WCIb
17-09-202510:26:08GBp238544.00XLONxeaNg85WCId
17-09-202510:19:01GBp766543.50XLONxeaNg85Xskr
17-09-202510:15:00GBp707544.00XLONxeaNg85Xrse
17-09-202510:15:00GBp23544.00XLONxeaNg85Xrsg
17-09-202510:15:00GBp39544.00XLONxeaNg85Xrsi
17-09-202510:15:00GBp162544.00XLONxeaNg85Xrsk
17-09-202510:15:00GBp250544.00XLONxeaNg85Xrsm
17-09-202510:15:00GBp547544.00XLONxeaNg85Xrso
17-09-202510:15:00GBp482544.00XLONxeaNg85Xrsq
17-09-202510:15:00GBp787543.50XLONxeaNg85Xrsz
17-09-202510:10:54GBp199543.00XLONxeaNg85Xm@5
17-09-202510:00:24GBp662543.50XLONxeaNg85Xx1a
17-09-202509:43:34GBp82542.50XLONxeaNg85XiKJ
17-09-202509:43:34GBp398542.50XLONxeaNg85XiKL
17-09-202509:43:34GBp226542.50XLONxeaNg85XiKN
17-09-202509:43:34GBp8542.50XLONxeaNg85XiKP
17-09-202509:43:26GBp2,017542.50XLONxeaNg85XiV3
17-09-202509:43:26GBp154542.50XLONxeaNg85XiV5
17-09-202509:43:26GBp56542.50XLONxeaNg85XiVA
17-09-202509:43:26GBp700542.50XLONxeaNg85XiVC
17-09-202509:31:43GBp612542.50XLONxeaNg85XIe$
17-09-202509:31:43GBp1,205542.50XLONxeaNg85XIev
17-09-202509:31:43GBp203542.50XLONxeaNg85XIex
17-09-202509:31:43GBp5,500542.50XLONxeaNg85XIez
17-09-202509:31:43GBp756542.50XLONxeaNg85XIhX
17-09-202509:16:36GBp610540.50XLONxeaNg85XRVt
17-09-202509:16:12GBp591541.00XLONxeaNg85XOjG
17-09-202509:01:35GBp5539.50XLONxeaNg85XEfv
17-09-202508:52:44GBp66539.50XLONxeaNg85XB6k
17-09-202508:52:44GBp700539.50XLONxeaNg85XB6m
17-09-202508:46:35GBp478539.00XLONxeaNg85Ys9S
17-09-202508:45:23GBp793539.50XLONxeaNg85Ytr2
17-09-202508:42:30GBp752539.50XLONxeaNg85YqKO
17-09-202508:42:18GBp91540.00XLONxeaNg85YqU@
17-09-202508:42:18GBp270540.00XLONxeaNg85YqUy
17-09-202508:39:40GBp115540.00XLONxeaNg85YoxY
17-09-202508:39:40GBp700540.00XLONxeaNg85Yoxa
17-09-202508:39:40GBp248540.00XLONxeaNg85Yoxf
17-09-202508:39:40GBp485539.50XLONxeaNg85Yoxk
17-09-202508:36:20GBp237541.00XLONxeaNg85YmYm
17-09-202508:36:20GBp184541.00XLONxeaNg85YmYu
17-09-202508:36:20GBp280541.00XLONxeaNg85YmYw
17-09-202508:36:20GBp181541.00XLONxeaNg85YmYy
17-09-202508:36:20GBp494541.00XLONxeaNg85YmY1
17-09-202508:36:20GBp337540.50XLONxeaNg85YmYD
17-09-202508:36:20GBp485541.00XLONxeaNg85YmYF
17-09-202508:26:31GBp1,305540.50XLONxeaNg85YzvV
17-09-202508:26:31GBp8540.00XLONxeaNg85YzuY
17-09-202508:20:18GBp254540.50XLONxeaNg85Yu@q
17-09-202508:20:17GBp106542.00XLONxeaNg85Yu@L
17-09-202508:20:17GBp199541.50XLONxeaNg85Yu@N
17-09-202508:20:17GBp700541.50XLONxeaNg85Yu@P
17-09-202508:20:17GBp337541.00XLONxeaNg85YuvW
17-09-202508:20:17GBp485541.50XLONxeaNg85YuvY
17-09-202508:16:28GBp1,725542.50XLONxeaNg85Ydq8
17-09-202508:16:28GBp337542.00XLONxeaNg85YdqI
17-09-202508:16:28GBp485542.50XLONxeaNg85YdqK
17-09-202508:11:19GBp562543.00XLONxeaNg85YY5P
17-09-202508:11:19GBp272542.50XLONxeaNg85YY5S
17-09-202508:11:19GBp213542.50XLONxeaNg85YY5U
17-09-202508:09:56GBp131542.00XLONxeaNg85YZm8
17-09-202508:09:56GBp667542.00XLONxeaNg85YZmA
17-09-202508:06:37GBp254541.50XLONxeaNg85YWOP
17-09-202508:06:37GBp294541.50XLONxeaNg85YWOR
17-09-202508:06:37GBp471541.50XLONxeaNg85YWOV
17-09-202508:06:37GBp485541.00XLONxeaNg85YWRa
17-09-202508:02:29GBp807541.50XLONxeaNg85YlSb

