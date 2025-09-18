CRCAM SUD RHONE ALPES: AVIS DE MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
SOCIETE COOPERATIVE à CAPITAL VARIABLE
Siège social : 12 place de la Résistance - CS20067- 38041 GRENOBLE Cedex 9
402 121 958 RCS GRENOBLE
Second Marché- ISIN : FR0000045346
Avis de mise à disposition du rapport financier semestriel
1er semestre 2025
Conformément à la réglementation en vigueur, le rapport financier semestriel portant sur le semestre clos le 30 juin 2025 est disponible sur le site internet de notre Caisse Régionale (https://www.credit-agricole.fr/ca-sudrhonealpes/particulier/informations/publications-officielles-et-reglementees.html)
Ce document a également été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 17 septembre 2025.
Ce document contient :
- le rapport d'activité
- les comptes consolidés résumés au 30 juin 2025
- le rapport des Commissaires aux Comptes
- la déclaration du responsable de l’information
Pièce jointe