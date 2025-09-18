Imprivata, éditeur international de solutions de gestion des accès, se développe sur le marché français pour répondre à la demande croissante en matière de sécurité et de conformité

Initialement axées sur les soins de santé, les solutions Imprivata permettent un accès clinique rapide et sécurisé aux services informatiques afin de soutenir le programme CaRE et en particulier le domaine HospiConnect.

LONDRES, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Imprivata, un éditeur international de logiciels, spécialisé dans la gestion des accès et des identités numériques pour le secteur de la santé et d’autres secteurs critiques, vient d’annoncer son expansion en France afin de répondre au besoin croissant d’améliorer leur sécurité et de se conformer aux normes nationales pour les établissements de santé.

Dans un premier temps, l’entreprise se concentrera principalement sur le secteur de la santé. Imprivata est déjà pleinement opérationnelle dans plus de 20 hôpitaux français, où elle offre un accès rapide et fluide aux soignants. Imprivata va s’étendre désormais à l’ensemble du marché français de la santé afin d’aider les établissements de santé à bénéficier d'un accès sécurisé et transparent aux appareils, applications et autres services informatiques, dans le cadre du programme CaRe (Cybersécurité accélération et Résilience des Établissements) et du domaine Hospiconnect (sécurisation des identités et des accès).

« Les organismes de santé français sont confrontés au défi de sécuriser les données sensibles tout en garantissant au personnel de santé et aux soignants un accès rapide et fluide aux outils dont ils ont besoin pour prodiguer des soins efficaces et compétents aux patients », explique Fran Rosch, Président d’Imprivata. « Chez Imprivata, nous aidons les établissements de santé en France et dans le monde entier à trouver le juste équilibre entre sécurité, conformité et efficacité clinique grâce à des solutions de gestion des accès éprouvées. Nous sommes impatients de collaborer avec l’ensemble du secteur français de la santé afin de soutenir le développement des initiatives en matière de santé en ligne, tout en accordant la priorité aux exigences en matière de sécurité. »

Un impératif clinique : un accès rapide, fluide et sécurisé aux informations des patients

Comme beaucoup d’autres pays, la France continue d’être menacée par des cyberattaques visant les hôpitaux et les organismes de santé, ce qui a incité le gouvernement à prendre des initiatives telles que le programme CaRE afin de renforcer la cybersécurité. Si ce programme et d’autres initiatives permettent de protéger les informations médicales sensibles et la vie privée des patients, il est impératif que l’accès soit rapide, fluide et simple pour les prestataires de soins. Si l’accès n’est pas facile pour le personnel de santé, cela peut entraîner :

Frustration et épuisement professionnel des soignants

Partage des identifiants et autres solutions de contournement qui compromettent la sécurité

Surcharge de travail du personnel informatique en raison de l’augmentation des appels pour la réinitialisation des identifiants

Retards dans les soins aux patients

Imprivata fournit des solutions de gestion des accès spécialement conçues pour relever ces défis et se conformer au cadre PGSSI-S (politique générale de sécurité du système d’information de santé), en offrant un accès clinique rapide et fluide aux appareils, applications et autres ressources. Fondée en 2000, Imprivata compte aujourd’hui plus de 4 000 organisations clientes à travers le monde qui font confiance à son portefeuille de solutions, qui comprend :

Enterprise Access Management (EAM) : une gestion simple et sécurisée des accès, notamment l’accès par badge aux postes de travail partagés, aux ordinateurs individuels et aux appareils médicaux connectés, ainsi que l’authentification unique (SSO) aux applications sur site, dans le cloud et à distance. En supprimant la nécessité de saisir manuellement les noms d’utilisateur et les mots de passe, Imprivata EAM permet de gagner du temps et permet aux utilisateurs cliniques de se concentrer sur les soins aux patients, tout en fournissant une authentification forte (SSO/MFA) à plusieurs facteurs pour répondre aux exigences de sécurité et de conformité.



: une gestion simple et sécurisée des accès, notamment l’accès par badge aux postes de travail partagés, aux ordinateurs individuels et aux appareils médicaux connectés, ainsi que l’authentification unique (SSO) aux applications sur site, dans le cloud et à distance. En supprimant la nécessité de saisir manuellement les noms d’utilisateur et les mots de passe, Imprivata EAM permet de gagner du temps et permet aux utilisateurs cliniques de se concentrer sur les soins aux patients, tout en fournissant une authentification forte (SSO/MFA) à plusieurs facteurs pour répondre aux exigences de sécurité et de conformité. Mobile Device Access : combine sécurisation, contrôle centralisé et gestion à grande échelle des appareils mobiles partagés. Conçue spécifiquement pour les environnements critiques, la solution permet aux entreprises de moderniser leur parc mobile, d’accélérer les workflows au chevet du patient et de renforcer la traçabilité, tout en garantissant un accès simple et sécurisé pour les soignants.



: combine sécurisation, contrôle centralisé et gestion à grande échelle des appareils mobiles partagés. Conçue spécifiquement pour les environnements critiques, la solution permet aux entreprises de moderniser leur parc mobile, d’accélérer les workflows au chevet du patient et de renforcer la traçabilité, tout en garantissant un accès simple et sécurisé pour les soignants. Privileged Access Security : une solution d’accès sécurisé et basé sur les rôles aux ressources critiques de l’organisation, destinée aussi bien aux utilisateurs privilégiés internes qu’aux fournisseurs et autres tiers. Elle intègre un coffre-fort centralisé des identifiants et une gestion complète des sessions, et s’appuie sur un cadre de sécurité Zero Trust pour protéger les actifs les plus sensibles contre tout accès non autorisé.



« Dans les environnements de soins où chaque seconde peut changer une vie, un accès sécurisé simple, facile et rapide peut faire toute la différence. Les méthodes traditionnelles telles que les noms d’utilisateur et les mots de passe peuvent créer des obstacles importants pour les soignants et perturber les soins aux patients », déclare Daniel Johnston, Associate Chief Nursing Informatics Officer and Director of Clinical Operations chez Imprivata. « Imprivata aide des milliers d’organisations et des millions d’utilisateurs à gagner du temps grâce à un accès simple et transparent, sans compromettre la sécurité. Nous sommes impatients de mettre cette expérience et cette expertise au service des établissements français afin de soutenir la transformation numérique du secteur de la santé. »

À propos d’Imprivata

Imprivata est un éditeur de logiciels spécialisé dans l’identité numérique, l’authentification et la gestion des accès pour les organisations des secteurs critiques. L’entreprise redéfinit la manière dont ces organisations résolvent les défis complexes liés aux workflows, à la sécurité et à la conformité, grâce à des solutions qui protègent les données et applications critiques sans perturber les flux de travail. Sa plateforme de solutions interopérables de gestion de l’identité, d’authentification et d’accès permet à des organisations, dans plus de 45 pays, de gérer et de sécuriser entièrement toutes les identités numériques — internes comme tierces — en établissant la confiance entre les personnes, la technologie et l’information. Pour plus d’information : www.imprivata.com/fr.