AirX تغلق حملة إصدار سندات بقيمة 115 مليون يورو بدعم من كبار المستثمرين المؤسسيين الدوليين

أعلنت AirX، وهي واحدة من أكبر شركات تأجير الطائرات الخاصة في أوروبا، عن نجاحها باستكمال عملية إصدار سندات بقيمة 115 مليون يورو، بموجب لوائح التوثيق القانونية المعتمدة في دول الشمال الأوروبي. تساهم هذه الصفقة التاريخية، التي تولّت قيادتها شركة Arctic Securities، بتعزيز مكانة AirX كمنصة مرموقة للمستثمرين المؤسسيين، كما توفر لها الموارد المالية اللازمة لدعم استراتيجيتها الطموحة نحو توسيع أسطولها. ويعكس النجاح الباهر لعملية إصدار السندات - التي تجاوزت فيها الاكتتابات عدد الأسهم المطروحة للإكتتاب - ثقة المستثمرين القوية والمتنامية في نموذج أعمال AirX الفريد والمولّد للنقد.

وتعليقاً على هذا الأنجاز، قال John Matthews، المؤسس ورئيس مجلس الإداررة في شركة AirX:

"يمثّل إصدار هذه السندات علامة فارقة وحاسمة في رحلة شركة AirX من العمل الدؤوب والمستمر على مدى 14 عاماً، تضعنا في الطليعة نحو حقبة جديدة في مجال الطيران الخاص. للمرة الأولى، نقف جنباً إلى جنب مع أبرز مديري الأصول في العالم وصناديق التقاعد الرائدة، ما يرسخ مكانة AirX كمنصة مرجعية للمستثمرين المؤسسيين.

"يمثّل هذا النجاح دليلاً على نموذج أعمالنا الفريد، ويمكّننا من النمو والتوسّع بسرعة ودقة، مع الحفاظ على الربحية والانضباط المالي الذي يميّزنا عن أقراننا. وبعد 14 عاماً من الجهود التي بذلناها في سبيل تأسيس الشركة وتطويرها، ندخل الآن مرحلة جديدة: لكنها ليست النهاية، أو حتى بداية النهاية، إنما ربما، نهاية البداية."

التطلّع نحو التوسع العالمي

تمكنت AirX من تحقيق نمو في مبيعاتها الأولية من 8 ملايين يورو، ورفعت إيراداتها إلى أكثر من 155 مليون يورو، وبلغت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين أكثر من 30 مليون يورو في عام 2024. وبناء على هذا الزخم، تهدف الشركة إلى زيادة أسطول طائراتها تدريجاً إلى نحو 50 طائرة، ما يتيح لها تلبية الطلب المتنامي من كبار الشخصيات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والحكومات. كما تواصل AirX تعزيز مكانتها الرائدة وزيادة حصتها السوقية في قطاعات الطائرات النفّاثة الثقيلة وطائرات كبار الشخصيات.

لمحة عن AirX:

تأسست شركة AirX في عام 2011 وتتخذ من مالطا مقراً لها. تدير الشركة واحداً من أكبر أساطيل الطائرات الخاصة في أوروبا، ويعمل لديها فريق من أكثر من 400 متخصص في مجال الطيران. تعتمد الشركة على مرافق الصيانة والإصلاح والتجديد (MROs) الموجودة في مطار London Stansted لدعم عملياتها العالمية والحفاظ على حسن عمل الأجهزة والطائرات، ولديها أسطول متنوع يضمّ مجموعة متنوعة من الطائرات، من الطائرات النفّاثة "الثقيلة" وصولاً إلى أكبر طرازات طائرات كبار الشخصيات في العالم.

لمحة عن Arctic Securities:

يعدّ Arctic Securities من البنوك الاستثمارية المستقلة الرائدة في النرويج، يقدم للعملاء طيفاً واسعاً من الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات المالية، وخدمات بيع الأوراق المالية وتداولها، فضلاً عن خدمات البحث والتحليل في مجال الأسهم والائتمان. يشكّل بنك Arctic Securities جهة رئيسية في مجال إدارة عمليات إصدار السندات الموثّفة بموجب اللوائح النوردية، ويركز بشكل كبير وقوي على التوسع الدولي.

