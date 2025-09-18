AirX réalise une levée de fonds de 115 millions d’euros sur le marché obligataire nordique, soutenue par des investisseurs institutionnels internationaux

LONDRES, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AirX , l’un des plus grands opérateurs de vols privés en Europe, a annoncé aujourd’hui la réussite de l’émission d’une obligation de 115 millions d’euros, établie sous documentation nordique et placée par Arctic Securities. Cette transaction historique consolide le statut d’AirX en tant que plateforme de niveau institutionnel et fournit des capitaux pour soutenir la prochaine phase d’expansion de sa flotte. L’émission obligataire a été largement sursouscrite, témoignant de la forte confiance des investisseurs dans le modèle d’affaires unique et générateur de liquidités d’AirX.

John Matthews, président et fondateur d’AirX, a déclaré :

« L’émission obligataire d’AirX marque un moment décisif dans notre évolution depuis 14 ans, nous plaçant à l’avant-garde d’une nouvelle ère dans l’aviation privée. Pour la première fois, nous nous tenons aux côtés des gestionnaires d’actifs et des fonds de pension mondiaux de premier plan, positionnant AirX comme une véritable plateforme de niveau institutionnel. »

« Ce succès nous donne les moyens de croître avec rapidité et précision, tout en conservant la rentabilité et la discipline financière qui nous distinguent. Après 14 ans de développement progressif, aujourd’hui n’est ni la fin, ni le début de la fin, mais la fin du début. »

Vers une expansion mondiale

AirX a vu son chiffre d’affaires initial de 8 millions d’euros passer à plus de 155 millions d’euros, générant plus de 30 millions d’euros d’EBITDA en 2024. Avec l’ambition de porter progressivement sa flotte à 50 appareils, AirX est idéalement positionnée pour répondre à la demande croissante des VIP, des particuliers fortunés et des gouvernements, et continuer à accroître sa part de marché dans les segments des jets lourds et des avions de ligne VIP.

À propos d’AirX

Fondée en 2011 et basée à Malte, AirX exploite l’une des plus grandes flottes de jets privés en Europe, avec plus de 400 professionnels de l’aviation. Ses opérations mondiales sont soutenues par des installations de maintenance, de réparation et de révision (MRO) à Londres Stansted et une flotte diversifiée qui va des jets « lourds » aux plus grands types d’avions VIP au monde.

À propos d’Arctic Securities

Arctic Securities est une banque d’investissement norvégienne indépendante de premier plan, spécialisée dans les transactions bancaires d’investissement et les services de conseil, la vente et le négoce de titres, ainsi que la recherche sur les actions et le crédit. Arctic est l’un des principaux gestionnaires d’émissions obligataires nordiques documentées, fortement axé sur l’expansion internationale.

Interlocuteur auprès des médias AirX :

Jack Roberts – Directeur marketing

Jack.Roberts@airx.aero | +44 7350 411 267

Arctic Securities :

Thomas Hasner – Directeur DCM Norvège

th@arctic.com | +47 977 50 977