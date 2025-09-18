CREDIT AGRICOLE SA : Communiqué de presse

Communiqué de presse

Montrouge, le 18 septembre 2025

Dominique Lefebvre fait part ce jour de sa décision de remettre sa démission des fonctions de Président, à la fois de la Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA), de la SAS Rue La Boétie et du Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A. et ce, d’ici la fin de l’année 2025.

La fin de son mandat, pour ce qui concerne Crédit Agricole S.A., interviendra le 31 décembre 2025.

Dominique Lefebvre indique : « J’ai l’honneur de présider la FNCA et la SAS Rue La Boétie depuis 15 ans, et le Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A. depuis 10 ans. J’exerce ces fonctions passionnément et, pendant cette longue période, j’ai eu la chance d’accompagner la transformation du Groupe dans un environnement qui a connu de fortes évolutions. A l’aube de la mise en place d’un nouveau Plan à Moyen Terme de Crédit Agricole S.A., j’ai considéré que le moment était opportun pour passer le relais de la Présidence du Groupe. Je m’engage naturellement à accompagner les instances du Groupe dans cette période de transition afin de garantir la continuité de nos actions et de faciliter la prise de fonction de mon successeur. Je veux dire ici tout mon attachement au Groupe Crédit Agricole ainsi que ma totale confiance dans son avenir et son unité, et dans la capacité des dirigeants et des équipiers à poursuivre sa croissance durable. »

La désignation d’un nouveau Président interviendra conformément aux dispositions réglementaires et aux règles internes en vigueur. Elle sera communiquée en temps voulu.

Contacts presse Crédit Agricole S.A.

Alexandre Barat : alexandre.barat@credit-agricole-sa.fr – 06 19 73 60 28

Olivier Tassain : olivier.tassain@credit-agricole-sa.fr – 06 75 90 26 66

Pièce jointe