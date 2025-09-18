Genetec accélère et simplifie les enquêtes dans Security Center SaaS

MONTRÉAL, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, annonce aujourd’hui de nouvelles fonctionnalités d’enquête basées sur l’automatisation intelligente (AI) dans Security Center SaaS, permettant aux opérateurs de retrouver plus rapidement des preuves vidéo, de mieux comprendre le contexte lié à un événement et de conclure des enquêtes en quelques minutes.

Pour beaucoup d’organisations, les enquêtes nécessitent encore des heures passées à visionner des enregistrements vidéo et à naviguer entre différents systèmes. Les nouvelles fonctionnalités de Security Center SaaS centralisent les processus d’enquête dans une interface moderne et intuitive, où les opérateurs peuvent rechercher des personnes ou des véhicules dans des vidéos en direct ou enregistrées, en formulant leurs requêtes en langage naturel et en utilisant des filtres avancés.

Les résultats sont automatiquement enrichis d’informations contextuelles, telles que l’activité à proximité, les événements survenus avant et après un incident, ou la localisation de personnes à l’apparence similaire. Cela permet aux opérateurs d’identifier plus facilement quelle caméra consulter, sans perdre de temps à retrouver la bonne séquence dans un déploiement de grande envergure ou à jongler entre plusieurs outils pour reconstituer un incident.

Conçu sur une architecture ouverte, Security Center SaaS s’intègre à l’un des plus vastes écosystèmes de caméras et de dispositifs du secteur. Les organisations ont ainsi la liberté de choisir le matériel qui répond à leurs besoins, sans dépendre d’un seul fournisseur. En exploitant la richesse des métadonnées générées par divers modèles de caméras, les opérateurs peuvent tirer parti des fonctions de recherche avancée du système pour accéder rapidement à des informations plus précises et contextuelles.

« Les professionnels de la sécurité doivent souvent analyser rapidement de gros volumes de vidéos et de données, en particulier après des incidents critiques », explique Jonathan Doyon, directeur senior de groupe produit chez Genetec Inc. « Notre nouvelle fonctionnalité intelligent search offre aux équipes d’enquête un moyen plus rapide et intuitif de trouver des preuves pertinentes, de reconstituer des chronologies et de partager les résultats en toute sécurité, le tout à partir d’une interface unifiée. Avec ces nouvelles capacités d’enquête dans Security Center SaaS, nous proposons une expérience d’investigation unifiée et contextuelle, qui permet aux opérateurs de comprendre rapidement ce qui s’est passé et d’agir avec confiance. C’est exactement le type d’innovation que les équipes de sécurité attendaient, et ce n’est qu’un début. »

Parmi les principales fonctionnalités de la nouvelle expérience d’enquête :

Recherche intelligente : permet de lancer une enquête basée sur l’AI directement depuis le lecteur vidéo en sélectionnant une personne, un véhicule ou un objet. Grâce à la recherche contextuelle, le système adapte automatiquement le processus de recherche à l’élément choisi par l’opérateur, ce qui permet d’éliminer les incertitudes et de mener des enquêtes plus rapidement et de manière plus intuitive.

Activité à proximité : identifiez rapidement ce qui s’est passé avant ou après un événement en retrouvant les personnes ou véhicules détectés à proximité de la scène, dans un intervalle de temps donné. Cela permet de découvrir le contexte d’un événement suspect ou de vérifier des déplacements à partir d’une image de référence.

Détection d’entrées et de sorties : repérez l’instant exact où une personne, un véhicule ou un objet entre ou sort d’une scène. Cela permet un examen immédiat de la scène et fournit aux enquêteurs des éléments clairs pour l’analyse et le rapport d’incident.

Personnes similaires : retrouvez des individus à l’apparence semblable sur plusieurs caméras grâce à la détection avancée de similarités. Le système génère un profil numérique unique pour chaque personne à partir des données visuelles et localise intelligemment des individus similaires, même dans des environnements répartis sur plusieurs sites et intégrant des équipements de différents fabricants.

Disponibles à partir du 29 septembre pour tous les utilisateurs de Security Center SaaS, ces nouvelles capacités d’enquête permettent de rechercher, examiner et exporter des preuves plus rapidement, tout en garantissant une traçabilité complète et le respect de la vie privée tout au long du processus.

Pour en savoir plus sur Security Center SaaS et intelligent search, rendez-vous sur https://www.genetec.com/fr/lancements-de-produits/security-center-saas-intelligent-search

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Le portefeuille de solutions de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et en garantissant le respect de la vie privée.

Genetec fournit les meilleurs produits au monde pour la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la RAPI, tous basés sur une architecture ouverte et conçus avec la cybersécurité au cœur de leur développement. Le portefeuille de la société comprend également des solutions de détection d’intrusion, d’interphonie et de gestion des preuves numériques.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, compte plus de 42 500 clients, qu’elle accompagne via un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

Pour plus d’informations sur Genetec, rendez-vous sur : www.genetec.com/fr

