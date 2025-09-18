Des journées de bénévolat rémunérées favorisent la satisfaction des employés, la culture d’entreprise et l’impact social

Les employés de Bunzl Canada font du bénévolat dans une banque alimentaire locale à Burlington, en Ontario, dans le cadre de l’initiative FOR BETTER DAYS, démontrant ainsi leur engagement envers la communauté.

BURLINGTON, Ontario, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada est fier d’annoncer le lancement de FOR BETTER DAYS, une nouvelle initiative qui s’inscrit dans le cadre du programme plus vaste BUNZL FOR BETTER. Ce programme accorde à chacun des plus de 1 100 employés de Bunzl Canada – y compris les travailleurs d’entrepôt, les chauffeurs, les représentants du service à la clientèle et le personnel de bureau – une journée complète de travail rémunérée chaque année pour faire du bénévolat et redonner à leur communauté de façon significative.

Cet engagement audacieux représente plus de 8 500 heures de bénévolat rémunéré par année, soit l’équivalent de plus de quatre emplois à temps plein entièrement consacrés au service communautaire.

Que ce soit pour planter des arbres, soutenir des banques alimentaires, réduire le gaspillage textile ou aider des étudiants défavorisés, Bunzl Canada donne à ses employés les moyens de faire une différence là où cela compte le plus, à savoir dans leurs propres communautés.





Une employée de Bunzl Canada profite de sa journée FOR BETTER DAY pour faire du bénévolat dans une banque alimentaire locale à Montréal. Alors que les banques alimentaires partout au Canada connaissent une demande sans précédent, les employés de Bunzl Canada se mobilisent pour soutenir les familles confrontées à l’insécurité alimentaire dans leurs communautés.

« FOR BETTER DAYS, c’est plus que donner du temps, c’est donner un sens, » a déclaré John Howlett, président de Bunzl Canada. « Nous sommes persuadés que lorsque nos employés sont encouragés à soutenir des causes qui leur tiennent à cœur, cela renforce non seulement nos communautés, mais aussi notre culture d’entreprise. Cette initiative reflète nos valeurs et notre conviction que les entreprises peuvent et doivent être une force pour le bien. »

FOR BETTER DAYS est la plus récente évolution de BUNZL FOR BETTER, une plateforme nationale de durabilité sociale lancée en 2024 pour unir les employés, les clients et les partenaires fournisseurs autour d ‘un objectif commun : générer un impact environnemental et social positif. De la plantation de plus de 2 200 arbres à la récupération de centaines de livres de vêtements destinés aux sites d’enfouissement, Bunzl Canada a déjà démontré son engagement envers la durabilité et le bien-être communautaire.





Les employés de Bunzl Canada remplissent de nouveaux sacs à dos scolaires avec des fournitures essentielles dans le cadre de l’initiative FOR BETTER DAYS, soutenant des organismes de bienfaisance locaux dans la région du Grand Toronto pour aider les familles dans le besoin.

« Cette initiative est unique dans le paysage des affaires canadien », a affirmé Jenny Lawson, directrice des ressources humaines. « Ce n’est pas seulement une politique, c’est un engagement culturel. Nous donnons à nos employés le temps, le soutien et l’encouragement nécessaires pour devenir de véritables agents de changement. C’est l’une des raisons pour lesquelles Bunzl Canada est fièrement certifiée Great Place to Work®. »

FOR BETTER DAYS est conçu pour être inclusif et accessible à tous les employés, peu importe leur rôle ou leur lieu de travail. Chaque employé peut utiliser sa journée pour soutenir tout organisme de bienfaisance enregistré ou toute initiative communautaire axée sur l’impact environnemental ou social.

Alors que Bunzl Canada poursuit sa croissance, FOR BETTER DAYS renforce sa position de chef de file en matière d’engagement des employés et de citoyenneté d’entreprise. C’est un puissant rappel que lorsque les entreprises investissent dans leur personnel, tout le monde en profite – pour le mieux.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca/fr) fournit des produits et équipements de nettoyage et d’hygiène, des emballages alimentaires et des emballages de produits de consommation, de même que des produits industriels et de sécurité qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes d’exercer leurs activités quotidiennes de façon optimale. L’entreprise offre à ses clients l’avantage de l’approvisionnement mondial, de l’innovation au chapitre des produits et des activités d’envergure nationale, le tout combiné à un service local empreint de souplesse et à une expertise approfondie des catégories. Bunzl Canada Inc. est une société opérationnelle de Bunzl plc (BNZL.L), une entreprise du FTSE100 cotée à la Bourse de Londres dans le secteur des services de soutien.

