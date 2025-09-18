Išrinktas naujas AB „KN Energies“ atlygio ir skyrimo komiteto narys

2025 m. rugsėjo 17 d. AB „KN Energies“ (toliau – Bendrovė) stebėtojų tarybos sprendimu iki veikiančios Bendrovės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos Bendrovės atlygio ir skyrimo komiteto nariu išrinktas Aurimas Salapėta. Jis prisijungs prie pareigas einančių Živilės Valeišienės ir Roberto Vyšniausko.
Atlygio ir skyrimo komitetą sudaro 3 (trys) nariai, iš kurių 1 (vienas) yra nepriklausomas, o 2 (du) paskirti stebėtojų tarybos nariai.
Korporatyvinio valdymo direktorė Jurgita Šilinskaitė-Venslovienė,
+370 46 391772