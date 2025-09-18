Muutus LHV Groupi auditikomitees

AS-i LHV Group nõukogu määras alates 18.09.2025 auditikomitee neljandaks liikmeks nõukogu esimehe Rain Lõhmuse, volituste kehtivusajaga kuni 18.09.2028. Auditikomitee esimees ja ülejäänud liikmed jätkavad samas koosseisus ja volitustega.

Rain Lõhmus on LHV asutaja ning LHV Groupi nõukogu esimees ja LHV Panga nõukogu liige. Lisaks kuulub ta Kodumaja AS-i nõukogusse. Ta on AS-i Lõhmus Holdings ja Lohmus Capital OÜ omanik ja juhatuse liige ning OÜ Merona Systems ja Kõrberebane OÜ omanik. Samuti on ta üks Umblu Records OÜ, OÜ KODRESTE ja Zerospotnrg OÜ omanikest. Rain Lõhmusele ja temaga seotud isikutele (AS Lõhmus Holdings, OÜ Merona Systems) kuulub kokku 68 649 130 LHV Groupi aktsiat, mis moodustab 20,94% kõigist aktsiatest.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab augusti lõpu seisuga 479 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 109 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 177 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





Investorsuhted

Sten Hans Jakobsoo

Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht

E-post: stenhans.jakobsoo@lhv.ee

Kommunikatsioon

Paul Pihlak

LHV kommunikatsioonijuht

E-post: paul.pihlak@lhv.ee