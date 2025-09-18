COURTOIS SA : Rapports semestriels au 30 juin 2025

COURTOIS SA

SA au Capital de 1.673.940 Euros

Siège Social : 3, rue Mage - 31000 TOULOUSE

540 802 105 RCS TOULOUSE

Contact : accueil@courtois.fr

Site Internet : www.courtois-sa.com

Communiqué de mise à disposition du

Rapport Financier Semestriel

Période de Référence du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 (6 mois)





COURTOIS SA vous informe que le Conseil d’Administration du 18 septembre 2025 a approuvé le rapport financier et les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2025 et que vous pouvez consulter sur le site Internet «www. courtois-sa.com » sous les rubriques « Information règlementée » et « Rapports » les documents suivants :

Attestation du responsable Rapport semestriel d’activité Comptes du semestre écoulé présentés sous forme consolidée Rapport des commissaires aux comptes

Ces documents ont été transmis à l’AMF le 18 septembre 2025

A Toulouse,

Le 18 septembre 2025

