COURTOIS SA : Rapports semestriels au 30 juin 2025

COURTOIS SA
SA au Capital de 1.673.940 Euros
Siège Social : 3, rue Mage - 31000 TOULOUSE
540 802 105 RCS TOULOUSE
Contact : accueil@courtois.fr
Site Internet : www.courtois-sa.com
Communiqué de mise à disposition du
Rapport Financier Semestriel
Période de Référence du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 (6 mois)
COURTOIS SA vous informe que le Conseil d’Administration du 18 septembre 2025 a approuvé le rapport financier et les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2025 et que vous pouvez consulter sur le site Internet «www. courtois-sa.com » sous les rubriques « Information règlementée » et « Rapports » les documents suivants :
- Attestation du responsable
- Rapport semestriel d’activité
- Comptes du semestre écoulé présentés sous forme consolidée
- Rapport des commissaires aux comptes
Ces documents ont été transmis à l’AMF le 18 septembre 2025
A Toulouse,
Le 18 septembre 2025
Pièce jointe