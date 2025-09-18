COURTOIS SA : Rapports semestriels au 30 juin 2025

 | Source: COURTOIS COURTOIS

COURTOIS SA

SA au Capital de 1.673.940 Euros
Siège Social : 3, rue Mage - 31000 TOULOUSE
540 802 105 RCS TOULOUSE
Contact : accueil@courtois.fr
Site Internet : www.courtois-sa.com

*******
***



Communiqué de mise à disposition du
Rapport Financier Semestriel
Période de Référence du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025 (6 mois)

COURTOIS SA vous informe que le Conseil d’Administration du 18 septembre 2025 a approuvé le rapport financier et les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2025 et que vous pouvez consulter sur le site Internet «www. courtois-sa.com » sous les rubriques « Information règlementée » et « Rapports » les documents suivants :

  1. Attestation du responsable
  2. Rapport semestriel d’activité
  3. Comptes du semestre écoulé présentés sous forme consolidée
  4. Rapport des commissaires aux comptes

Ces documents ont été transmis à l’AMF le 18 septembre 2025

A Toulouse,
Le 18 septembre 2025

Pièce jointe


Attachments

CSArapports30062025

Recommended Reading

  • September 08, 2025 04:26 ET | Source: COURTOIS
    COURTOIS SA : Variation droits de vote 08/2025

    COURTOIS S.A. Toulouse, le 8 septembre 2025 DECOMPOSITION DES DROITS DE VOTE AU 31/08/2025 Emetteur :                                                                        Courtois Code Emetteur...

    Read More
    COURTOIS SA : Variation droits de vote 08/2025
  • August 05, 2025 03:26 ET | Source: COURTOIS
    COURTOIS SA : Variation droits de vote 07/2025

    COURTOIS S.A. Toulouse, le 5 août 2025 DECOMPOSITION DES DROITS DE VOTE AU 31/07/2025 Emetteur :                                                                        Courtois Code Emetteur :     ...

    Read More
    COURTOIS SA : Variation droits de vote 07/2025