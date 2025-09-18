AKWEL: 2025 年上半年净收入 1360 万欧元

尚夫罗米耶，2025 年 9 月 18 日星期四

2025 年上半年净收入 1360 万欧元

AKWEL（FR0000053027，AKW，符合 PEA 资格）是汽车和重型货车行业的系统设备制造商，专注于电动汽车的流体、机械和结构部件管理，公布了 2025 年半年度业绩表现。

综合数据 - 单位：百万欧元 2025 年 6 月 30 日 2024 年 6 月 30 日 变化率 营业额 510.6 528.8 -3.4% 业务盈余毛额 6.5 49.2 -86.8% 经常性业务利润 27.8 24.4 +14.1% 经常性业务利润率 5.4% 4.6% +0.8 点 业务利润 26.8 28.9 -7.4% 财务业绩 (1.9) 0.0 - 净利润（集团份额） 13.6 20.2 -32.9% 净利润率 2.7% 3.8% -1.2 点

2025 年上半年，AKWEL 综合营业额为 5.106 亿欧元，同比下降 3.4%。

集团通过有效控制薪酬成本等措施提升了工厂上半年的运营绩效，并持续为未来蓄力。但业绩受到有关 SCR 油箱的客户诉讼影响，外部费用增加 5250 万欧元。这解释了业务盈余毛额大幅下降的原因，通过 3280 万欧元拨备转回，业务利润层面得到部分抵消。

截至 2025 年 6 月 30 日，集团净现金（包括租赁负债）为 1.392 亿欧元，而去年 12 月 31 日为 1.334 亿欧元。

AKWEL 与战略客户的业务展现出强大的韧性。SCR 系列油箱停产计划延迟至 2026 年，进一步强化了这一表现。

集团持续聚焦战略优先事项，在向电动汽车转型的过程中开发产品潜力，优化运营绩效以应对不稳定的汽车市场和全球环境，并继续履行企业社会责任承诺。

年度股东大会定于 2025 年 9 月 30 日举行，2024 财年的股息支付定于 2025 年 10 月 7 日进行。

AKWEL 是一家在巴黎泛欧交易所上市的独立家族企业，是汽车和重型车辆行业的系统设备制造商，专门从事电动汽车的流体、机械和结构部件管理业务。集团在材料（塑料、橡胶、金属）的应用和加工以及机电一体化方面拥有一流的工业和技术专长。



AKWEL 在全球五大洲 20 个国家/地区拥有 8,600 名员工。

Attachment