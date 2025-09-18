AKWEL: 2025 年上半年净收入 1360 万欧元

尚夫罗米耶，2025 年 9 月 18 日星期四
2025 年上半年净收入 1360 万欧元
AKWEL（FR0000053027，AKW，符合 PEA 资格）是汽车和重型货车行业的系统设备制造商，专注于电动汽车的流体、机械和结构部件管理，公布了 2025 年半年度业绩表现。
|综合数据 - 单位：百万欧元
|2025 年 6 月 30 日
|2024 年 6 月 30 日
|变化率
|营业额
|510.6
|528.8
|-3.4%
|业务盈余毛额
|6.5
|49.2
|-86.8%
|经常性业务利润
|27.8
|24.4
|+14.1%
|经常性业务利润率
|5.4%
|4.6%
|+0.8 点
|业务利润
|26.8
|28.9
|-7.4%
|财务业绩
|(1.9)
|0.0
|-
|净利润（集团份额）
|13.6
|20.2
|-32.9%
|净利润率
|2.7%
|3.8%
|-1.2 点
2025 年上半年，AKWEL 综合营业额为 5.106 亿欧元，同比下降 3.4%。
集团通过有效控制薪酬成本等措施提升了工厂上半年的运营绩效，并持续为未来蓄力。但业绩受到有关 SCR 油箱的客户诉讼影响，外部费用增加 5250 万欧元。这解释了业务盈余毛额大幅下降的原因，通过 3280 万欧元拨备转回，业务利润层面得到部分抵消。
截至 2025 年 6 月 30 日，集团净现金（包括租赁负债）为 1.392 亿欧元，而去年 12 月 31 日为 1.334 亿欧元。
AKWEL 与战略客户的业务展现出强大的韧性。SCR 系列油箱停产计划延迟至 2026 年，进一步强化了这一表现。
集团持续聚焦战略优先事项，在向电动汽车转型的过程中开发产品潜力，优化运营绩效以应对不稳定的汽车市场和全球环境，并继续履行企业社会责任承诺。
年度股东大会定于 2025 年 9 月 30 日举行，2024 财年的股息支付定于 2025 年 10 月 7 日进行。
|AKWEL 是一家在巴黎泛欧交易所上市的独立家族企业，是汽车和重型车辆行业的系统设备制造商，专门从事电动汽车的流体、机械和结构部件管理业务。集团在材料（塑料、橡胶、金属）的应用和加工以及机电一体化方面拥有一流的工业和技术专长。
AKWEL 在全球五大洲 20 个国家/地区拥有 8,600 名员工。
