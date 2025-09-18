AKWEL : RÉSULTAT NET DE 13,6 M€ AU PREMIER SEMESTRE 2025

Champfromier, jeudi 18 septembre 2025

RÉSULTAT NET DE 13,6 M€ AU PREMIER SEMESTRE 2025

Marge opérationnelle courante de 5,4 % du CA

Trésorerie nette de 139,2 M€ au 30 juin 2025

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, annonce ses résultats semestriels 2025, arrêtés par le Directoire le 12 septembre 2025. Les rapports d’audit sont en cours d’émission.

Données consolidées - En M€ 30.06.2025 30.06.2024 Var. en % Chiffre d’affaires 510,6 528,8 -3,4 % Excédent brut d’exploitation 6,5 49,2 -86,8 % Résultat opérationnel courant 27,8 24,4 +14,1 % Marge opérationnelle courante 5,4 % 4,6 % +0,8 pts Résultat opérationnel 26,8 28,9 -7,4 % Résultat financier (1,9) 0,0 - Résultat net (pdg) 13,6 20,2 -32,9 % Marge nette 2,7 % 3,8 % -1,2 pts

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ EN BAISSE DE -3,4 %

Au premier semestre 2025, AKWEL a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 510,6 M€, en baisse de -3,4 % en publié et à périmètre et taux de change constants. L’activité du Groupe s’est affichée en quasi-stabilité dans la zone géographique EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) mais en recul plus affirmé sur le continent américain (-10,1 %) et dans une moindre mesure en Asie (-3,4 %).

RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE EN LÉGER RECUL

Dans un contexte de marché très volatil, le Groupe est parvenu à améliorer la performance opérationnelle de ses usines au premier semestre, avec notamment une bonne maîtrise des coûts salariaux, et maintenu l’ensemble de ses efforts pour préparer l’avenir, qu’il s’agisse de développements produits, commerciaux et de systèmes d’informations. Les résultats sont toutefois impactés par le solde des litiges client en cours sur les réservoirs SCR, se traduisant par un impact de -52,5 M€ sur les charges externes. Cela explique le fort recul de l’excédent brut d’exploitation, partiellement compensé au niveau du résultat opérationnel courant par des reprises de provisions pour retour garanties d’un montant de +32,8 M€.

Ainsi, l’excédent brut d’exploitation enregistre une baisse de -42,7 M€ (-86,8 %) alors que le résultat opérationnel courant augmente de +14,1 % à 27,8 M€, soit une marge opérationnelle courante de 5,4 % du chiffre d’affaires. Le résultat opérationnel s’affiche en retrait de -7,4 % à 26,8 M€.

Après une charge d’impôts de 11,4 M€, le résultat net part du Groupe se monte à 13,6 M€ au premier semestre de l’exercice, extériorisant une marge nette de 2,7 % du chiffre d’affaires, en baisse de 1,2 points.

TRÉSORERIE NETTE DE 139,2 M€

Avec des investissements représentant 19 M€ au cours de ce semestre et avant décaissement du dividende, la trésorerie nette du Groupe, incluant les dettes sur obligations locatives, ressort à 139,2 M€ au 30 juin 2025 contre 133,4 M€ au 31 décembre dernier.

PERSPECTIVES

Le Groupe a indiqué, lors de la publication de son chiffre d’affaires semestriel, anticiper une baisse de son activité en 2025 moins importante que prévue en début d’année. Si le marché mondial reste en retrait et les projets liés aux motorisations électriques moins dynamiques que prévus, l’activité d’AKWEL auprès de ses clients stratégiques affiche une bonne résistance. Cette performance est renforcée par un report à 2026 de l’arrêt de la production des réservoirs SCR de série.

Le Groupe reste concentré sur ses priorités stratégiques, en développant son potentiel produits dans le cadre des transitions vers les véhicules électriques, en optimisant sa performance opérationnelle pour rester agile dans un marché automobile et un environnement mondial particulièrement instables et en poursuivant la mise en œuvre de ses engagements RSE.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES ET PAIEMENT DU DIVIDENDE

Suite à la finalisation des travaux d’audit portant notamment sur les procédures de contrôles mises en place sur le site mexicain d’Ixtaczoquitlan, les comptes 2024 ont été certifiés sans réserve début septembre par les Commissaires aux comptes. L’assemblée générale annuelle a été fixée au 30 septembre 2025 et le paiement du dividende relatif à l’exercice 2024 programmé le 7 octobre 2025.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025, le 06 novembre 2025, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le Groupe s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 8 600 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP





Contacts



AKWEL

Benoit Coutier – Directeur Financier – Tél. : +33 4 50 56 98 68

EKNO – Relations Presse

Jean-Marc Atlan – jean-marc.atlan@ekno.fr – Tél. : +33 6 07 37 20 44

ACTUS – Relations Investisseurs

Mathieu Calleux – akwel@actus.fr – Tél. : +33 1 53 65 68 68

Pièce jointe