Quadient reconnue ‘Most Valuable Pioneer’ par QKS Group pour sa maturité en IA pour la gestion des communications clients

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d’automatisation intelligente facilitant des transactions professionnelles et sécurisées, annonce avoir été désignée Pionnier de Référence (Most Valuable Pioneer, ou MVP) par QKS Group dans la première édition de sa matrice de maturité en intelligence artificielle (IA) pour la gestion des communications client (CCM), un programme inédit récompensant les entreprises innovantes qui définissent de nouveaux standards technologiques. Le rapport met en avant la solide performance de Quadient en matière de stratégie, d’innovation et de mise en œuvre dans le domaine de l’IA appliquée au CCM.

Le modèle de maturité en IA de QKS Group évalue les entreprises en fonction de la portée de leur innovation et de leur impact sur le marché. Quadient a obtenu les meilleures notes tant pour sa vision que pour sa maturité, se distinguant grâce à son intégration avancée de l’IA générative, des cadres de gouvernance robustes et des résultats opérationnels mesurables. Grâce à l’intégration d’assistants IA avancés, Quadient Inspire, sa solution de référence pour la gestion des communications client, permet désormais aux organisations d’accélérer la création de contenus jusqu’à 50 % et de doubler le volume de communications sans augmenter leurs effectifs. En guidant les auteurs avec des suggestions en temps réel, Quadient Inspire réduit considérablement les délais de mise en œuvre tout en garantissant cohérence, qualité et conformité réglementaire sur l’ensemble des communications.

« Nous sommes extrêmement fiers que QKS Group reconnaisse le leadership de Quadient dans la transformation des communications clients portée par l’intelligence artificielle, d’autant plus dans le contexte actuel marqué par une accélération de la transformation liée à l’IA et un intérêt accru des investisseurs pour notre secteur », déclare Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Cette distinction reflète le dévouement et l’ingéniosité de nos équipes, qui font progresser chaque jour une innovation porteuse de sens. Chez Quadient, nous ne nous contentons pas d’intégrer l’IA : nous concevons des solutions prêtes pour l’avenir, qui permettent aux entreprises de renforcer l’engagement client, leur efficacité opérationnelle et leur impact stratégique. Cette reconnaissance renforce notre détermination à rester la référence de confiance en matière d’IA sécurisée et évolutive, adaptée aux exigences de conformité dans le CCM ».

Selon Saurabh Raj, Analyste Principal chez QKS Group : « La reconnaissance en tant que MVP ne revient pas à ceux qui s’agitent le plus dans la course à l’IA, mais à ceux qui la construisent correctement. Dans un marché saturé de promesses, les pionniers sont ceux qui transforment véritablement les industries, en plaçant l’IA au cœur de leur stratégie, et non comme un simple accessoire. La plateforme CCM de Quadient, boostée par l’IA, transforme l’ambition en action : elle offre aux utilisateurs métier des outils intuitifs pour créer du contenu à partir de commandes textuelles - les prompts, ajuster le ton et le ressenti en temps réel, et automatiser la traduction multilingue. Elle permet aux équipes non techniques de produire facilement des communications personnalisées et conformes, tout en simplifiant les migrations et en garantissant des expériences client inclusives, interactives et cohérentes sur tous les canaux ».

Au cœur de sa plateforme d’automatisation digitale, la solution CCM d’entreprise de Quadient, disponible sur le cloud, en mode hybride ou sur site, permet aux utilisateurs métier de concevoir et de gérer des communications complexes et personnalisées en limitant le recours aux équipes informatiques. L’assistant IA intégré optimise les flux de travail grâce à une analyse en temps réel de la lisibilité et du ton, des suggestions concrètes et la génération de contenus à partir de commandes textuelles. Parmi ses autres fonctionnalités figurent l’optimisation du ton en un clic, la traduction automatique dans plus de 150 langues et la personnalisation des prompts IA. Ces capacités s’appuient sur un environnement sécurisé Microsoft Azure OpenAI, faisant de cette plateforme CCM une solution robuste, conçue pour répondre aux exigences de sécurité et de conformité des grandes entreprises.

Cette distinction par QKS Group renforce le rôle de Quadient en tant que partenaire de confiance dans la transformation digitale des entreprises. Alors que les organisations s’appuient de plus en plus sur l’IA pour repenser l’expérience client, Quadient tient à proposer à ses clients des solutions intelligentes, éthiques et pérennes, capables d'améliorer leur productivité, réduire les risques et délivrer des communications qui trouvent véritablement leur écho auprès de leurs clients.

Pour consulter gratuitement le livre blanc de QKS Group sur la maturité IA dans le CCM, rendez-vous sur : https://www.quadient.com/en/qks-ai-maturity-matrix-ccm (en anglais).

À propos de QKS Group

QKS Group, anciennement Quadrant Knowledge Solutions, est un cabinet mondial de conseil et de recherche de premier plan. Il se consacre à accompagner les innovateurs technologiques dans l’accélération de leur croissance et à aider les entreprises adoptant des technologies à atteindre leurs objectifs de transformation numérique.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

