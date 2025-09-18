ABO-Group Environment Chiffres Semestriels 2025

Gand, le 18 septembre 2025 - 19 h 30 Communiqué de presse / information réglementée

Les points forts au premier semestre 2025

Avec un chiffre d'affaires de 53,6 millions d'euros au premier semestre, le groupe enregistre une croissance de 17,7 %. Les acquisitions du 2 ème semestre 2024 ont été intégrées pour la première fois, avec un impact de 9,6 %. En outre, nous avons réalisé une croissance organique de 8,1 %.

La Belgique et la France ont connu une croissance respective de 17,6 % et 12,8 % (soit +2,8 millions d'euros chacune), tandis que les Pays-Bas affichent une croissance de 32,5 % soit 2,4 millions d'euros.

La division Monitoring & Infrastructure a connu une croissance forte de +71,9 % (+2,1 millions d'euros), tandis que les grandes divisions Environnement et Géotechnique ont progressé respectivement de 17,3 % (3,6 millions d'euros) et 10,8 % (2,3 millions d'euros).

L'EBITDA est passé de 5,4 millions d'euros à 5,9 millions d'euros.

La structure du bilan reste solide, avec un ratio de solvabilité de 28 % (28,2 % au 31 décembre 2024) et un ratio d'endettement de 2 fois l'EBITDA.

Perspectives

Grâce aux bonnes performances de la branche conseil en géotechnique et des sociétés actives dans le Monitoring et les Infrastructures du groupe ABO, l’entreprise maintient son objectif de chiffre d'affaires pour 2025, prévu entre 105 et 110 millions d'euros. Pour l'instant le ralentissement du secteur de la construction et des marchés publics en Belgique et en France n'affecte pas le groupe ABO.

Au cours du quatrième trimestre 2025, plusieurs grands contrats, récemment remportés pour les ministères de la Défense et le secteur des déchets nucléaires, commenceront.

A partir de septembre 2025, le groupe sera davantage rationalisé autour des trois pays dans lesquels nous opérons, avec la nomination d'Alexander De Palmenaer (27 ans) au poste de COO Belgique et Gijs Vanreusel (35 ans) au poste de COO Pays-Bas dans le but de renforcer l'efficacité opérationnelle et financière et l'échange de connaissances. De Palmenaer et Vanreusel travaillent tous deux au sein du groupe depuis plusieurs années déjà. Leur nomination témoigne de l'ambition de l'organisation de placer une jeune génération aux commandes.

Frank De Palmenaer, CEO d’ABO-GROUP Environment : « ABO-Group se trouve à un point de bascule. Le 30ème anniversaire du groupe marque le début d’une nouvelle ère, celle du passage définitif de projets de petite envergure à de grandes missions confiées par trois nouveaux types de donneurs d’ordre : la défense, la gestion des déchets nucléaires et l’exploitation minière.

La plupart de ces missions sont récurrentes, ce qui nous permet de mieux résister à une conjoncture économique défavorable. Ainsi, nous sommes pratiquement à l’abri des difficultés que connaît actuellement le secteur de la construction, et ce pour les deux à trois années à venir.

Ces grands projets nécessitent également une adaptation de notre mode de fonctionnement, ce qui accélère l’intégration progressive de nos 25 entreprises spécialisées. C’est pourquoi nous franchissons aujourd’hui une nouvelle étape en nommant deux COO pour la Belgique et les Pays-Bas : Alexander De Palmenaer et Gijs Vanreusel. Ils se consacreront désormais à l’accompagnement et au développement de nos entités belges et néerlandaises.

Ces projets contribuent également au développement de nos collaborateurs. Des défis plus ambitieux élargissent leurs connaissances et renforcent leur expertise. En conséquence, ABO-Group peut offrir à ses clients un éventail de services unique dans notre secteur.

Enfin, ce tournant stratégique renforce ABO-Group dans la réalisation de ses objectifs sociétaux : d’une part, l’assainissement de pollutions historiques résultant de plus de deux siècles d’activités industrielles, technologiques et nucléaires. D’autre part, la recherche de solutions concrètes aux défis majeurs de notre époque, tels que le changement climatique, la transition énergétique et les enjeux géopolitiques nécessitant une modernisation des infrastructures de défense et de nouvelles possibilités d’extraction pour les matières premières stratégiques.

En ce qui concerne nos objectifs financiers, les résultats semestriels 2025 indiquent que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre notre objectif de chiffre d’affaires communiqué pour 2025. Et ce, après avoir frôlé dès 2024 notre objectif quinquennal de 100 millions d’euros initialement fixé pour 2025. »

en 000€ 1H25 1H24 % de variation Chiffre d'affaires 53 669 45 579 17,7% Total des produits d'exploitation 56 709 46 240 22.6% EBITDA1 5 936 5 390 10,1% Marge d'ebitda % 11,1% 11,8% - Amortissements, réductions de valeur et provisions -4 220 -3 724 1,3% Bénéfice opérationnel 1 715 1 666 3,0% Bénéfice opérationnel marge % 3,2% 3,7% - Résultat financier - 906 - 814 11,2% Bénéfice avant impôts 809 852 -5,1% Bénéfice net 226 493 -54,1% Résultat total 148 460 -67,8% Bénéfice par action pour les actionnaires 0,021 0,050 -57,2% Flux de trésorerie net des activités opérationnelles 5 150 1 920 168,2% Total des fonds propres 28 250 27 716 1,9% Dette financière nette 25 569 24 704 3,5% Total du bilan 100 927 98 217 2,8%

1EBITDA, défini comme le résultat opérationnel avant amortissements, dépréciations et provisions

Faits marquants HY 2025

En dépit du ralentissement de la croissance du marché de la construction, ainsi que des marchés publics, le groupe parvient à afficher une croissance organique de 3,7 millions d'euros, soit 8,1 %. Combiné à la contribution au chiffre d'affaires à hauteur de 4,4 millions d'euros, soit 9,6 %, provenant des acquisitions réalisées au second semestre 2024, à savoir Eco Reest et Demey Infrabureau, le chiffre d'affaires du groupe s'élève à 53,7 millions d'euros pour le premier semestre 2025. L'acquisition de Délo Boringen ne contribuera au résultat qu'à partir du 2e semestre. Seul le bilan d'ouverture a été inclus dans la consolidation.

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

Activité - en €000 1H25 1H24 % de variation Géotechnique 23 962 21 619 10,8% % total 44,6% 47,4% - Environnement 24 660 21 024 17,3% % total 45,9% 46,1% - Autres 5 047 2 936 71,9% % total 9,4% 6,4% - Total 53 669 45 579 17.7%

La croissance de la division Géotechnique est presque entièrement attribuable à la France, où l'activité s'est normalisée après une année marquée par des retards de projets et des entretiens imprévus de machines.

L’essentiel de la croissance de la division Environnement est due à l'acquisition néerlandaise Eco Reest, qui représente 75 % de la croissance. Par ailleurs, les services environnementaux chargés du travail sur le terrain sont sous pression en raison de la forte concurrence exercée par de nouveaux petits acteurs qui ont fait leur entrée sur le marché.

Pour la division Monitoring et Infrastructure, l'acquisition de Demey Infrabureau représente 79 % de la croissance. Cette dernière est complétée par une solide croissance du Monitoring, notamment grâce à l'obtention de contrats majeurs de longue durée, comme pour Oosterweel à Anvers, ainsi qu'au démarrage de GEO-ICT.

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR PAYS

Géographique - en €000 1H25 1H24 % de variation Belgique 18 881 16 052 17,6% % total 35,2% 35,2% - Pays-Bas 9 900 7 469 32,5% % total 18,4% 16,4% - France 24 888 22 057 12,8% % total 46,4% 48,4% - Total 53 669 45 579 17,7%

Les activités belges enregistrent une croissance de 2,8 millions d'euros pour atteindre 18,9 millions d'euros. Les acquisitions réalisées en 2024 représentent 59 % de cette augmentation. Les activités belges existantes progressent principalement dans les divisions Monitoring & Infrastructure (voir ci-dessus) et Environnement. Pour cette dernière, la croissance est portée par de grands contrats-cadres et par l'augmentation des missions de conseil, malgré le ralentissement du marché de la construction.

Le chiffre d'affaires des activités néerlandaises a progressé de 2,4 millions d'euros pour atteindre 9,9 millions d'euros. Cette croissance concerne principalement la division Environnement, où la contribution de l'acquisition d'Eco Reest au chiffre d'affaires est majeure. Nos sociétés néerlandaises sont confrontées à un marché fortement concurrentiel tout en devant assurer la transition vers des projets de plus grande envergure, qui constituent un véritable défi opérationnel.

L'augmentation du chiffre d'affaires en France résulte notamment de la reprise des missions géotechniques après une année 2024 faible, de la croissance de la division Environnement - partiellement compensée par une baisse de l'activité dans la division Géophysique -, une branche spécifique de la géotechnique.

Evolution de la marge et du résultat net

La baisse de notre marge d'EBITDA, passée de 11,8 % à 11,1 %, est principalement due aux facteurs suivants :

Marge d'EBITDA négative dans la division Géophysique, où le ralentissement de l'activité a entraîné un niveau de chiffre d’affaires insuffisant pour couvrir les coûts fixes.

Baisse de la marge de la division Géotechnique aux Pays-Bas ainsi qu’en Belgique, où 2024 avait été une année très exceptionnelle.

Diminution du travail sur le terrain dans les divisions Environnement en Belgique et aux Pays-Bas en raison de la concurrence croissante dans le domaine des forages simples.

Les amortissements passent de 3,7 millions d’euros à 4,2 millions d’euros. Au cours du premier semestre 2024, ce poste avait toutefois été influencé positivement par une reprise de la provision d'ABO Logistics pour 0,5 million d'euros. Abstraction faite de cette reprise, les amortissements seraient restés pratiquement inchangés par rapport au premier semestre 2024.

Principalement en raison de financements accrus pour des acquisitions, la perte financière est passée de 0,8 million d’euros au premier semestre 2024 à 0,9 million d’euros.

L'augmentation des coûts fiscaux est principalement due aux crédits d’impôts liés à la recherche et au développement en France obtenus au S 1 2024, tandis qu'ils ont été absents au S1 20H25. En raison de l'incertitude tant sur la réception que sur le calendrier de ces avantages, ils ne sont reconnus qu'une fois qu'ils sont accordés.

En conséquence des effets mentionnés ci-dessus, le bénéfice net est passé de 0,5 million d'euros au premier semestre 2024 à 0,2 million d'euros au premier semestre 2025.





Faits marquants du bilan et des flux de trésorerie

ABO-Group présente un solide flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles de 5,2 millions d'euros au premier semestre 2025, en hausse de 3,2 millions d'euros par rapport au premier semestre 2024. Les efforts réalisés en matière de fonds de roulement ont contribué à cette augmentation à hauteur de 2,5 millions d'euros.

La dette financière nette est passée de 24,7 millions fin 2024 à 25,6 millions au premier semestre 2025. Le ratio d'endettement annualisé passe ainsi de 2,03 à 2,14 et reste sain.

Le total du bilan au premier semestre 2025 se chiffre à 100,9 millions d'euros, soit une hausse de 2,7 millions d'euros par rapport à fin 2024. Du côté de l’actif, l’augmentation provient principalement du goodwill (acquisition de Délo Boringen), des créances commerciales et des autres actifs courants, compensée par la diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Du côté du passif, on observe une hausse des autres dettes à court terme et des dettes financières à long terme, partiellement compensée par la diminution des dettes financières à court terme.

Le compte de résultat consolidé complet, le bilan, le tableau des variations des fonds propres, ainsi que le tableau des flux de trésorerie consolidé, figurent ci-après.

Perspectives

Nous constatons qu'au deuxième semestre 2025, le ralentissement dans le secteur de la construction se confirme, ce qui a un impact sur les commandes provenant de ce secteur. Cependant, c'est précisément au cours de ce semestre que démarrent les grands projets remportés pour lesquels nous nous organisons actuellement.

Au sein du groupe ABO, nous avons racheté ces dernières années des acteurs spécialisés dans des niches, ce qui nous permet de disposer de toute l'expertise du métier et d'avoir les capacités nécessaires pour participer aux plus grands projets. Ces derniers concernent le réinvestissement militaire dans les infrastructures, le stockage des déchets nucléaires et le développement du secteur minier sur la base de la « critical raw materials act » afin de rendre l'Europe plus indépendante en matière de matières premières.

Grâce aux turbulences géopolitiques, ABO-Group est moins sensible à la conjoncture, ce qui nous permet d'envisager la poursuite de notre croissance pour 2026 et 2027.

Calendrier financier

Publication des résultats financiers du deuxième semestre 2025 et de l'exercice 2025 : 27 mars 2026

Publication du rapport annuel 2025 : 24 avril 2026

Assemblée générale des actionnaires : 27 mai 2026

Déclaration relative à l'image fidèle de l'information consolidée intermédiaire abrégée et à l'image fidèle du rapport intermédiaire

Frank De Palmenaer, administrateur délégué, déclare qu'à sa connaissance, l'information intermédiaire consolidée abrégée pour le semestre clôturé le 30 juin 2025, préparée conformément à la norme IAS 34 « Information intermédiaire » telle qu'adoptée par l'Union européenne, offre une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société et des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport intermédiaire présente une image fidèle des principaux événements et des principales transactions avec les parties liées survenus au cours des six premiers mois de l'exercice et de leur incidence sur l'information financière intermédiaire abrégée, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les mois restants de l'exercice.

À propos d’ABO-Group Environment

Fondé en 1995 en tant que bureau de conseil spécialisé en études de sol, ABO-Group est devenu un bureau d'ingénierie international spécialisé dans tous les aspects de l'environnement et des sols : qualité, réutilisation et assainissement, géotechnique et surveillance, écologie et patrimoine culturel.

ABO-Group opère via ses filiales semi-indépendantes en Belgique, en France et aux Pays-Bas. Avec plus de 800 experts, le groupe dispose de la technologie, de l'expertise et de l'envergure nécessaires pour offrir des solutions complètes pour les projets les plus exigeants. Ses clients sont actifs dans des secteurs tels que la construction, les infrastructures, l'exploitation minière et les matières premières, l'énergie et l'eau, couvrant toutes les étapes, de l'évaluation et la conception à l'exécution et la maintenance.

ABO-Group Environment est cotée sur EURONEXT Bruxelles et EURONEXT Paris.

Pour une description plus détaillée des activités d'ABO-Group Environment, visitez le site www.abo-group.eu.

Pour plus d'informations :

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment SA

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T : +32 (0)496 59 88 88





Compte de résultat consolidé intermédiaire (non audité)

Pour les 6 mois se terminant le 30 juin en 000 € Commentaire 2025 2024 Chiffre d'affaires 53 669 45 579 Autres produits d’exploitation 2 3 040 661 Total des produits d’exploitation 56 709 46 240 Achats de biens et services destinés à la vente -8 452 -5 928 Services et biens divers -14 497 -13 465 Avantages du personnel -24 561 -20 821 Dépréciation et amortissement 6 -4 220 -3 724 Autres charges d’exploitation 2 -3 264 -636 Bénéfice opérationnel 1 715 1 666 Charges financières -949 -882 Produits financiers 43 66 Bénéfice avant impôts 809 852 Impôts 4 -583 -359 Bénéfice net 226 493 Bénéfice (perte) net imputable aux actionnaires de la société mère 149 460 intérêts minoritaires 77 33 Bénéfice par action pour les actionnaires De base et dilué 0,021 0,05 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation (bénéfice de base par action) 10 569 10 569 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation après dilution 10 569 10 569







Segmentation intermédiaire – Chiffre d'affaires (non audité)

Géographie - en €000 1H25 1H24 % de variation Belgique 18 881 16 052 17,6% % total 35,2% 35,2% - Pays-Bas 9 900 7 469 32,5% % total 18,4% 16,4% - France 24 888 22 057 12,8% % total 46,4% 48,4% - Total 53 669 45 579 17,7%





Activité - en €000 1H25 1H24 % de variation Géotechnique 23 962 21 619 10,8% % total 44,6% 47,4% - Environnement 24 660 21 024 17,3% % total 45,9% 46,1% - Autres 5 047 2 936 71,9% % total 9,4% 6,4% - Total 53 669 45 579 17.7%







Résultat total consolidé intermédiaire (non audité)

Pour les 6 mois se terminant le 30 juin en 000 € 2025 2024 Bénéfice net 226 493 Résultats non réalisés – non transférables au compte de résultat Réévaluation des bâtiments − -83 Taxes d'impact − 21 Résultats non réalisés, après impôts − -62 Résultat global, net d'impôts 226 431 Résultat total attribuable aux actionnaires de la société mère 149 398 intérêts minoritaires 77 33







Bilan consolidé intermédiaire (non audité)

30 juin 31 décembre en 000 € Commentaire 2025 2024 Immobilisations Goodwill 5 3 066 2 043 Immobilisations incorporelles 6 8 190 8 700 Immobilisations corporelles 6 32 056 32 371 Investissements dans des entreprises associées 135 135 Actifs d’impôts différés 809 825 Autres actifs financiers 799 839 Total des immobilisations 45 055 44 913 Actifs courants Stock 1 485 1 354 Actifs contractuels 7 9 009 9 618 Créances commerciales 26 155 25 205 Autres actifs courants 2 6 831 3 693 Liquidités et équivalents de trésorerie 8 12 392 13 434 Total des actifs courants 55 872 53 304 Total de l’actif 100 927 98 217









30 juin 31 décembre en 000€ Commentaire 2025 2024 Total des fonds propres Capital 2 870 2 870 Réserves consolidées 19 176 18 871 Autres éléments du résultat global 4 024 4 099 Fonds propres imputables aux actionnaires du groupe 26 070 25 840 Intérêts minoritaires 2 181 1 876 Total des fonds propres 9 28 251 27 716 Dettes à long terme Dettes financières 10 17 492 16 328 Passifs d'impôts différés 2 977 3 110 Provisions 1 151 1 139 Autres dettes à long terme 913 820 Total des dettes à long terme 22 533 21 397 Dettes à court terme Dettes financières 10 20 469 21 810 Dettes commerciales 9 278 9 207 Dettes fiscales 2 109 1 716 Dettes liées au personnel 8 323 8 134 Dettes de TVA 4 279 4 295 Autres dettes à court terme 2 5 685 3 942 Total des dettes à court terme 50 143 49 104 Total des fonds propres et des dettes 100 927 98 217







État consolidé des variations des capitaux propres (non audité)

Imputable aux actionnaires du groupe en 000 € Capital Réserves consolidées Résultats non réalisés Total Intérêt minoritaire Total des fonds propres Au 1er janvier 2024 3 863 16 882 4 246 24 991 839 25 830 Bénéfice net − 460 − 460 33 493 Résultats non réalisés − − -62 -62 − -62 Résultat total − 460 -62 398 33 431 Transfert des amortissements des immobilisations corporelles − 123 -123 − − − Non-exercice de l'option de vente sur Geosonda BV − -83 − -83 230 147 Au 30 juin 2024 3 863 17 382 4 061 25 306 1 102 26 409 Au 1er janvier 2025 2 870 18 871 4 099 25 840 1 876 27 716 Bénéfice net − 149 − 149 77 226 Résultat total 149 − 149 77 226 Transfert des amortissements des immobilisations corporelles − 75 -75 − − − Non-exercice de l'option de vente sur Geosonda BV − 133 − 133 228 361 Intérêt minoritaire Délo Boringen BV − − − − 273 273 Option de vente sur intérêt minoritaire Délo Boringen BV − -52 − -52 -273 -325 Au 30 juin 2025 2 870 19 176 4 024 26 070 2 181 28 251







Tableau du flux de trésorerie consolidé (non audité)

Pour 6 mois se terminant le 30 juin en 000€ Commentaire 2025 2024 Activités opérationnelles Bénéfice net 226 493 Charges non décaissées et ajustements opérationnels Amortissements d'immobilisations corporelles 6 3 377 3 281 Amortissements d'immobilisations incorporelles 6 629 443 Perte (bénéfice) sur la vente d'immobilisations corporelles 6 -17 57 Ajustements de la juste valeur 21 70 Variation des provisions 59 -628 Variation des dépréciations de clients 169 160 Produits financiers -43 -60 Charges financières 949 882 Badwill sur regroupements d'entreprises − -17 Participation au bénéfice d'entreprises associées − -2 Charge (produit) d'impôt différé -116 -83 Charge d'impôt 699 442 Autres 30 38 Ajustements du fonds de roulement Augmentation des autres actifs financiers, des créances commerciales et d'autres actifs courants -2 804 1 567 Diminution (augmentation) du stock et actifs au titre de contrats 649 -2 503 Augmentation (diminution) des créances commerciales et autres dettes 2 653 -1 088 Flux de trésorerie des activités opérationnelles avant intérêts et impôts 6 481 3 052 intérêts perçus 23 59 Impôts payés -1 354 -1 191 Flux de trésorerie net des activités opérationnelles 5 150 1 920









Pour les 6 mois se terminant le 30 juin en 000 € Commentaire 2025 2024 Activités d’investissement Investissements dans des immobilisations corporelles 6 -1 957 -2 547 Investissements dans des immobilisations incorporelles 6 -115 -155 Vente d’immobilisations corporelles 31 -21 Acquisition d'une filiale, nette des liquidités acquises 5 -749 -269 Produit des actifs financiers − 10 Paiement d’indemnité reportée 11 -188 − Flux de trésorerie net (utilisé dans) des activités d’investissement -2 978 -2 982 Activités de financement Recettes provenant de prêts 10 3 595 1 690 Remboursements d'emprunts 10 -3 481 -3 282 Remboursement de dettes de leasing 10 -1 527 -1 475 Intérêts payés -683 -591 Réduction de capital 9 -994 -994 Autres charges financières -124 -201 Flux de trésorerie net des activités de financement -3 214 -4 853 Augmentation (diminution) nette des valeurs disponibles et équivalents de trésorerie -1 042 -5 915 Valeurs disponibles et équivalents de trésorerie au début de l’année 13 434 13 968 Valeurs disponibles et équivalents de trésorerie à la fin de la période 12 392 8 053

