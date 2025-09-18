ABO-Group Environment Halfjaarcijfers 2025

Gent, 18 juli 2025 – 19u30 Persbericht / gereglementeerde informatie

Hoogtepunten eerste halfjaar 2025

Met de omzet van 53,6 miljoen euro realiseert de groep een groei van 17,7% ten opzichte van het eerste semester van 2024. De overnames in de tweede helft van 2024 waren goed voor 9,6% van deze groei naast een organische groei van 8,1%.

In België en Frankrijk was er een groei van respectievelijk 17,6% en 12,8% (beiden +2,8 miljoen euro); Nederland toont een groei van 32,5% of 2,4 miljoen euro.

De divisie Monitoring & Infrastructuur kende een sterke groei van 71,9%/2,1 miljoen euro terwijl de grote divisies Milieu en Geotechniek met 17,3%/3,6 miljoen euro en respectievelijk 10,8%/2,3 miljoen toenamen.

EBITDA steeg van 5,4 miljoen euro naar 5,9 miljoen euro.

De balansstructuur blijft solide met een solvabiliteitsratio van 28% (28,2% per 31 December 2024) en een schuldratio van 2x EBITDA.

Vooruitzichten

Dankzij de goede prestaties van de geotechnische adviespoot en de monitoring- en infrastructuurvennootschappen van de ABO-Group, behoudt de groep haar omzetdoelstelling voor 2025, met een verwachte omzet tussen de 105 en 110 miljoen euro. De vertraging in de bouwsector en de overheidsaanbestedingen in België en Frankrijk speelt de ABO-Group voorlopig geen parten.

Vanaf het vierde kwartaal 2025 zullen een aantal van de grote, recent binnengehaalde contracten voor de ministeries van defensie en van de nucleaire afvalsector van start gaan.

Vanaf september 2025 wordt de groep verder gestroomlijnd rond de drie landen waarin we actief zijn, met de aanstelling van Alexander De Palmenaer (27) als COO België en Gijs Vanreusel (35) als COO Nederland met als doel de operationele en financiële efficiëntie en kennisuitwisseling te bevorderen. Zowel De Palmenaer als Vanreusel zijn beiden al enkele jaren actief binnen de groep. Hun aanstelling toont de ambitie van de organisatie om een jonge generatie mee aan het roer te brengen.

Frank De Palmenaer, CEO ABO-Group Environment:

“ABO-Group bevindt zich op een kantelpunt. De 30ste verjaardag van de Group luidt een nieuw tijdperk in, waarin we definitief de omslag maken van kleinschalige projecten naar grote opdrachten voor 3 nieuwe groepen van opdrachtgevers: defensie, nucleaire afvalverwerking en mijnbouw. Dit heeft verschillende positieve gevolgen voor onze organisatie.

De meeste van deze opdrachten zijn recurrent, wat ons als bedrijf wapent tegen de impact van een negatieve conjunctuur. Zo zijn we bijvoorbeeld nagenoeg immuun voor de perikelen van een sputterende bouwsector voor de komende 2 tot 3 jaar.

Deze grote projecten vragen ook een aanpassing van onze manier van werken en versnellen zo de verdere integratie van onze 25 onderliggende gespecialiseerde bedrijven. Dit vergt een volgende integratiestap waarvoor we nu ook een COO voor België en één voor Nederland aanstellen: Alexander De Palmenaer en Gijs Vanreusel. Zij zullen zich vanaf nu inzetten voor de ondersteuning en uitbouw van de Belgische en Nederlandse bedrijven.

Daarnaast dragen deze projecten ook bij aan de verdere groei van onze medewerkers. Grotere uitdagingen verbreden hun kennis en verdiepen hun expertise. Daardoor kunnen we als groep onze klanten nog beter bedienen met een dienstenpakket dat uniek is binnen onze sector.

Tot slot kunnen we ook stellen dat dit kantelpunt ABO-Group versterkt in het behalen van haar maatschappelijke doelstellingen: enerzijds het saneren van historische vervuiling uit meer dan twee eeuwen industriële, technologische en nucleaire activiteit. En anderzijds oplossingen formuleren voor complexe maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, energietransitie en geopolitieke ontwikkelingen die vragen om een opwaardering van defensie-infrastructuur en nieuwe ontginningsmogelijkheden voor kritieke grondstoffen.

Over de financiële doelstellingen van ABO-Group kunnen we stellen dat we met de halfjaarresultaten van 2025 op schema zitten om onze gecommuniceerde omzetdoelstelling voor 2025 te behalen. Dit nadat we in 2024 ons vijfjarige doelstelling van 100 miljoen euro omzet (voor 2025 bedoeld) één jaar vroeger benaderden.”

in 000€ 1H25 1H24 % verandering Omzet 53 669 45 579 17,7% Totaal bedrijfsopbrengsten 56 709 46 240 22,6% EBITDA1 5 936 5 390 10,1% EBITDA marge % 11,1% 11,8% - Afschrijvingen -4 220 -3 724 13,3% Operationele Winst 1 715 1 666 3,0% Operationele marge % 3,2% 3,7% - Financieel resultaat - 906 - 814 11,2% Winst voor belastingen 809 852 -5,1% Netto winst 226 493 -54,1% Totaal resultaat 148 460 -67,8% Winst per aandeel voor de aandeelhouders 0,021 0,050 -57,2% Netto kasstroom van de operationele activiteiten 5 150 1 920 168,2% Totaal eigen vermogen 28 251 27 716 1,9% Netto financiële schuld 25 569 24 704 3,5% Balanstotaal 100 927 98 217 2,8%

1 EBITDA gedefinieerd als operationele winst voor afschrijvingen, waardeverminderingen en provisies

Hoogtepunten HY 2025

Ondanks de groeivertraging in de bouwmarkt alsook in de overheidsaanbestedingen, slaagt de groep erin een organische groei van 3,7 miljoen euro of 8,1% te realiseren. Gecombineerd met de omzetbijdrage ten belope van 4,4 miljoen euro, of 9,6%, door acquisities uit de tweede helft van 2024, zijnde Eco Reest en Demey Infrabureau, bedraagt de groepsomzet 53,7 miljoen euro voor het eerste semester 2025. De overname van Délo Boringen zal pas vanaf het 2de semester bijdragen tot het resultaat. Enkel de openingsbalans werd meegenomen in de consolidatie.

OMZET PER ACTIVITEIT

Activiteit - in €000 1H25 1H24 % verandering Geotechniek 23 962 21 619 10,8% % total 44,6% 47,4% - Milieu 24 660 21 024 17,3% % total 45,9% 46,1% - Monitoring & Infrastructuur 5 047 2 936 71,9% % total 9,4% 6,4% - Total 53 669 45 579 17,7%

De groei in de divisie Geotechniek is quasi volledig toe te schrijven aan Frankrijk waar de activiteit zich normaliseerde na een jaar van projectvertragingen en onvoorzien machineonderhoud.

De belangrijkste groei van de Milieudivisie is toe te schrijven aan de Nederlandse acquisitie Eco Reest, die 75% van de groei voor haar rekening neemt. Daarnaast staan de veldwerk milieuafdelingen onder druk door de hoge concurrentie met nieuwe kleine spelers die tot de markt toetraden.

Voor de divisie Monitoring en Infrastructuur vertegenwoordigt de acquisitie van Demey Infrabureau 79% van de groei. Deze wordt aangevuld met een solide groei in Monitoring, onder andere door het binnenhalen van grote, langlopende contracten, zoals voor Oosterweel Antwerpen alsook door de opstart van GEO-ICT.

OMZET PER LAND

Geografisch - in €000 1H25 1H24 % verandering België 18 881 16 052 17,6% % totaal 35,2% 35,2% - Nederland 9 900 7 469 32,5% % totaal 18,4% 16,4% - Frankrijk 24 888 22 057 12,8% % totaal 46,4% 48,4% - Totaal 53 669 45 579 17,7%

De Belgische activiteiten groeien met 2,8 miljoen euro tot 18,9 miljoen euro. De overnames in 2024 vertegenwoordigen 59% van de toename. De bestaande Belgische activiteiten groeien voornamelijk in Monitoring & Infrastructuur (zie supra) alsook in Milieu. Voor de laatste is de groei gedreven door de grote raamcontracten en de stijgende adviesopdrachten ondanks de vertraging in de bouwmarkt.

De omzet van de Nederlandse activiteiten groeide met 2,4 miljoen euro naar 9,9 miljoen euro. Deze groei situeert zich voornamelijk in de Milieudivisie waar de omzet van de acquisitie Eco Reest een belangrijke bijdrage levert. Onze Nederlandse vennootschappen hebben te maken met een zwaar competitieve markt in combinatie met de omschakeling naar projecten van grotere omvang die een operationele uitdaging vormen.

De omzetstijging in Frankrijk is een combinatie van ondermeer het herstel in geotechnische opdrachten na een zwak 2024 en een groei in Milieu – deels gecompenseerd door een terugval in de geofysica – een specifiek onderdeel van de geotechniek.

Evolutie van marge en nettoresultaat

De daling van onze EBITDA-marge van 11,8% naar 11,1% is in hoofdzaak het effect van:

Negatieve EBITDA-marge in de geofysica, waar door de terugval van activiteiten het omzetniveau onvoldoende is om de vaste kosten te dekken.

Terugval in de marge van Geotechniek in Nederland en ook in België waar 2024 een zeer uitzonderlijk jaar was.

Terugval in de veldwerk Milieuafdelingen in België en Nederland door de groeiende competitie bij eenvoudige boringen.

De afschrijvingen stijgen van 3,7 miljoen euro naar 4,2 miljoen euro. In 1H24 werd deze rubriek echter positief beïnvloed door een terugname van de provisie ABO Logistics voor 0,5 miljoen euro. Abstractie makend van deze terugname, zouden de afschrijvingen quasi gelijk blijven ten opzichte van 1H24.

Vooral door toegenomen financieringen voor overnames steeg het financiële verlies van 0,8 miljoen euro per 1H24 naar 0,9 miljoen euro.

De stijging in de belastingskost is voornamelijk te wijten aan verkregen belastingskredieten voor onderzoek en ontwikkeling in Frankrijk in 1H24 terwijl deze in 1H25 uitbleven. Vanwege de onzekerheid over zowel de ontvangst als de timing van deze voordelen, worden ze pas erkend zodra ze worden toegekend.

Als gevolg van bovenvermelde effecten daalde de nettowinst van 0,5 miljoen euro per 1H24 naar 0,2 miljoen euro per 1H25.

Kernpunten met betrekking tot de balans en kasstroom

ABO-Group realiseerde in 1H25 een solide kasstroom uit operationele activiteiten van 5,2 miljoen euro, een stijging van 3,2 miljoen euro ten opzichte van 1H24. De inspanningen op vlak van werkkapitaal hebben voor 2,5 miljoen euro aan deze stijging bijgedragen.

De netto financiële schuld steeg van 24,7 miljoen euro per eind 2024 naar 25,6 miljoen per 1H25. De geannualiseerde schuldgraad stijgt hiermee van 2,03 naar 2,14 en blijft gezond.

Het balanstotaal per 1H25 bedraagt 100,9 miljoen euro, een stijging van 2,7 miljoen euro per eind 2024. De stijging vinden we aan de activa zijde voornamelijk bij de goodwill (overname Délo Boringen), de handelsvorderingen en overige kortlopende activa, gecompenseerd door de daling van de liquide middelen. Op de passiva zijde zien we een stijging van de overige korte termijnschulden en de lange termijn financiële schulden gedeeltelijk gecompenseerd door de daling van de korte termijn financiële schulden.

De volledige geconsolideerde resultatenrekening en balans, het mutatieoverzicht van het eigen vermogen en het geconsolideerde kasstroomoverzicht zijn hieronder opgenomen.

Vooruitzichten

In het tweede semester van 2025 starten we met de uitvoering van enkele grote projecten. Deze vormen een belangrijk organisatie- en groeimoment binnen de groep en wapent ons tegen de effecten van een vertragende bouwsector, met een dalend opdrachtenvolume als gevolg.

Binnen ABO-Group hebben we de laatste jaren gespecialiseerde niche spelers overgenomen waardoor we alle expertise van het vak binnen hebben en capaciteiten hebben om aan de grootste projecten deel te nemen. Deze laatste hebben betrekking op de militaire herinvestering in infrastructuur, de berging van het nucleair afval en de uitbouw van de mijnwereld op basis van de “critical raw materials act” om Europa op grondstoffenvlak onafhankelijker te maken.

Dankzij de turbulenties op geopolitiek vlak, is ABO-Group minder conjunctuurgevoelig waardoor we de verderzetting van ons groeipad voor 2026 en 2027 verwachten.

Financiële kalender

Publicatie financiële resultaten 2H205 en FY 2025: 27 maart 2026

Publicatie Jaarverslag 2025: 24 april 2026

Algemene Aandeelhoudersvergadering: 27 mei 2026

Verklaring met betrekking tot het getrouw beeld van de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie en het getrouw overzicht van het tussentijds verslag

Frank De Palmenaer, gedelegeerd bestuurder, verklaart dat, voor zover gekend, de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie over de periode van 6 maanden, eindigend op 30 juni 2025, die werd opgemaakt in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse verslaggeving” zoals goedgekeurd door de Europese Unie, een getrouw beeld geeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de vennootschap en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen, en het tussentijds verslag een getrouw overzicht geeft van de belangrijkste gebeurtenissen en de belangrijkste transacties met verbonden partijen die zich in de eerste zes maanden van het boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de tussentijdse verkorte financiële informatie, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden voor de resterende maanden van het boekjaar.

Over ABO-Group Environment

ABO-Group, opgericht in 1995 als adviesbureau voor bodemonderzoek, is uitgegroeid tot een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in alle aspecten van milieu en bodem: kwaliteit, hergebruik en sanering, geotechniek en monitoring, ecologie en cultuurhistorie.

Dit doet ABO-Group met haar verschillende semionafhankelijke dochterondernemingen in België, Frankrijk en Nederland. Met meer dan 800 experts beschikt de groep over technologie, expertise en schaalgrootte om een volledige oplossing te bieden bij de meest uitdagende projecten. Voor klanten

in bouw, infrastructuur, mijnbouw en grondstoffen, energie en water; van indicatief en ontwerp tot uitvoering en onderhoud van diverse assets.

ABO-Group Environment is genoteerd op EURONEXT Brussel en EURONEXT Parijs.

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de activiteiten van ABO-Group Environment, zie www.abo-group.eu.

Voor meer informatie:

Frank De Palmenaer

CEO ABO-Group Environment nv

frank.depalmenaer@abo-group.eu

T: +32 (0)496 59 88 88

Geconsolideerde tussentijdse resultatenrekening (niet-geauditeerd)

Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni in 000€ Toelichting 2025 2024 Omzet 53 669 45 579 Overige bedrijfsopbrengsten 2 3 040 661 Totaal bedrijfsopbrengsten 56 709 46 240 Aankopen van goederen en diensten voor verkoop -8 452 -5 928 Diensten en diverse goederen -14 497 -13 465 Personeelsbeloningen -24 561 -20 821 Afschrijvingen en waardeverminderingen 6 -4 220 -3 724 Overige bedrijfskosten 2 -3 264 -636 Operationele winst 1 715 1 666 Financiële kosten -949 -882 Financiële opbrengsten 43 66 Winst voor belastingen 809 852 Belastingen 4 -583 -359 Netto winst 226 493 Netto winst (verlies) toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moeder 149 460 minderheidsbelangen 77 33 Winst per aandeel voor de aandeelhouders Gewoon en verwaterd 0,021 0,05 Gewogen gemiddelde aandelen (gewone winst per aandeel) 10 569 10 569 Gewogen gemiddelde aandelen met impact van dilutie 10 569 10 569







Tussentijds segment split – Omzet (niet-geauditeerd)

Geografisch - in €000 1H25 1H24 % verandering België 18 881 16 052 17,6% % totaal 35,2% 35,2% - Nederland 9 900 7 469 32,5% % totaal 18,4% 16,4% - Frankrijk 24 888 22 057 12,8% % totaal 46,4% 48,4% - Totaal 53 669 45 579 17,7%

Activiteit - in €000 1H25 1H24 % verandering Geotechniek 23 962 21 619 10,8% % total 44,6% 47,4% - Milieu 24 660 21 024 17,3% % total 45,9% 46,1% - Monitoring & Infrastructuur 5 047 2 936 71,9% % total 9,4% 6,4% - Total 53 669 45 579 17,7%







Geconsolideerd tussentijds totaal resultaat (niet-geauditeerd)

Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni in 000€ 2025 2024 Netto winst 226 493 Niet gerealiseerde resultaten - niet-transfereerbaar naar de winst- en verliesrekening Herwaardering gebouwen − -83 Impact belastingen − 21 Niet gerealiseerde resultaten, na belastingen − -62 Totaal resultaat na belastingen 226 431 Totaal resultaat toewijsbaar aan de Aandeelhouders van de moeder 149 398 Minderheidsbelangen 77 33







Geconsolideerde tussentijdse balans (niet-geauditeerd)

30 juni 31 december in 000€ Toelichting 2025 2024 Vaste activa Goodwill 5 3 066 2 043 Immateriële vaste activa 6 8 190 8 700 Materiële vaste activa 6 32 056 32 371 Investeringen in geassocieerde ondernemingen 135 135 Uitgestelde belastingvorderingen 809 825 Overige financiële activa 799 839 Totaal vaste activa 45 055 44 913 Kortlopende activa Voorraad 1 485 1 354 Contract activa 7 9 009 9 618 Handelsvorderingen 26 155 25 205 Overige kortlopende activa 2 6 831 3 693 Liquide middelen en kasequivalenten 8 12 392 13 434 Totaal kortlopende activa 55 872 53 304 Totaal activa 100 927 98 217









30 juni 31 december in 000€ Toelichting 2025 2024 Totaal eigen vermogen Kapitaal 2 870 2 870 Geconsolideerde reserves 19 176 18 871 Niet-gerealiseerde resultaten 4 024 4 099 Eigen vermogen toewijsbaar aan de aandeelhouders van de groep 26 070 25 840 Minderheidsbelang 2 181 1 876 Totaal eigen vermogen 9 28 251 27 716 Langlopende schulden Financiële schulden 10 17 492 16 328 Uitgestelde belastingschulden 2 977 3 110 Voorzieningen 1 151 1 139 Overige langlopende schulden 913 820 Totaal langlopende schulden 22 533 21 397 Kortlopende schulden Financiële schulden 10 20 469 21 810 Handelsschulden 9 278 9 207 Belastingschulden 2 109 1 716 Schulden m.b.t. personeel 8 323 8 134 Btw schulden 4 279 4 295 Overige kortlopende schulden 2 5 685 3 942 Totaal kortlopende schulden 50 143 49 104 Totaal eigen vermogen en schulden 100 927 98 217







Geconsolideerd overzicht van wijzigingen in het eigen vermogen (niet-geauditeerd)

Toewijsbaar aan de aandeelhouders van de groep in 000€ Kapitaal Geconsolideer-de reserves Niet-gerealiseerde resultaten Totaal Minderheids-belang Totaal eigen vermogen Op 1 januari 2024 3 863 16 882 4 246 24 991 839 25 830 Netto winst − 460 − 460 33 493 Niet-gerealiseerde resultaten − − -62 -62 − -62 Totaal Resultaat − 460 -62 398 33 431 Transfer afschrijvingen materiële vaste activa − 123 -123 − − − Niet uitoefenen put optie Geosonda BV − -83 − -83 230 147 Op 30 juni 2024 3 863 17 382 4 061 25 306 1 102 26 409 Op 1 januari 2025 2 870 18 871 4 099 25 840 1 876 27 716 Netto winst − 149 − 149 77 226 Totaal Resultaat 149 − 149 77 226 Transfer afschrijvingen materiële vaste activa − 75 -75 − − − Niet uitoefenen put optie Geosonda BV − 133 − 133 228 361 Minderheidsbelang Délo Boringen BV − − − − 273 273 Put optie minderheidsbelang Délo Boringen BV − -52 − -52 -273 -325 Op 30 juni 2025 2 870 19 176 4 024 26 070 2 181 28 251







Geconsolideerde kasstroomtabel (niet-geauditeerd)

Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni in 000€ Toelichting 2025 2024 Operationele activiteiten Netto winst 226 493 Niet kaskosten en operationele aanpassingen Afschrijvingen van materiële vaste activa 6 3 377 3 281 Afschrijvingen van immateriële vaste activa 6 629 443 Minderwaarde/(meerwaarde) op verkoop van materiële vaste activa 6 -17 57 Reële waardeaanpassingen 21 70 Beweging in de voorzieningen 59 -628 Beweging in de waardeverminderingen op klanten 169 160 Financiële opbrengsten -43 -60 Financiële kosten 949 882 Badwill bij bedrijfscombinaties − -17 Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen − -2 Uitgestelde belastingkost -116 -83 Belastingkost 699 442 Overige 30 38 Aanpassingen van het werkkapitaal Toename in de overige financiële vaste activa, handelsvorderingen en overige kortlopende activa -2 804 1 567 Afname/ (toename) van de voorraad en contract activa 649 -2 503 Toename/(afname) van de handelsschulden en overige schulden 2 653 -1 088 Kasstroom uit operationele activiteiten voor interesten en belastingen 6 481 3 052 Ontvangen interesten 23 59 Betaalde belastingen -1 354 -1 191 Netto kasstroom uit operationele activiteiten 5 150 1 920









Voor de 6 maanden eindigend op 30 juni in 000€ Toelichting 2025 2024 Investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa 6 -1 957 -2 547 Investeringen in immateriële vaste activa 6 -115 -155 Verkoop van materiële vaste activa 31 -21 Acquisitie van dochteronderneming, netto van verwerving geldmiddelen 5 -749 -269 Opbrengst uit financiële activa − 10 Betaling uitgestelde vergoeding 11 -188 − Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -2 978 -2 982 Financieringsactiviteiten Ontvangsten uit leningen 10 3 595 1 690 Terugbetalingen van leningen 10 -3 481 -3 282 Terugbetalingen van leasingschulden 10 -1 527 -1 475 Betaalde interesten -683 -591 Kapitaalvermindering 9 -994 -994 Overige financiële kosten -124 -201 Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -3 214 -4 853 Netto (afname) toename van de geldmiddelen en kasequivalenten -1 042 -5 915 Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van het jaar 13 434 13 968 Geldmiddelen en kasequivalenten op het einde van de periode 12 392 8 053

