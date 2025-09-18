Harvia Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Heiner Olbrich

HARVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.9.2025 KLO 20.30
Harvia Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Heiner Olbrich
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Harvia Oyj
LEI: 7437002ULTBOWQQOXL69
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 123469/5/4
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-09-17
Kauppapaikka: TRADEGATE EXCHANGE - FREIVERKEHR (XGAT)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI4000306873
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 37.95 EUR
(2): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 38 EUR
(3): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 38 EUR
(4): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 38 EUR
(5): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 38 EUR
(6): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 38 EUR
(7): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 38 EUR
(8): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 38 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (8):
Volyymi: 1000 Keskihinta: 37.993 EUR
Lisätietoja antaa:
Ari Vesterinen, talousjohtaja
p. +358 40 5050 440
ari.vesterinen@harvia.com
Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.
Harvian liikevaihto vuonna 2024 oli 175,2 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa, Virossa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.
Lue lisää: https://harviagroup.com/fi/