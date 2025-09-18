Harvia Oyj: Johtohenkilöiden liiketoimet - Heiner Olbrich

HARVIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.9.2025 KLO 20.30

Harvia Oyj - Johdon liiketoimet

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Heiner Olbrich

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Harvia Oyj

LEI: 7437002ULTBOWQQOXL69

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 123469/5/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-09-17

Kauppapaikka: TRADEGATE EXCHANGE - FREIVERKEHR (XGAT)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI4000306873

Liiketoimen luonne: HANKINTA



Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 37.95 EUR

(2): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 38 EUR

(3): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 38 EUR

(4): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 38 EUR

(5): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 38 EUR

(6): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 38 EUR

(7): Volyymi: 140 Yksikköhinta: 38 EUR

(8): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 38 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (8):

Volyymi: 1000 Keskihinta: 37.993 EUR

Lisätietoja antaa:

Ari Vesterinen, talousjohtaja

p. +358 40 5050 440

ari.vesterinen@harvia.com

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista saunamarkkinalla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja, ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin kansainvälisellä saunamarkkinalla.

Harvian liikevaihto vuonna 2024 oli 175,2 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 700 alan ammattilaista Suomessa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa, Virossa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com/fi/