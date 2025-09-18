Investissements Purpose inc. annonce les distributions de septembre 2025 pour les FNB Actions à revenu canadiens

TORONTO, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer les distributions pour le mois de septembre 2025 pour les FNB Actions à revenu canadiens.
La date ex-distribution pour tous les FNB indiqués dans le tableau ci-dessous est le 25 septembre 2025.
|Nom du FNB
|Symbole
boursier
|Distribution
par part
|Date de
clôture des
registres
|Date de
paiement
|Fréquence
de
distribution
|FNB Actions à revenu TD (TD) Purpose – Série FNB
|TDY
|$0,0900
|25/09/2025
|02/10/2025
|Mensuelle
|FNB Actions à revenu RBC (RY) Purpose – Série FNB
|RBCY
|$0,0900
|25/09/2025
|02/10/2025
|Mensuelle
|FNB Actions à revenu Banque Scotia (BNS) Purpose – Série FNB
|BNSY
|$0,1000
|25/09/2025
|02/10/2025
|Mensuelle
|FNB Actions à revenu Enbridge (ENB) Purpose – Série FNB
|ENBY
|$0,1100
|25/09/2025
|02/10/2025
|Mensuelle
|FNB Actions à revenu Shopify (SHOP) Purpose – Série FNB
|SHPY
|$0,1800
|25/09/2025
|02/10/2025
|Mensuelle
|FNB Actions à revenu Canadian Natural Resources (CNQ) Purpose – Série FNB
|CNQY
|$0,1400
|25/09/2025
|02/10/2025
|Mensuelle
|FNB Actions à revenu TELUS (T) Purpose – Série FNB
|TY
|$0,1400
|25/09/2025
|02/10/2025
|Mensuelle
|FNB Actions à revenu Dollarama (DOL) Purpose – Série FNB
|DOLY
|$0,0550
|25/09/2025
|02/10/2025
|Mensuelle
|FNB Actions à revenu Couche-Tard (ATD) Purpose – Série FNB
|ATDY
|$0,0650
|25/09/2025
|02/10/2025
|Mensuelle
|FNB Actions à revenu Brookfield (BN) Purpose – Série FNB
|BNY
|$0,0650
|25/09/2025
|02/10/2025
|Mensuelle
À propos d’Investissements Purpose inc.
Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère plus de 26 milliards de dollars d’actifs. Investissements Purpose met résolument l’accent sur l’innovation axée sur les clients et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigée par le célèbre entrepreneur Som Seif et fait partie de Purpose Unlimited, une société indépendante de services financiers axée sur la technologie.
Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :
Keera Hart
Keera.Hart@kaiserpartners.com
905-580-1257
Les commissions, commissions de suivi, frais de gestion et dépenses peuvent tous être associés aux placements dans des fonds de placement. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre assureur-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que la totalité du montant que vous investissez dans un fonds vous sera remise. Si les titres sont achetés ou vendus en bourse, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que la valeur liquidative courante. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne se répètent pas nécessairement.