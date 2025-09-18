Investissements Purpose inc. annonce les distributions de septembre 2025 pour les FNB Actions à revenu canadiens

TORONTO, 18 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer les distributions pour le mois de septembre 2025 pour les FNB Actions à revenu canadiens.

La date ex-distribution pour tous les FNB indiqués dans le tableau ci-dessous est le 25 septembre 2025.

Nom du FNB Symbole

boursier Distribution

par part Date de

clôture des

registres Date de

paiement Fréquence

de

distribution FNB Actions à revenu TD (TD) Purpose – Série FNB TDY $0,0900 25/09/2025 02/10/2025 Mensuelle FNB Actions à revenu RBC (RY) Purpose – Série FNB RBCY $0,0900 25/09/2025 02/10/2025 Mensuelle FNB Actions à revenu Banque Scotia (BNS) Purpose – Série FNB BNSY $0,1000 25/09/2025 02/10/2025 Mensuelle FNB Actions à revenu Enbridge (ENB) Purpose – Série FNB ENBY $0,1100 25/09/2025 02/10/2025 Mensuelle FNB Actions à revenu Shopify (SHOP) Purpose – Série FNB SHPY $0,1800 25/09/2025 02/10/2025 Mensuelle FNB Actions à revenu Canadian Natural Resources (CNQ) Purpose – Série FNB CNQY $0,1400 25/09/2025 02/10/2025 Mensuelle FNB Actions à revenu TELUS (T) Purpose – Série FNB TY $0,1400 25/09/2025 02/10/2025 Mensuelle FNB Actions à revenu Dollarama (DOL) Purpose – Série FNB DOLY $0,0550 25/09/2025 02/10/2025 Mensuelle FNB Actions à revenu Couche-Tard (ATD) Purpose – Série FNB ATDY $0,0650 25/09/2025 02/10/2025 Mensuelle FNB Actions à revenu Brookfield (BN) Purpose – Série FNB BNY $0,0650 25/09/2025 02/10/2025 Mensuelle

À propos d’Investissements Purpose inc.

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère plus de 26 milliards de dollars d’actifs. Investissements Purpose met résolument l’accent sur l’innovation axée sur les clients et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigée par le célèbre entrepreneur Som Seif et fait partie de Purpose Unlimited, une société indépendante de services financiers axée sur la technologie.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

Les commissions, commissions de suivi, frais de gestion et dépenses peuvent tous être associés aux placements dans des fonds de placement. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre assureur-dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que la totalité du montant que vous investissez dans un fonds vous sera remise. Si les titres sont achetés ou vendus en bourse, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que la valeur liquidative courante. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et les rendements passés ne se répètent pas nécessairement.