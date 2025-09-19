OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
19 September 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 18 September 2025 it had purchased a total of 165,917 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|165,917
|-
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|547.00p
|-
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|540.50p
|-
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|543.85p
|-
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 360,579,689 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 360,579,689.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|18-09-2025
|16:20:17
|GBp
|300
|544.00
|XLON
|xeaNh@PHoXb
|18-09-2025
|16:15:48
|GBp
|664
|543.00
|XLON
|xeaNh@PH$ye
|18-09-2025
|16:13:50
|GBp
|193
|543.00
|XLON
|xeaNh@PHz9n
|18-09-2025
|16:13:50
|GBp
|372
|543.50
|XLON
|xeaNh@PHz9p
|18-09-2025
|16:13:09
|GBp
|124
|544.00
|XLON
|xeaNh@PHwue
|18-09-2025
|16:13:09
|GBp
|683
|544.00
|XLON
|xeaNh@PHwug
|18-09-2025
|16:13:09
|GBp
|1,410
|544.50
|XLON
|xeaNh@PHwu2
|18-09-2025
|16:10:19
|GBp
|11
|543.50
|XLON
|xeaNh@PHvKO
|18-09-2025
|16:10:16
|GBp
|804
|543.50
|XLON
|xeaNh@PHvNN
|18-09-2025
|16:10:16
|GBp
|1,767
|543.50
|XLON
|xeaNh@PHvNQ
|18-09-2025
|16:10:16
|GBp
|457
|544.00
|XLON
|xeaNh@PHvNV
|18-09-2025
|16:10:16
|GBp
|186
|543.50
|XLON
|xeaNh@PHvMW
|18-09-2025
|16:10:16
|GBp
|317
|544.00
|XLON
|xeaNh@PHvMh
|18-09-2025
|16:09:09
|GBp
|543
|544.00
|XLON
|xeaNh@PHdbT
|18-09-2025
|16:08:46
|GBp
|465
|545.00
|XLON
|xeaNh@PHd4c
|18-09-2025
|16:08:46
|GBp
|547
|545.00
|XLON
|xeaNh@PHd4e
|18-09-2025
|16:08:46
|GBp
|248
|545.00
|XLON
|xeaNh@PHd4o
|18-09-2025
|16:08:46
|GBp
|23
|545.00
|XLON
|xeaNh@PHd4q
|18-09-2025
|16:08:46
|GBp
|156
|545.00
|XLON
|xeaNh@PHd4s
|18-09-2025
|16:08:46
|GBp
|250
|545.00
|XLON
|xeaNh@PHd4u
|18-09-2025
|16:08:46
|GBp
|522
|545.00
|XLON
|xeaNh@PHd4w
|18-09-2025
|16:08:46
|GBp
|959
|544.50
|XLON
|xeaNh@PHd40
|18-09-2025
|16:08:25
|GBp
|1,147
|545.00
|XLON
|xeaNh@PHdOf
|18-09-2025
|16:07:10
|GBp
|1,239
|545.00
|XLON
|xeaNh@PHb4r
|18-09-2025
|16:04:11
|GBp
|1,058
|545.00
|XLON
|xeaNh@PHXem
|18-09-2025
|15:57:43
|GBp
|519
|545.00
|XLON
|xeaNh@PHfud
|18-09-2025
|15:53:17
|GBp
|239
|543.00
|XLON
|xeaNh@PHIK9
|18-09-2025
|15:53:17
|GBp
|515
|542.50
|XLON
|xeaNh@PHIKC
|18-09-2025
|15:53:17
|GBp
|1,951
|543.50
|XLON
|xeaNh@PHIKE
|18-09-2025
|15:53:17
|GBp
|855
|543.00
|XLON
|xeaNh@PHIKG
|18-09-2025
|15:53:00
|GBp
|295
|543.50
|XLON
|xeaNh@PHJfY
|18-09-2025
|15:52:31
|GBp
|232
|543.50
|XLON
|xeaNh@PHJNX
|18-09-2025
|15:52:31
|GBp
|32
|543.50
|XLON
|xeaNh@PHJNl
|18-09-2025
|15:52:31
|GBp
|642
|543.50
|XLON
|xeaNh@PHJNn
|18-09-2025
|15:52:31
|GBp
|85
|543.50
|XLON
|xeaNh@PHJNx
|18-09-2025
|15:52:31
|GBp
|57
|543.50
|XLON
|xeaNh@PHJNz
|18-09-2025
|15:52:31
|GBp
|250
|543.50
|XLON
|xeaNh@PHJN$
|18-09-2025
|15:52:31
|GBp
|508
|543.50
|XLON
|xeaNh@PHJN3
|18-09-2025
|15:52:31
|GBp
|1,239
|543.00
|XLON
|xeaNh@PHJN8
|18-09-2025
|15:45:55
|GBp
|14
|542.50
|XLON
|xeaNh@PHOO@
|18-09-2025
|15:45:55
|GBp
|250
|542.50
|XLON
|xeaNh@PHOO0
|18-09-2025
|15:45:55
|GBp
|684
|542.50
|XLON
|xeaNh@PHOO2
|18-09-2025
|15:45:55
|GBp
|486
|542.50
|XLON
|xeaNh@PHOO4
|18-09-2025
|15:45:55
|GBp
|123
|542.50
|XLON
|xeaNh@PHOO9
|18-09-2025
|15:45:55
|GBp
|170
|542.50
|XLON
|eaNh@PHOOw
|18-09-2025
|15:45:55
|GBp
|820
|542.50
|XLON
|xeaNh@PHOOy
|18-09-2025
|15:45:55
|GBp
|1,239
|542.00
|XLON
|xeaNh@PHOOE
|18-09-2025
|15:43:25
|GBp
|307
|542.50
|XLON
|xeaNh@PH4hw
|18-09-2025
|15:36:47
|GBp
|538
|542.00
|XLON
|xeaNh@PHDzX
|18-09-2025
|15:35:21
|GBp
|314
|542.50
|XLON
|eaNh@PHBpW
|18-09-2025
|15:35:21
|GBp
|1,816
|542.50
|XLON
|xeaNh@PHBpc
|18-09-2025
|15:32:29
|GBp
|2,056
|542.50
|XLON
|xeaNh@PIteq
|18-09-2025
|15:28:43
|GBp
|1,070
|542.50
|XLON
|xeaNh@PIm1u
|18-09-2025
|15:28:43
|GBp
|289
|542.50
|XLON
|xeaNh@PIm1w
|18-09-2025
|15:28:43
|GBp
|563
|542.50
|XLON
|xeaNh@PIm1y
|18-09-2025
|15:28:25
|GBp
|646
|543.00
|XLON
|xeaNh@PInXJ
|18-09-2025
|15:27:26
|GBp
|163
|543.00
|XLON
|xeaNh@PI@3v
|18-09-2025
|15:27:26
|GBp
|258
|543.00
|XLON
|xeaNh@PI@3t
|18-09-2025
|15:26:27
|GBp
|283
|543.00
|XLON
|xeaNh@PIyX6
|18-09-2025
|15:26:27
|GBp
|382
|543.00
|XLON
|xeaNh@PIyX8
|18-09-2025
|15:26:27
|GBp
|11
|543.00
|XLON
|xeaNh@PIyXA
|18-09-2025
|15:25:28
|GBp
|369
|543.00
|XLON
|xeaNh@PIzNr
|18-09-2025
|15:25:28
|GBp
|17
|543.00
|XLON
|xeaNh@PIzNt
|18-09-2025
|15:24:29
|GBp
|698
|543.00
|XLON
|xeaNh@PIxw3
|18-09-2025
|15:23:30
|GBp
|382
|543.00
|XLON
|xeaNh@PIuBB
|18-09-2025
|15:22:31
|GBp
|72
|543.00
|XLON
|xeaNh@PIcf9
|18-09-2025
|15:22:31
|GBp
|36
|543.00
|XLON
|xeaNh@PIcfB
|18-09-2025
|15:22:31
|GBp
|532
|543.00
|XLON
|xeaNh@PIcfF
|18-09-2025
|15:21:32
|GBp
|235
|543.00
|XLON
|xeaNh@PId8O
|18-09-2025
|15:21:03
|GBp
|246
|543.00
|XLON
|xeaNh@PIayY
|18-09-2025
|15:21:03
|GBp
|363
|543.00
|XLON
|xeaNh@PIayn
|18-09-2025
|15:21:03
|GBp
|130
|543.00
|XLON
|xeaNh@PIayo
|18-09-2025
|15:19:34
|GBp
|252
|543.00
|XLON
|xeaNh@PIY7N
|18-09-2025
|15:18:38
|GBp
|444
|543.50
|XLON
|xeaNh@PIZ8O
|18-09-2025
|15:18:38
|GBp
|313
|543.50
|XLON
|xeaNh@PIZ8Q
|18-09-2025
|15:18:38
|GBp
|762
|543.50
|XLON
|xeaNh@PIZ8S
|18-09-2025
|15:18:38
|GBp
|283
|543.50
|XLON
|xeaNh@PIZ8U
|18-09-2025
|15:18:38
|GBp
|211
|543.50
|XLON
|xeaNh@PIZB0
|18-09-2025
|15:18:38
|GBp
|386
|543.50
|XLON
|xeaNh@PIZB2
|18-09-2025
|15:18:38
|GBp
|106
|543.50
|XLON
|xeaNh@PIZBT
|18-09-2025
|15:18:38
|GBp
|36
|543.50
|XLON
|xeaNh@PIZBV
|18-09-2025
|15:18:38
|GBp
|532
|543.50
|XLON
|xeaNh@PIZAX
|18-09-2025
|15:18:38
|GBp
|40
|543.50
|XLON
|xeaNh@PIZAZ
|18-09-2025
|15:18:38
|GBp
|1,239
|543.00
|XLON
|xeaNh@PIZA1
|18-09-2025
|15:11:07
|GBp
|459
|543.50
|XLON
|xeaNh@PIMEp
|18-09-2025
|15:11:07
|GBp
|33
|543.50
|XLON
|xeaNh@PIMEr
|18-09-2025
|15:11:07
|GBp
|27
|543.50
|XLON
|xeaNh@PIMEt
|18-09-2025
|15:11:07
|GBp
|22
|543.50
|XLON
|xeaNh@PIMEv
|18-09-2025
|15:11:07
|GBp
|63
|543.50
|XLON
|xeaNh@PIMEx
|18-09-2025
|15:09:44
|GBp
|398
|542.00
|XLON
|xeaNh@PIK7A
|18-09-2025
|15:05:44
|GBp
|801
|542.00
|XLON
|xeaNh@PIU4P
|18-09-2025
|15:04:40
|GBp
|1,968
|542.00
|XLON
|xeaNh@PISjU
|18-09-2025
|15:03:50
|GBp
|327
|542.50
|XLON
|xeaNh@PIT5g
|18-09-2025
|15:02:51
|GBp
|85
|542.50
|XLON
|xeaNh@PIRe3
|18-09-2025
|15:02:51
|GBp
|699
|542.50
|XLON
|xeaNh@PIRe5
|18-09-2025
|15:01:52
|GBp
|357
|542.50
|XLON
|xeaNh@PIPl7
|18-09-2025
|15:00:53
|GBp
|241
|542.50
|XLON
|xeaNh@PI6Q9
|18-09-2025
|15:00:53
|GBp
|298
|542.50
|XLON
|xeaNh@PI6QB
|18-09-2025
|15:00:53
|GBp
|244
|542.50
|XLON
|xeaNh@PI6QD
|18-09-2025
|14:59:54
|GBp
|159
|542.50
|XLON
|xeaNh@PI4Ko
|18-09-2025
|14:59:54
|GBp
|208
|542.50
|XLON
|xeaNh@PI4Kq
|18-09-2025
|14:58:55
|GBp
|508
|542.00
|XLON
|xeaNh@PI2iV
|18-09-2025
|14:58:55
|GBp
|245
|542.00
|XLON
|xeaNh@PI2lY
|18-09-2025
|14:54:50
|GBp
|1,753
|542.00
|XLON
|xeaNh@PICgW
|18-09-2025
|14:54:00
|GBp
|328
|542.00
|XLON
|xeaNh@PID48
|18-09-2025
|14:54:00
|GBp
|396
|542.00
|XLON
|xeaNh@PID4C
|18-09-2025
|14:54:00
|GBp
|298
|542.00
|XLON
|xeaNh@PID4E
|18-09-2025
|14:49:50
|GBp
|706
|541.50
|XLON
|xeaNh@PJqdu
|18-09-2025
|14:49:15
|GBp
|807
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJqMU
|18-09-2025
|14:45:13
|GBp
|885
|541.50
|XLON
|xeaNh@PJ$ig
|18-09-2025
|14:45:13
|GBp
|2,020
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJ$ip
|18-09-2025
|14:45:09
|GBp
|297
|542.50
|XLON
|xeaNh@PJ$tw
|18-09-2025
|14:45:09
|GBp
|174
|542.50
|XLON
|xeaNh@PJ$ty
|18-09-2025
|14:44:16
|GBp
|213
|542.50
|XLON
|xeaNh@PJyCs
|18-09-2025
|14:44:16
|GBp
|416
|542.50
|XLON
|xeaNh@PJyCy
|18-09-2025
|14:43:38
|GBp
|518
|542.50
|XLON
|xeaNh@PJz1U
|18-09-2025
|14:43:37
|GBp
|139
|542.50
|XLON
|xeaNh@PJz0J
|18-09-2025
|14:43:37
|GBp
|92
|542.50
|XLON
|xeaNh@PJz0L
|18-09-2025
|14:43:37
|GBp
|288
|542.50
|XLON
|xeaNh@PJz3A
|18-09-2025
|14:43:37
|GBp
|79
|542.50
|XLON
|xeaNh@PJz3C
|18-09-2025
|14:43:37
|GBp
|330
|542.50
|XLON
|xeaNh@PJz3O
|18-09-2025
|14:43:37
|GBp
|440
|542.50
|XLON
|xeaNh@PJz2e
|18-09-2025
|14:41:00
|GBp
|210
|541.50
|XLON
|xeaNh@PJv1l
|18-09-2025
|14:41:00
|GBp
|1,776
|541.50
|XLON
|xeaNh@PJv1z
|18-09-2025
|14:41:00
|GBp
|48
|541.50
|XLON
|xeaNh@PJv1$
|18-09-2025
|14:41:00
|GBp
|250
|541.50
|XLON
|xeaNh@PJv1H
|18-09-2025
|14:33:24
|GBp
|332
|540.50
|XLON
|xeaNh@PJje0
|18-09-2025
|14:33:00
|GBp
|326
|541.00
|XLON
|xeaNh@PJgXd
|18-09-2025
|14:32:45
|GBp
|809
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJg$V
|18-09-2025
|14:32:45
|GBp
|279
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJg@b
|18-09-2025
|14:32:45
|GBp
|487
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJg@d
|18-09-2025
|14:32:45
|GBp
|438
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJg@f
|18-09-2025
|14:32:45
|GBp
|330
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJg@X
|18-09-2025
|14:32:45
|GBp
|120
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJg@Z
|18-09-2025
|14:32:45
|GBp
|543
|541.50
|XLON
|xeaNh@PJg@i
|18-09-2025
|14:32:41
|GBp
|52
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJg4h
|18-09-2025
|14:32:41
|GBp
|269
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJg4l
|18-09-2025
|14:30:17
|GBp
|292
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJNqm
|18-09-2025
|14:30:17
|GBp
|399
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJNqO
|18-09-2025
|14:30:17
|GBp
|71
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJNtc
|18-09-2025
|14:30:17
|GBp
|445
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJNte
|18-09-2025
|14:30:17
|GBp
|1,689
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJNtk
|18-09-2025
|14:22:32
|GBp
|341
|541.50
|XLON
|xeaNh@PJT8k
|18-09-2025
|14:22:32
|GBp
|19
|541.50
|XLON
|xeaNh@PJT8m
|18-09-2025
|14:21:33
|GBp
|81
|541.50
|XLON
|xeaNh@PJQMJ
|18-09-2025
|14:21:33
|GBp
|307
|541.50
|XLON
|xeaNh@PJQML
|18-09-2025
|14:20:40
|GBp
|226
|541.50
|XLON
|xeaNh@PJRBx
|18-09-2025
|14:18:41
|GBp
|523
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJ6mX
|18-09-2025
|14:18:41
|GBp
|32
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJ6mZ
|18-09-2025
|14:18:41
|GBp
|586
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJ6nL
|18-09-2025
|14:18:41
|GBp
|17
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJ6nN
|18-09-2025
|14:18:41
|GBp
|166
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJ6nP
|18-09-2025
|14:18:41
|GBp
|68
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJ6nR
|18-09-2025
|14:18:41
|GBp
|177
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJ6nT
|18-09-2025
|14:18:41
|GBp
|894
|541.50
|XLON
|xeaNh@PJ6mc
|18-09-2025
|14:18:41
|GBp
|345
|541.50
|XLON
|xeaNh@PJ6me
|18-09-2025
|14:11:00
|GBp
|1,239
|542.00
|XLON
|xeaNh@PJEEX
|18-09-2025
|14:03:10
|GBp
|22
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCt7y
|18-09-2025
|14:03:10
|GBp
|67
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCt7@
|18-09-2025
|14:03:10
|GBp
|1,368
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCt70
|18-09-2025
|14:03:10
|GBp
|307
|542.50
|XLON
|xeaNh@PCt77
|18-09-2025
|14:03:10
|GBp
|259
|542.50
|XLON
|xeaNh@PCt7J
|18-09-2025
|14:03:10
|GBp
|371
|542.50
|XLON
|xeaNh@PCt7N
|18-09-2025
|14:03:09
|GBp
|228
|542.50
|XLON
|xeaNh@PCt6Z
|18-09-2025
|14:03:09
|GBp
|371
|542.50
|XLON
|xeaNh@PCt6d
|18-09-2025
|14:03:09
|GBp
|289
|542.50
|XLON
|xeaNh@PCt6f
|18-09-2025
|14:03:09
|GBp
|199
|542.50
|XLON
|xeaNh@PCt6k
|18-09-2025
|14:03:09
|GBp
|371
|542.50
|XLON
|xeaNh@PCt6m
|18-09-2025
|14:03:09
|GBp
|279
|542.50
|XLON
|xeaNh@PCt6o
|18-09-2025
|14:03:09
|GBp
|612
|542.50
|XLON
|xeaNh@PCt6M
|18-09-2025
|14:03:09
|GBp
|226
|542.50
|XLON
|xeaNh@PCt6K
|18-09-2025
|14:00:00
|GBp
|170
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCpxP
|18-09-2025
|14:00:00
|GBp
|7
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCpxR
|18-09-2025
|14:00:00
|GBp
|117
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCpwg
|18-09-2025
|14:00:00
|GBp
|117
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCpwi
|18-09-2025
|14:00:00
|GBp
|78
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCpwn
|18-09-2025
|14:00:00
|GBp
|39
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCpwp
|18-09-2025
|14:00:00
|GBp
|13
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCpwr
|18-09-2025
|13:50:34
|GBp
|268
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCvoi
|18-09-2025
|13:50:34
|GBp
|1,239
|541.50
|XLON
|xeaNh@PCvop
|18-09-2025
|13:48:07
|GBp
|136
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCdJF
|18-09-2025
|13:48:07
|GBp
|14
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCdJG
|18-09-2025
|13:48:07
|GBp
|64
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCdJI
|18-09-2025
|13:46:25
|GBp
|236
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCbxY
|18-09-2025
|13:46:09
|GBp
|144
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCbF4
|18-09-2025
|13:46:09
|GBp
|66
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCbF6
|18-09-2025
|13:43:24
|GBp
|310
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCW7J
|18-09-2025
|13:43:00
|GBp
|239
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCWRX
|18-09-2025
|13:43:00
|GBp
|24
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCWRZ
|18-09-2025
|13:40:15
|GBp
|58
|542.00
|XLON
|xeaNh@PClJv
|18-09-2025
|13:40:15
|GBp
|87
|542.00
|XLON
|xeaNh@PClJx
|18-09-2025
|13:40:15
|GBp
|109
|542.00
|XLON
|xeaNh@PClJz
|18-09-2025
|13:39:16
|GBp
|232
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCiIW
|18-09-2025
|13:31:20
|GBp
|1,419
|542.00
|XLON
|xeaNh@PCLnQ
|18-09-2025
|13:26:57
|GBp
|2,078
|542.50
|XLON
|xeaNh@PCH0c
|18-09-2025
|13:26:29
|GBp
|498
|543.00
|XLON
|xeaNh@PCHRm
|18-09-2025
|13:24:31
|GBp
|298
|543.00
|XLON
|xeaNh@PCVK7
|18-09-2025
|13:24:31
|GBp
|295
|543.00
|XLON
|xeaNh@PCVK9
|18-09-2025
|13:17:22
|GBp
|1,550
|543.00
|XLON
|xeaNh@PC6jl
|18-09-2025
|13:17:22
|GBp
|380
|543.00
|XLON
|xeaNh@PC6jn
|18-09-2025
|13:14:03
|GBp
|100
|544.00
|XLON
|xeaNh@PC5ws
|18-09-2025
|13:14:03
|GBp
|364
|544.00
|XLON
|xeaNh@PC5wu
|18-09-2025
|13:14:03
|GBp
|250
|544.00
|XLON
|xeaNh@PC5ww
|18-09-2025
|13:14:03
|GBp
|1,000
|544.00
|XLON
|xeaNh@PC5wy
|18-09-2025
|13:14:03
|GBp
|1,239
|543.50
|XLON
|xeaNh@PC5w3
|18-09-2025
|12:56:49
|GBp
|1,575
|544.00
|XLON
|xeaNh@PDqTQ
|18-09-2025
|12:54:00
|GBp
|1,124
|544.50
|XLON
|xeaNh@PDpyo
|18-09-2025
|12:54:00
|GBp
|73
|544.50
|XLON
|xeaNh@PDpyq
|18-09-2025
|12:53:10
|GBp
|774
|544.50
|XLON
|xeaNh@PDmdJ
|18-09-2025
|12:53:10
|GBp
|4,508
|545.00
|XLON
|xeaNh@PDmdV
|18-09-2025
|12:53:10
|GBp
|1,052
|545.00
|XLON
|xeaNh@PDmcb
|18-09-2025
|12:53:10
|GBp
|159
|545.00
|XLON
|xeaNh@PDmcd
|18-09-2025
|12:53:10
|GBp
|1,000
|545.00
|XLON
|xeaNh@PDmcX
|18-09-2025
|12:53:10
|GBp
|13
|545.00
|XLON
|xeaNh@PDmcZ
|18-09-2025
|12:53:09
|GBp
|841
|545.00
|XLON
|xeaNh@PDmcv
|18-09-2025
|12:53:09
|GBp
|23
|544.50
|XLON
|xeaNh@PDmXk
|18-09-2025
|12:53:09
|GBp
|7
|544.50
|XLON
|xeaNh@PDmXm
|18-09-2025
|12:13:29
|GBp
|300
|543.50
|XLON
|xeaNh@PDTCZ
|18-09-2025
|12:13:29
|GBp
|117
|543.50
|XLON
|xeaNh@PDTCu
|18-09-2025
|12:13:29
|GBp
|64
|543.50
|XLON
|xeaNh@PDTCw
|18-09-2025
|12:13:29
|GBp
|29
|543.50
|XLON
|xeaNh@PDTCy
|18-09-2025
|12:13:29
|GBp
|455
|543.00
|XLON
|xeaNh@PDTC5
|18-09-2025
|12:12:54
|GBp
|378
|543.50
|XLON
|xeaNh@PDQer
|18-09-2025
|12:11:00
|GBp
|6,393
|543.50
|XLON
|xeaNh@PDOZ1
|18-09-2025
|12:11:00
|GBp
|441
|543.50
|XLON
|xeaNh@PDOZF
|18-09-2025
|12:11:00
|GBp
|44
|543.50
|XLON
|xeaNh@PDOZT
|18-09-2025
|12:11:00
|GBp
|250
|543.50
|XLON
|xeaNh@PDOZV
|18-09-2025
|12:11:00
|GBp
|452
|543.50
|XLON
|xeaNh@PDOYZ
|18-09-2025
|12:11:00
|GBp
|31
|543.50
|XLON
|xeaNh@PDOYb
|18-09-2025
|12:11:00
|GBp
|1,045
|543.00
|XLON
|xeaNh@PDOYe
|18-09-2025
|12:02:02
|GBp
|375
|543.50
|XLON
|xeaNh@PD11O
|18-09-2025
|12:02:02
|GBp
|82
|543.50
|XLON
|xeaNh@PD11Q
|18-09-2025
|12:02:02
|GBp
|318
|543.50
|XLON
|xeaNh@PD10e
|18-09-2025
|12:00:00
|GBp
|289
|542.50
|XLON
|xeaNh@PDClP
|18-09-2025
|12:00:00
|GBp
|728
|543.00
|XLON
|xeaNh@PDClQ
|18-09-2025
|12:00:00
|GBp
|1,012
|543.00
|XLON
|xeaNh@PDCfl
|18-09-2025
|11:53:33
|GBp
|93
|543.00
|XLON
|xeaNh@PEs5z
|18-09-2025
|11:53:30
|GBp
|112
|543.50
|XLON
|xeaNh@PEs4C
|18-09-2025
|11:53:30
|GBp
|500
|543.50
|XLON
|xeaNh@PEs4E
|18-09-2025
|11:53:30
|GBp
|160
|543.00
|XLON
|xeaNh@PEs4L
|18-09-2025
|11:53:30
|GBp
|421
|543.00
|XLON
|xeaNh@PEs4N
|18-09-2025
|11:53:24
|GBp
|1,008
|543.50
|XLON
|xeaNh@PEs3N
|18-09-2025
|11:36:24
|GBp
|104
|544.00
|XLON
|xeaNh@PEcSr
|18-09-2025
|11:36:24
|GBp
|311
|544.00
|XLON
|xeaNh@PEcSt
|18-09-2025
|11:36:24
|GBp
|46
|544.00
|XLON
|xeaNh@PEcSv
|18-09-2025
|11:36:24
|GBp
|415
|544.00
|XLON
|xeaNh@PEcS8
|18-09-2025
|11:36:24
|GBp
|124
|544.00
|XLON
|xeaNh@PEcSA
|18-09-2025
|11:26:16
|GBp
|83
|543.00
|XLON
|xeaNh@PEi2l
|18-09-2025
|11:26:16
|GBp
|249
|543.00
|XLON
|xeaNh@PEi2n
|18-09-2025
|11:26:16
|GBp
|507
|543.50
|XLON
|xeaNh@PEi2p
|18-09-2025
|11:26:16
|GBp
|250
|543.50
|XLON
|xeaNh@PEi2r
|18-09-2025
|11:26:16
|GBp
|27
|543.50
|XLON
|xeaNh@PEi2t
|18-09-2025
|11:26:16
|GBp
|13
|543.00
|XLON
|xeaNh@PEi2w
|18-09-2025
|11:26:16
|GBp
|333
|543.00
|XLON
|xeaNh@PEi2y
|18-09-2025
|10:56:46
|GBp
|164
|543.50
|XLON
|xeaNh@PE083
|18-09-2025
|10:56:46
|GBp
|40
|543.50
|XLON
|xeaNh@PE085
|18-09-2025
|10:56:46
|GBp
|20
|543.50
|XLON
|xeaNh@PE087
|18-09-2025
|10:47:59
|GBp
|65
|543.50
|XLON
|xeaNh@PE97M
|18-09-2025
|10:47:59
|GBp
|293
|543.50
|XLON
|xeaNh@PE97O
|18-09-2025
|10:45:03
|GBp
|155
|544.50
|XLON
|xeaNh@PFqoR
|18-09-2025
|10:44:36
|GBp
|340
|544.50
|XLON
|xeaNh@PFqAi
|18-09-2025
|10:44:34
|GBp
|277
|544.50
|XLON
|xeaNh@PFqGX
|18-09-2025
|10:44:34
|GBp
|408
|544.50
|XLON
|xeaNh@PFqHV
|18-09-2025
|10:44:34
|GBp
|1,330
|545.00
|XLON
|xeaNh@PFqGe
|18-09-2025
|10:43:12
|GBp
|244
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFoks
|18-09-2025
|10:43:12
|GBp
|381
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFoku
|18-09-2025
|10:42:16
|GBp
|210
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFpjx
|18-09-2025
|10:41:17
|GBp
|210
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFmdT
|18-09-2025
|10:40:18
|GBp
|210
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFmSY
|18-09-2025
|10:39:19
|GBp
|210
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFn0G
|18-09-2025
|10:38:20
|GBp
|210
|546.00
|XLON
|xeaNh@PF@wa
|18-09-2025
|10:37:21
|GBp
|210
|546.00
|XLON
|xeaNh@PF$6l
|18-09-2025
|10:36:22
|GBp
|210
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFy@J
|18-09-2025
|10:35:23
|GBp
|210
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFzxz
|18-09-2025
|10:34:56
|GBp
|210
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFwbV
|18-09-2025
|10:33:56
|GBp
|374
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFxbo
|18-09-2025
|10:33:56
|GBp
|1,200
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFxbq
|18-09-2025
|10:33:56
|GBp
|148
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFxb1
|18-09-2025
|10:33:56
|GBp
|257
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFxb3
|18-09-2025
|10:33:00
|GBp
|191
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFxMh
|18-09-2025
|10:33:00
|GBp
|593
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFxMj
|18-09-2025
|10:20:27
|GBp
|251
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFlUf
|18-09-2025
|10:20:27
|GBp
|22
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFlUh
|18-09-2025
|10:20:27
|GBp
|2,018
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFlUp
|18-09-2025
|10:20:27
|GBp
|176
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFlUr
|18-09-2025
|10:20:27
|GBp
|310
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFlUt
|18-09-2025
|10:20:27
|GBp
|250
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFlUv
|18-09-2025
|10:20:27
|GBp
|37
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFlUx
|18-09-2025
|10:20:27
|GBp
|34
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFlU$
|18-09-2025
|10:07:07
|GBp
|210
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFHpS
|18-09-2025
|10:07:07
|GBp
|291
|546.00
|XLON
|xeaNh@PFHow
|18-09-2025
|10:03:29
|GBp
|401
|545.50
|XLON
|xeaNh@PFTcp
|18-09-2025
|10:02:56
|GBp
|210
|545.50
|XLON
|xeaNh@PFTCc
|18-09-2025
|10:02:36
|GBp
|210
|545.50
|XLON
|xeaNh@PFTSW
|18-09-2025
|10:02:36
|GBp
|344
|545.50
|XLON
|xeaNh@PFTSx
|18-09-2025
|10:02:36
|GBp
|232
|545.50
|XLON
|xeaNh@PFTSv
|18-09-2025
|09:59:37
|GBp
|13
|545.50
|XLON
|xeaNh@PFOBK
|18-09-2025
|09:59:37
|GBp
|456
|545.50
|XLON
|xeaNh@PFOAm
|18-09-2025
|09:55:49
|GBp
|210
|545.50
|XLON
|xeaNh@PF4Cx
|18-09-2025
|09:55:49
|GBp
|210
|545.50
|XLON
|xeaNh@PF4C3
|18-09-2025
|09:55:09
|GBp
|22
|545.50
|XLON
|xeaNh@PF5ni
|18-09-2025
|09:55:09
|GBp
|26
|545.50
|XLON
|xeaNh@PF5no
|18-09-2025
|09:55:09
|GBp
|26
|545.50
|XLON
|xeaNh@PF5nu
|18-09-2025
|09:55:09
|GBp
|24
|545.50
|XLON
|xeaNh@PF5n@
|18-09-2025
|09:55:09
|GBp
|24
|545.50
|XLON
|xeaNh@PF5n7
|18-09-2025
|09:55:09
|GBp
|22
|545.50
|XLON
|xeaNh@PF5nK
|18-09-2025
|09:54:59
|GBp
|571
|545.50
|XLON
|xeaNh@PF52J
|18-09-2025
|09:54:59
|GBp
|2,708
|545.50
|XLON
|xeaNh@PF52L
|18-09-2025
|09:49:00
|GBp
|26
|545.50
|XLON
|xeaNh@PFF9H
|18-09-2025
|09:48:59
|GBp
|4
|545.50
|XLON
|xeaNh@PFF8C
|18-09-2025
|09:48:59
|GBp
|26
|545.50
|XLON
|xeaNh@PFF8G
|18-09-2025
|09:41:05
|GBp
|115
|545.50
|XLON
|xeaNh@P8tfd
|18-09-2025
|09:41:05
|GBp
|511
|545.50
|XLON
|xeaNh@P8tfZ
|18-09-2025
|09:41:05
|GBp
|891
|545.50
|XLON
|xeaNh@P8tfb
|18-09-2025
|09:41:05
|GBp
|444
|545.50
|XLON
|xeaNh@P8tfA
|18-09-2025
|09:34:52
|GBp
|285
|545.50
|XLON
|xeaNh@P8m58
|18-09-2025
|09:26:26
|GBp
|325
|545.50
|XLON
|xeaNh@P8xC8
|18-09-2025
|09:25:07
|GBp
|251
|545.50
|XLON
|xeaNh@P8uVP
|18-09-2025
|09:22:39
|GBp
|762
|546.00
|XLON
|xeaNh@P8dj5
|18-09-2025
|09:20:23
|GBp
|1,107
|546.50
|XLON
|xeaNh@P8bgF
|18-09-2025
|09:20:20
|GBp
|443
|546.50
|XLON
|xeaNh@P8bsb
|18-09-2025
|09:20:20
|GBp
|152
|546.50
|XLON
|xeaNh@P8bsd
|18-09-2025
|09:17:42
|GBp
|210
|547.00
|XLON
|xeaNh@P8ZG7
|18-09-2025
|09:16:43
|GBp
|210
|547.00
|XLON
|xeaNh@P8WMv
|18-09-2025
|09:15:33
|GBp
|105
|547.00
|XLON
|xeaNh@P8kaw
|18-09-2025
|09:15:33
|GBp
|194
|547.00
|XLON
|xeaNh@P8kay
|18-09-2025
|09:15:33
|GBp
|480
|547.00
|XLON
|xeaNh@P8kaF
|18-09-2025
|09:15:33
|GBp
|171
|547.00
|XLON
|xeaNh@P8kaJ
|18-09-2025
|09:15:33
|GBp
|203
|547.00
|XLON
|xeaNh@P8kaL
|18-09-2025
|09:15:33
|GBp
|123
|547.00
|XLON
|xeaNh@P8kaU
|18-09-2025
|09:15:33
|GBp
|181
|547.00
|XLON
|xeaNh@P8kdY
|18-09-2025
|09:12:37
|GBp
|290
|547.00
|XLON
|xeaNh@P8iF4
|18-09-2025
|09:10:05
|GBp
|52
|546.00
|XLON
|xeaNh@P8hfC
|18-09-2025
|09:07:37
|GBp
|1,832
|547.00
|XLON
|xeaNh@P8fxN
|18-09-2025
|09:07:37
|GBp
|25
|547.00
|XLON
|xeaNh@P8fxP
|18-09-2025
|09:07:37
|GBp
|150
|547.00
|XLON
|xeaNh@P8fxQ
|18-09-2025
|09:07:37
|GBp
|250
|547.00
|XLON
|xeaNh@P8fxS
|18-09-2025
|09:07:37
|GBp
|75
|547.00
|XLON
|xeaNh@P8fxU
|18-09-2025
|09:07:37
|GBp
|556
|546.50
|XLON
|xeaNh@P8fwj
|18-09-2025
|08:54:24
|GBp
|837
|545.50
|XLON
|xeaNh@P8Q0N
|18-09-2025
|08:50:23
|GBp
|337
|546.00
|XLON
|xeaNh@P86wQ
|18-09-2025
|08:50:22
|GBp
|357
|546.00
|XLON
|xeaNh@P864g
|18-09-2025
|08:49:35
|GBp
|411
|546.00
|XLON
|xeaNh@P87gP
|18-09-2025
|08:49:35
|GBp
|278
|546.00
|XLON
|xeaNh@P87gR
|18-09-2025
|08:49:35
|GBp
|157
|546.00
|XLON
|xeaNh@P87gT
|18-09-2025
|08:49:35
|GBp
|325
|546.00
|XLON
|xeaNh@P87gV
|18-09-2025
|08:49:35
|GBp
|474
|546.00
|XLON
|xeaNh@P87rX
|18-09-2025
|08:49:35
|GBp
|346
|545.50
|XLON
|xeaNh@P87rj
|18-09-2025
|08:49:35
|GBp
|497
|546.00
|XLON
|xeaNh@P87rl
|18-09-2025
|08:44:45
|GBp
|353
|546.00
|XLON
|xeaNh@P83ec
|18-09-2025
|08:38:55
|GBp
|589
|547.00
|XLON
|xeaNh@P8FSN
|18-09-2025
|08:38:55
|GBp
|58
|547.00
|XLON
|xeaNh@P8FSP
|18-09-2025
|08:38:55
|GBp
|179
|547.00
|XLON
|xeaNh@P8FSR
|18-09-2025
|08:38:55
|GBp
|198
|547.00
|XLON
|xeaNh@P8FST
|18-09-2025
|08:38:55
|GBp
|355
|546.50
|XLON
|xeaNh@P8FVc
|18-09-2025
|08:38:55
|GBp
|142
|546.50
|XLON
|xeaNh@P8FVe
|18-09-2025
|08:33:27
|GBp
|245
|547.00
|XLON
|xeaNh@P88pK
|18-09-2025
|08:32:27
|GBp
|312
|547.00
|XLON
|xeaNh@P89in
|18-09-2025
|08:32:27
|GBp
|788
|547.00
|XLON
|xeaNh@P89iy
|18-09-2025
|08:27:33
|GBp
|370
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9rC4
|18-09-2025
|08:27:33
|GBp
|343
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9rC6
|18-09-2025
|08:24:36
|GBp
|332
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9mq8
|18-09-2025
|08:24:36
|GBp
|430
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9mqA
|18-09-2025
|08:22:38
|GBp
|436
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9@uh
|18-09-2025
|08:20:57
|GBp
|15
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9yqC
|18-09-2025
|08:20:57
|GBp
|69
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9yq8
|18-09-2025
|08:20:57
|GBp
|377
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9yqA
|18-09-2025
|08:20:01
|GBp
|115
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9zs@
|18-09-2025
|08:20:01
|GBp
|266
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9zs0
|18-09-2025
|08:20:01
|GBp
|185
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9zsw
|18-09-2025
|08:20:01
|GBp
|250
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9zsy
|18-09-2025
|08:17:31
|GBp
|317
|546.00
|XLON
|xeaNh@P9x9p
|18-09-2025
|08:16:22
|GBp
|497
|546.00
|XLON
|xeaNh@P9u0T
|18-09-2025
|08:15:00
|GBp
|364
|545.50
|XLON
|xeaNh@P9vLL
|18-09-2025
|08:15:00
|GBp
|133
|545.50
|XLON
|xeaNh@P9vLN
|18-09-2025
|08:14:18
|GBp
|249
|545.50
|XLON
|xeaNh@P9cmp
|18-09-2025
|08:14:18
|GBp
|56
|545.50
|XLON
|xeaNh@P9cmr
|18-09-2025
|08:11:49
|GBp
|227
|546.00
|XLON
|xeaNh@P9aqn
|18-09-2025
|08:11:49
|GBp
|42
|546.00
|XLON
|xeaNh@P9aqo
|18-09-2025
|08:09:51
|GBp
|256
|546.00
|XLON
|xeaNh@P9Yc8
|18-09-2025
|08:09:51
|GBp
|85
|546.00
|XLON
|xeaNh@P9YcA
|18-09-2025
|08:09:51
|GBp
|475
|546.00
|XLON
|xeaNh@P9YcC
|18-09-2025
|08:09:02
|GBp
|323
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9YF2
|18-09-2025
|08:09:02
|GBp
|1,004
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9YFF
|18-09-2025
|08:09:02
|GBp
|125
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9YFH
|18-09-2025
|08:05:16
|GBp
|104
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9XwX
|18-09-2025
|08:05:16
|GBp
|106
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9XxV
|18-09-2025
|08:05:14
|GBp
|1,011
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9X7I
|18-09-2025
|08:05:14
|GBp
|142
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9X7K
|18-09-2025
|08:05:13
|GBp
|529
|546.50
|XLON
|xeaNh@P9X67
|18-09-2025
|08:02:51
|GBp
|431
|545.00
|XLON
|xeaNh@P9iwz
|18-09-2025
|08:02:51
|GBp
|436
|544.50
|XLON
|xeaNh@P9iw5