„Artea“ bankas tapo Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubo partneriu

2025 rugsėjo 19 d. AB „Artea“ bankas (ROE1L) pradeda naują ilgalaikę strateginę partnerystę su nuolatiniu Eurolygos krepšinio turnyro dalyviu ir daugkartiniu šalies čempionu – Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubu.
Šia partneryste „Artea“ tikisi stiprinti ryšius su aktyvia bendruomene, didinti prekių ženklo žinomumą ir atpažįstamumą bei skleisti savo įvaizdį bei vertybes. „Artea“ bankas netrukus planuoja pasiūlyti ir naujų su šia partneryste susijusių paslaugų.
„Mums labai džiugu pradėti bendradarbiavimą su „Artea“ – lietuvišku banku, kuris, kaip ir mes, tiki bendruomenės galia bei ambicijų svarba siekiant aukščiausių rezultatų. „Žalgiris“ įkūnija ne tik sporto klubą, bet ir tvirtą šeimos, jaunimo bei visos Lietuvos žmonių bendrystę. Tikime, kad ši partnerystė atvers naujas galimybes tiek mūsų komandai, tiek „Artea“ klientams, o kartu mes dar labiau priartėsime prie mūsų gerbėjų širdžių“, – teigia Kauno „Žalgirio“ prezidentas Paulius Jankūnas.
„Būdami lietuvišku banku esame arčiau šalies gyventojų ir verslų, o šia partneryste jungiamės prie visą šalį vienijančios bendruomenės.
Didžiuojamės, kad Lietuvoje turime tokio lygio sporto komandą ir organizaciją, kuri, kaip niekas kitas, vienija žmones. Savo ruožtu didžiuojamės, kad esame lietuviškas bankas, čia užaugome, mūsų komanda taip pat lietuviška, tad ši partnerystė atrodo labai natūrali“, – sako „Artea“ banko administracijos vadovas Vytautas Sinius.
„Artea“ energingai pristatė naują prekių ženklą rinkoje ir banko vertes, kurios yra arčiau kiekvieno poreikių. Kartu tai didesnės banko strateginės ambicijos tapti geriausiu banku Lietuvoje ir pirmu pasirinkimu šalies gyventojams bei verslui dalis. „Artea“ kryptis – modernus lietuviškumas ir siekis būti dar arčiau bendruomenės.
Papildoma informacija:
Tomas Varenbergas
Investicijų valdymo tarnybos vadovas
tomas.varenbergas@artea.lt ,+370 610 44447