Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 42 0217

 | Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins

Flokkur RIKB 42 0217
Greiðslu-og uppgjörsdagur 24.09.2025
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 1.643
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) 78,600/6,680
Fjöldi innsendra tilboða 17
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 3.243
Fjöldi samþykktra tilboða 9
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 9
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 78,600/6,680
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 79,471/6,580
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu 78,600/6,680
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 78,769/6,660
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 79,471/6,580
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 78,400/6,710
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 78,630/6,680
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %
Boðhlutfall 1,97

