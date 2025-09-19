|Flokkur
|RIKB 42 0217
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|24.09.2025
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|1.643
|Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa)
|78,600
|/
|6,680
|Fjöldi innsendra tilboða
|17
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|3.243
|Fjöldi samþykktra tilboða
|9
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|9
|Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|78,600
|/
|6,680
|Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|79,471
|/
|6,580
|Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu
|78,600
|/
|6,680
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|78,769
|/
|6,660
|Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|79,471
|/
|6,580
|Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|78,400
|/
|6,710
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|78,630
|/
|6,680
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,97
Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKB 42 0217
| Source: Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins
