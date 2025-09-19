LHV Groupi oma aktsiate omandamise tehingud

AS LHV Group annab teada, et on perioodil 12.-18.09.2025 omandanud Nasdaq Tallinna börsil oma aktsiaid alljärgnevalt:

KuupäevOstetud aktsiate arvKaalutud keskmine päevahind (EUR)
12.09.202512 0003,460000
15.09.202512 4003,451250
16.09.202512 8003,416250
18.09.20253 1003,425


LHV Group omandab oma aktsiaid ettevõtte aktsionäride 26. märtsi 2025 üldkoosoleku otsuse alusel ning nõukogu poolt otsustatud tingimustel. Tehingute täitmise volitatud agendiks on AS LHV Pank. Omandamiste koondandmed avalikustatakse hiljemalt seitsmendal tehingupäevale järgneval kauplemispäeval ning tehakse kättesaadavaks Finantsinspektsioonile, Nasdaq Tallinna börsisüsteemi kaudu ja LHV Groupi investorlehel.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab augusti lõpu seisuga 479 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 109 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 177 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.


Investorsuhted
Sten Hans Jakobsoo
Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht
E-post: stenhans.jakobsoo@lhv.ee

Kommunikatsioon
Paul Pihlak
LHV kommunikatsioonijuht
E-post: paul.pihlak@lhv.ee 


