Valour Digital Securities Limited, filiale de DeFi Technologies, lance le tout premier ETP de staking Bitcoin à la Bourse de Londres

Le Bitcoin fait son entrée innovante à la Bourse de Londres : Valour Digital Securities Limited, la filiale de DeFi Technologies, lance le tout premier ETP de staking Bitcoin au monde adossé physiquement, « 1Valour Bitcoin Physical Staking », offrant aux investisseurs une exposition unique au Bitcoin et génératrice de rendement.

Valour Digital Securities Limited, la filiale de DeFi Technologies, lance le tout premier ETP de staking Bitcoin au monde adossé physiquement, « 1Valour Bitcoin Physical Staking », offrant aux investisseurs une exposition unique au Bitcoin et génératrice de rendement. Taux de rendement de staking annuel attractif de 1,4 % : les investisseurs professionnels bénéficient actuellement d’un rendement de staking annuel de 1,4 %, une opportunité unique parmi les produits Bitcoin réglementés et cotés en bourse à l’échelle mondiale.

les investisseurs professionnels bénéficient actuellement d’un rendement de staking annuel de 1,4 %, une opportunité unique parmi les produits Bitcoin réglementés et cotés en bourse à l’échelle mondiale. Structure sécurisée, transparente et réglementée : le produit est adossé à raison de 1:1 à du Bitcoin physique détenu dans un « cold storage » de qualité institutionnelle garantissant la sécurité, la transparence et la publication quotidienne des droits sur les actifs sous-jacents.

le produit est adossé à raison de 1:1 à du Bitcoin physique détenu dans un « cold storage » de qualité institutionnelle garantissant la sécurité, la transparence et la publication quotidienne des droits sur les actifs sous-jacents. Élargir les horizons de l’investissement en actifs numériques : cette cotation représente une étape majeure dans la maturation des marchés des actifs numériques, renforçant ainsi la mission de DeFi Technologies visant à connecter la finance décentralisée aux marchés financiers traditionnels

TORONTO, 19 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») (Nasdaq : DEFT) (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B), une société de technologie financière qui comble le fossé entre les marchés de capitaux traditionnels et le monde de la finance décentralisée (« DeFi »), se réjouit d’annoncer que Valour Digital Securities Limited (conjointement, « Valour »), un émetteur leader de produits négociés en bourse (« ETP »), a lancé le tout premier produit négocié en bourse (ETP) au monde adossé physiquement, 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS), sur le marché principal de la Bourse de Londres (LSE).

Cet ETP innovant (ISIN : GB00BRBV3124) offre aux investisseurs un accès réglementé, sécurisé et simple au Bitcoin, avec l’avantage supplémentaire d’un rendement de staking annuel de 1,4 %, reflété dans la valeur liquidative à la clôture de chaque journée de cotation. L’ETP est entièrement adossé à du Bitcoin physique détenu dans un cold storage de niveau institutionnel auprès de Copper, offrant ainsi aux investisseurs à la fois une tranquillité d’esprit et une exposition directe à la performance de la principale cryptomonnaie mondiale.

Olivier Roussy Newton, PDG de DeFi Technologies, a déclaré : « Nous sommes fiers de dévoiler le tout premier ETP de staking Bitcoin au monde à être coté à la Bourse de Londres. Ce lancement inédit souligne l’engagement constant de Valour à stimuler l’innovation dans le domaine de l’investissement en actifs numériques et à rendre accessibles des solutions de qualité institutionnelle au marché britannique. Avec ce produit, Valour offre actuellement aux investisseurs la possibilité de percevoir un rendement de 1,4 % sur du Bitcoin conservé en toute sécurité via un instrument réglementé et coté en bourse. L’introduction du premier produit de staking BTC à la Bourse de Londres constitue une étape cruciale car elle permet de relier les marchés financiers traditionnels aux opportunités dynamiques de la finance décentralisée. »

Dr. Manfred Knof, Président de Valour a ajouté : « Le lancement de l’ETP 1Valour Bitcoin Physical Staking à la Bourse de Londres marque une avancée significative pour les investisseurs professionnels et les institutions à la recherche d’un accès sûr et efficace à l’écosystème des actifs numériques. En offrant un accès simple à une exposition au Bitcoin adossé physiquement et générateur de rendement, nous établissons une nouvelle norme pour les investisseurs professionnels en quête d’un accès fiable à la finance du futur ».

Philippe Lucet, Directeur juridique de Valour a pour sa part ajouté : « Cette introduction révolutionnaire à la Bourse de Londres n’est pas seulement une réussite majeure pour Valour, elle ouvre également une toute nouvelle frontière dans le domaine de l’investissement en actifs numériques. Être les premiers à proposer un ETP de staking Bitcoin adossé physiquement et réglementé sur un marché aussi prestigieux confirme notre position de leader et souligne notre engagement à développer des solutions innovantes qui donnent aux investisseurs des leviers d’action et contribuent à redéfinir le paysage financier de demain ».

Elaine Buehler, Responsable produit chez Valour a conclu : « Le lancement à la Bourse de Londres de notre ETP de staking Bitcoin adossé physiquement illustre notre capacité à allier excellence réglementaire et innovation produit. Notre feuille de route est claire pour l’avenir : nous poursuivrons l’élargissement de notre gamme de produits tout en renforçant notre présence sur les marchés établis et émergents ».

Les principaux atouts du produit

Exposition au Bitcoin génératrice de rendement : 1,4 % par an , ajouté à la valeur liquidative, ce qui en fait un choix attractif pour les investisseurs qui recherchent à la fois une exposition au Bitcoin et un revenu passif dans un cadre entièrement réglementé.

, ajouté à la valeur liquidative, ce qui en fait un choix attractif pour les investisseurs qui recherchent à la fois une exposition au Bitcoin et un revenu passif dans un cadre entièrement réglementé. Adossement physique et sécurité : chaque part d’ETP est garantie à hauteur de 1:1 par du Bitcoin réel, dont les avoirs sont sécurisés en cold storage grâce à une technologie sophistiquée de calcul multipartite (MPC), protégeant ainsi les actifs sous-jacents.

chaque part d’ETP est garantie à hauteur de 1:1 par du Bitcoin réel, dont les avoirs sont sécurisés en cold storage grâce à une technologie sophistiquée de calcul multipartite (MPC), protégeant ainsi les actifs sous-jacents. Investissement transparent et simple : la valeur liquidative de l’ETP, les droits sur Bitcoin et les prix indicatifs sont publiés quotidiennement, offrant une transparence totale et un suivi journalier sans effet de levier caché.

la valeur liquidative de l’ETP, les droits sur Bitcoin et les prix indicatifs sont publiés quotidiennement, offrant une transparence totale et un suivi journalier sans effet de levier caché. Large accessibilité : coté à la fois en GBP et en EUR (sur Xetra), l’ETP est accessible aux investisseurs professionnels et aux institutions via le segment principal de la Bourse de Londres.

La gamme d’ETP sur actifs numériques la plus diversifiée au monde

Valour propose plus de 85 ETP sur les principales places boursières européennes, notamment la Bourse de Londres (Royaume-Uni), le Spotlight Stock Market (Suède), Börse Frankfurt (Allemagne), SIX Swiss Exchange (Suisse) et Euronext (Paris et Amsterdam), et renforce son leadership dans le domaine des solutions d’investissement réglementées dans les actifs numériques.

À propos de DeFi Technologies



DeFi Technologies Inc. (Nasdaq : DEFT) (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) est une société de technologie financière qui fait le lien entre les marchés financiers traditionnels et la finance décentralisée (« DeFi »). Premier gestionnaire d’actifs numériques de sa catégorie coté au Nasdaq, DeFi Technologies offre aux investisseurs en actions une exposition diversifiée à l’économie décentralisée au sens large grâce à une approche commerciale intégrée et évolutive. Son modèle comprend Valour, qui donne accès à plus de soixante-cinq des actifs numériques les plus innovants au monde via des ETP réglementés ; Stillman Digital, un courtier en actifs numériques de premier ordre axé sur une exécution et une conservation de qualité institutionnelle ; Reflexivity Research, qui fournit des recherches de pointe ciblées sur le secteur des actifs numériques ; Neuronomics, qui développe des stratégies et des infrastructures de trading quantitatif ; et DeFi Alpha, sa branche d’activité interne d’arbitrage et de trading. Forte d’une expertise approfondie des marchés financiers et des technologies émergentes, DeFi Technologies construit la passerelle institutionnelle vers la finance de demain. Suivez DeFi Technologies sur LinkedIn et X/Twitter et pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://defi.tech/

Les filiales de DeFi Technologies

À propos de Valour

Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement, « Valour ») émettent des produits négociés en bourse (« ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder de manière simple et sécurisée aux actifs numériques via leur compte bancaire traditionnel. Valour relève de la division Gestion d’actifs de DeFi Technologies. Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir nos actualités, consultez le site valour.com.

À propos de Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC est une société de recherche de premier plan spécialisée dans la création de rapports de recherche approfondis de qualité dans le secteur du bitcoin et des actifs numériques, qui offre aux investisseurs des informations précieuses. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.reflexivityresearch.com/

À propos de Stillman Digital

Stillman Digital est un fournisseur d’actifs numériques de premier plan, offrant des solutions de liquidités illimitées pour les entreprises. Il se concentre sur l’exécution de transactions, le règlement et la technologie de pointe dans le secteur. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.stillmandigital.com

À propos de Neuronomics AG

Neuronomics AG est une société suisse de gestion d’actifs spécialisée dans les stratégies de trading quantitatif basées sur l’IA. En intégrant l’intelligence artificielle, les neurosciences computationnelles et la finance quantitative, Neuronomics fournit des solutions de pointe qui permettent d’obtenir des performances supérieures ajustées au risque sur les marchés financiers. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.neuronomics.com/

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Les déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, le déploiement dʼETP complémentaires et le nombre dʼETP anticipés dʼici la fin de lʼannée 2025 ; la confiance des investisseurs dans les ETP de Valour ; lʼintérêt et la confiance des investisseurs dans les actifs numériques ; lʼenvironnement réglementaire en matière de maturité et dʼadoption des principes de la finance décentralisée ; la poursuite dʼopportunités commerciales par la Société et ses filiales ; et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou sous-entendus. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’acceptation des ETP de Valour sur les places boursières ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; la réglementation applicable à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Si la Société s’est efforcée de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient induire un écart entre ses prévisions, estimations ou intentions et ses résultats. Rien ne garantit que ces déclarations s’avèrent exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Olivier Roussy Newton

Président-directeur général

ir@defi.tech

(323) 537-7681