Bitget Menandakan Era Baharu Blockchain4Her dengan “Lady Forward”

VICTORIA, Seychelles, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, hari ini mengumumkan bab seterusnya bagi inisiatif utama wanita-dalam-blockchainnya, Blockchain4Her , dengan pelancaran cadangan baharunya: “Lady Forward.”

Arah tuju yang diperbaharui ini mentakrifkan semula wanita bukan sebagai peserta, tetapi sebagai pemimpin, inovator dan pembuat keputusan dalam Web3. Walaupun mesejnya berkembang, misinya tetap sama: untuk memperluas kesaksamaan dan peluang merentasi blok rantai melalui pendidikan, pemerkasaan dan penglibatan global.

Sejak penubuhannya pada bulan Januari 2024, Blockchain4Her berteraskan empat tonggak strategik: Meningkatkan, Memperkasa, Mendidik dan Merangkul. Blockchain4Her telah mencapai hasil yang memberi impak besar, termasuk membiayai 11 syarikat pemula yang diketuai wanita melalui pertandingan pembentangan Pitch n’ Slay, menjangkau lebih 300,000 orang melalui Koalisi Pengubah Permainan UNICEF serta melibatkan ribuan wanita dalam pertemuan di peringkat global. Dengan “Lady Forward,” asas-asas ini memasuki fasa baharu yang memberi tumpuan kepada pembinaan saluran kepimpinan yang berterusan serta impak komuniti yang lebih meluas.

“Lady first” ialah ungkapan yang diberikan oleh pihak luar. “Lady Forward” ialah tindakan yang kita ambil sendiri,” ujar Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget dan pengasas inisiatif Blockchain4Her. “Ini bermaksud kami tidak menunggu lelaki untuk memegang pintu. Kami membina pintu tersebut, membukanya dan memimpin jalan untuk melaluinya. Blockchain4Her menyediakan segala alat yang diperlukan, namun slogan ini adalah pernyataan kita bahawa wanita sedang membentuk masa depan Web3 mengikut kehendak kami sendiri.”

Program yang akan datang di bawah inisiatif Lady Forward merangkumi peluasan kerjasama dengan universiti, program latihan industri baharu serta pelancaran Program Pemimpin Wanita untuk menghubungkan wanita di seluruh ekosistem blok rantai, daripada pembangun dan pelabur hinggalah kepada usahawan serta pembuat dasar. Di TOKEN2049 Singapura, Bitget akan menampilkan reruai kendiri untuk Blockchain4Her, Pop Forward Station, dengan pelbagai aktiviti interaktif yang mengasyikkan serta peluang untuk bertemu Ketua Pegawai Eksekutif, Gracy Chen dan KOL wanita lain di lokasi. Inisiatif Bitget mencerminkan visi menyeluruh untuk mengintegrasikan kepimpinan wanita dalam setiap lapisan Web3, bukannya menjadikan keterangkuman sekadar perkara sampingan.

Sambil Blockchain4Her memasuki bab baharu, Bitget terus memperkukuh peranannya sebagai pemangkin keterangkuman dalam industri blockchain. Dengan memanfaatkan pengajaran daripada bab pertamanya dan menetapkan matlamat yang lebih berani di bawah inisiatif Lady Forward, usaha ini meletakkan wanita bukan sekadar sebagai peserta dalam dunia terdesentralisasi, tetapi sebagai peneraju utamanya.

