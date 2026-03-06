Bitget Umumkan Fasa Seterusnya Bursa Kripto Melalui Integrasi TradFi

VICTORIA, Seychelles, March 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, Universal Exchange (UEX) terbesar di dunia, telah memperkenalkan penaiktarafan struktur utama pada antara muka dagangannya, dengan meningkatkan taraf aset kewangan tradisional seperti saham, komoditi dan forex ke dalam kategori produk tersendiri yang berdiri seiring dengan dagangan kripto. Kemas kini ini mencerminkan perubahan yang lebih luas dalam evolusi bursa berkembang apabila infrastruktur kripto semakin menyokong pasaran kewangan global.

Di seluruh industri, bursa kini mula menambah aset tradisional ke dalam platform mereka, termasuk ekuiti, indeks serta logam berharga. Walaupun trend ini menunjukkan peningkatan kematangan yang semakin meningkat dalam pasaran aset digital, banyak platform masih terus memperlakukan aset tradisional sebagai ciri sekunder dalam persekitaran dagangan yang tertumpu kepada kripto.

Kemas kini terbaru Bitget menyusun semula platformnya dengan pendekatan berbeza, memberikan produk kewangan tradisional kedudukan yang setara dengan kripto. Platform ini kini memisahkan dagangan kripto dan dagangan aset tradisional ke dalam bahagian navigasi teras yang berbeza. Langkah ini membolehkan pengguna mengakses setiap pasaran melalui antara muka khusus yang disesuaikan dengan tingkah laku dagangan serta profil risiko mereka.

Perubahan ini mencerminkan penyatuan yang semakin berkembang antara aset digital dan kewangan tradisional. Walaupun pasaran kripto global kini mewakili kira-kira AS$2.4 trilion dalam nilai, pasaran kewangan tradisional meliputi hampir AS$900 trilion merentasi ekuiti, komoditi, pertukaran asing dan instrumen lain. Apabila teknologi tokenisasi dan infrastruktur aset dunia sebenar (RWA) semakin matang, semakin banyak aktiviti kewangan tradisional dijangka berpindah ke lapisan penyelesaian berasaskan blockchain.

“Infrastruktur kripto secara beransur-ansur menjadi lapisan penyelesaian bagi pasaran kewangan global,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Masa depan bursa tidak akan ditentukan oleh sama ada mereka menawarkan kripto atau aset tradisional, tetapi oleh sejauh mana keberkesanan mereka mengintegrasikan kedua-duanya. “Matlamat kami melalui kemas kini ini bukan sekadar menyenaraikan produk tradisional, tetapi sebaliknya membina persekitaran di mana kripto dan TradFi dapat beroperasi sebagai komponen yang setara dalam ekosistem dagangan bersepadu.”

Kemas kini platform ini mengikuti siri pengembangan produk yang diperkenalkan oleh Bitget sepanjang tahun lalu. Bursa ini mula-mula mengintegrasikan keupayaan dagangan on-chain, diikuti dengan pelancaran kontrak berterusan saham yang ditokenisasi. Pada akhir tahun 2025, Bitget telah memperkenalkan dagangan kontrak untuk perbezaan (CFD), yang membolehkan pengguna mengakses pasaran global seperti ekuiti, komoditi dan forex dengan menggunakan penyelesaian berasaskan stablecoin.

Bitget juga telah memperluaskan infrastruktur aset dunia sebenar melalui kerjasama, termasuk dengan Ondo, yang membolehkan akses dagangan kepada lebih daripada 200 aset yang telah ditokenisasi, termasuk saham-saham Amerika Syarikat dan ETF. Perkembangan ini secara kolektif meletakkan asas bagi struktur antara muka baharu platform tersebut.

Di bawah reka bentuk yang dikemas kini, dagangan kripto spot dan derivatif digabungkan dalam satu tab “Trade”, manakala produk kewangan tradisional termasuk CFD, kontrak saham berterusan dan ekuiti yang ditokenisasi boleh diakses melalui tab khusus “TradFi" yang diletakkan terus bersebelahan dalam navigasi utama.

Menurut Bitget, perubahan struktur ini mencerminkan bagaimana pedagang moden semakin menguruskan portfolio merentasi pelbagai kelas aset dan bukan lagi mengenal pasti diri mereka sebagai pedagang kripto atau saham semata-mata. Susun atur baharu ini bertujuan untuk memudahkan navigasi sambil memberikan produk kewangan tradisional keterlihatan dan kepentingan strategik yang lebih besar dalam platform.

Kemas kini ini juga selaras dengan strategi Universal Exchange (UEX) Bitget yang lebih luas, yang memberi tumpuan kepada membawa aset asli kripto, sekuriti yang ditokenisasi serta pasaran tradisional ke dalam satu infrastruktur dagangan yang tunggal.

Unjuran industri menunjukkan bahawa apabila ekuiti yang ditokenisasi, kecairan stablecoin dan penyelesaian on-chain semakin matang, sebahagian besar dagangan saham global akhirnya boleh bergerak melalui rel berasaskan blockchain. Menjelang 2030, anggaran menunjukkan antara 20% hingga 40% dagangan ekuiti global boleh disalurkan melalui infrastruktur asli kripto.

Dalam persekitaran ini, Bitget meletakkan rangka kerja Universal Exchange sebagai platform yang direka untuk menyokong penyatuan ini pada skala yang lebih besar.

“Apabila pasaran berkembang, perbezaan antara kripto dan kewangan tradisional menjadi kurang bermakna kepada pengguna,” tambah Gracy Chen. “Fasa seterusnya infrastruktur bursa akan ditentukan oleh platform yang membolehkan aset daripada kedua-dua dunia wujud bersama secara lancar dalam satu persekitaran dagangan yang tunggal.”

Kemas kini terkini menandakan langkah asas dalam strategi jangka panjang Bitget untuk menyokong dagangan merentas aset ketika pasaran kewangan yang ditokenisasi terus berkembang.

