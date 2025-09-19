Bosuer lanza nueva motocicleta todoterreno de 2 tiempos: Rendimiento y versatilidad para todos los niveles de experiencia

ZHEJIANG, China, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhejiang Bosuer Motion Apparatus Co., Ltd. (Bosuer), un reconocido fabricante chino de motocicletas todoterreno , anunció oficialmente el lanzamiento de su nueva motocicleta todoterreno de 2 tiempos, un modelo revolucionario que promete redefinir la experiencia de conducción todoterreno. Esta innovadora máquina de 300cc combina la potencia característica de los motores de 2 tiempos con tecnología avanzada y un diseño centrado en la versatilidad.

Especificaciones técnicas sobresalientes

La nueva Bosuer 2 tiempos presenta especificaciones técnicas impresionantes que la posicionan como una opción líder en el mercado mayorista de motocicletas todoterreno :

Motor : 300 cc, 2 tiempos, refrigerado por agua con arranque eléctrico

: 300 cc, 2 tiempos, refrigerado por agua con arranque eléctrico Potencia máxima : 35KW a 9000 rpm, ofreciendo una respuesta inmediata y emocionante

: 35KW a 9000 rpm, ofreciendo una respuesta inmediata y emocionante Par máximo : 38 N.m a 7000 rpm para un rendimiento superior en terrenos exigentes

: 38 N.m a 7000 rpm para un rendimiento superior en terrenos exigentes Transmisión : Sistema de 6 velocidades para máxima adaptabilidad

: Sistema de 6 velocidades para máxima adaptabilidad Suspensión : Horquilla delantera FASTACE 54/60-930mm con doble ajuste y horquilla trasera FASTACE 450mm con bolsa de aire externa ajustable

: Horquilla delantera FASTACE 54/60-930mm con doble ajuste y horquilla trasera FASTACE 450mm con bolsa de aire externa ajustable Peso: Solo 115 kg, lo que garantiza una excelente maniobrabilidad

Diseñada para todos los niveles

"Esta motocicleta representa nuestro compromiso de crear vehículos accesibles para conductores de todas las edades y niveles de experiencia", comentó Jason, portavoz de Bosuer. "Desde principiantes que buscan ingresar al mundo del motocross hasta ciclistas experimentados que exigen el máximo rendimiento, nuestro nuevo motor de 2 tiempos ofrece la combinación perfecta de potencia controlable y tecnología avanzada".

El diseño ergonómico y las características de seguridad integradas hacen que esta motocicleta sea ideal tanto para jóvenes entusiastas como para adultos experimentados, manteniendo siempre los más altos estándares de calidad y seguridad.

Ventajas de la tecnología de 2 tiempos

Los motores de 2 tiempos de Bosuer ofrecen ventajas significativas para la conducción todoterreno:

Respuesta inmediata del acelerador para maniobras precisas en terrenos técnicos

Menor peso total en comparación con los motores equivalentes de 4 tiempos

Mantenimiento simplificado con menos componentes móviles

Relación potencia-peso superior, ideal para la competición y la recreación

Acerca de Bosuer

Fundada en 2002, Bosuer es un fabricante líder de motocicletas todoterreno, especializado en el desarrollo y producción de motocicletas todoterreno y cuatrimotos (ATVs) que combinan tecnología avanzada con ingeniería de precisión. Con una amplia experiencia en I + D, la empresa se ha forjado una sólida reputación de innovación, calidad y confiabilidad. Sus productos cumplen con rigurosos estándares internacionales y ofrecen una experiencia de conducción excepcional para todos los niveles de usuario. La nueva motocicleta de 2 tiempos refleja la experiencia técnica de Bosuer y su conocimiento de las crecientes demandas del mercado global.

