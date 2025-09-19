Bosuer lanza nueva motocicleta todoterreno de 2 tiempos: Rendimiento y versatilidad para todos los niveles de experiencia

El reconocido fabricante chino Bosuer presenta su más reciente modelo de motocicleta todoterreno de 300cc, diseñada para satisfacer las necesidades de pilotos de todas las edades y niveles de experiencia

ZHEJIANG, China, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --  Zhejiang Bosuer Motion Apparatus Co., Ltd. (Bosuer), un reconocido fabricante chino de motocicletas todoterreno, anunció oficialmente el lanzamiento de su nueva motocicleta todoterreno de 2 tiempos, un modelo revolucionario que promete redefinir la experiencia de conducción todoterreno. Esta innovadora máquina de 300cc combina la potencia característica de los motores de 2 tiempos con tecnología avanzada y un diseño centrado en la versatilidad.

Especificaciones técnicas sobresalientes

La nueva Bosuer 2 tiempos presenta especificaciones técnicas impresionantes que la posicionan como una opción líder en el mercado mayorista de motocicletas todoterreno:

  • Motor: 300 cc, 2 tiempos, refrigerado por agua con arranque eléctrico
  • Potencia máxima: 35KW a 9000 rpm, ofreciendo una respuesta inmediata y emocionante
  • Par máximo: 38 N.m a 7000 rpm para un rendimiento superior en terrenos exigentes
  • Transmisión: Sistema de 6 velocidades para máxima adaptabilidad
  • Suspensión: Horquilla delantera FASTACE 54/60-930mm con doble ajuste y horquilla trasera FASTACE 450mm con bolsa de aire externa ajustable
  • Peso: Solo 115 kg, lo que garantiza una excelente maniobrabilidad

Diseñada para todos los niveles

"Esta motocicleta representa nuestro compromiso de crear vehículos accesibles para conductores de todas las edades y niveles de experiencia", comentó Jason, portavoz de Bosuer. "Desde principiantes que buscan ingresar al mundo del motocross hasta ciclistas experimentados que exigen el máximo rendimiento, nuestro nuevo motor de 2 tiempos ofrece la combinación perfecta de potencia controlable y tecnología avanzada".

El diseño ergonómico y las características de seguridad integradas hacen que esta motocicleta sea ideal tanto para jóvenes entusiastas como para adultos experimentados, manteniendo siempre los más altos estándares de calidad y seguridad.

Ventajas de la tecnología de 2 tiempos

Los motores de 2 tiempos de Bosuer ofrecen ventajas significativas para la conducción todoterreno:

  • Respuesta inmediata del acelerador para maniobras precisas en terrenos técnicos
  • Menor peso total en comparación con los motores equivalentes de 4 tiempos
  • Mantenimiento simplificado con menos componentes móviles
  • Relación potencia-peso superior, ideal para la competición y la recreación

Acerca de Bosuer

Fundada en 2002, Bosuer es un fabricante líder de motocicletas todoterreno, especializado en el desarrollo y producción de motocicletas todoterreno y cuatrimotos (ATVs) que combinan tecnología avanzada con ingeniería de precisión. Con una amplia experiencia en I + D, la empresa se ha forjado una sólida reputación de innovación, calidad y confiabilidad. Sus productos cumplen con rigurosos estándares internacionales y ofrecen una experiencia de conducción excepcional para todos los niveles de usuario. La nueva motocicleta de 2 tiempos refleja la experiencia técnica de Bosuer y su conocimiento de las crecientes demandas del mercado global.

