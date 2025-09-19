Robex gibt vorzeitige Fälligkeit des Ablaufdatums von Optionsscheinen bekannt

QUEBEC CITY, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc. („Robex” oder das „Unternehmen”) (ASX: RXR | TSX-V: RBX | OTC: RSRBF | Börse Frankfurt: RB4) freut sich, die vorzeitige Fälligkeit des Ablaufdatums vom 27. Juni 2026 („Ablaufdatum“) für seine am 27. Juni 2024 ausgegebenen börsennotierten Stammaktien-Kaufoptionsscheine („Optionsscheine 2024“) bekannt zu geben. Die Optionsscheine 2024 wurden ursprünglich im Zusammenhang mit der Eigenkapitalfinanzierung des Unternehmens gewährt, wobei jeder Optionsschein 2024 den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie von Robex zu einem Ausübungspreis von 2,55 CAD berechtigt.

Gemäß den Bedingungen der Optionsscheine 2024 ist Robex berechtigt, das Ablaufdatum vorzuverlegen, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs („VWAP“) und der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange während eines Zeitraums von zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 3,50 CAD beträgt („Vorfälligkeitsereignis”). Weitere Einzelheiten zu den Optionsscheinen 2024 wurden in Abschnitt 8.5(a) des Ersatzprospekts des Unternehmens vom 8. Mai 2025 offengelegt.

Das Vorfälligkeitsereignis fand zwischen dem 2. September 2025 und dem 15. September 2025 statt. Während dieses Zeitraums lagen der VWAP und der Schlusskurs der Stammaktien von Robex an zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen über 3,50 CAD. Diese Vorfälligkeit folgt auf einen anhaltenden Anstieg des Aktienkurses des Unternehmens und spiegelt die kontinuierlichen Fortschritte bei der Entwicklung des Goldprojekts Kiniéro in Guinea wider. Infolgedessen hat das Unternehmen beschlossen, das Ablaufdatum der Optionsscheine 2024 auf den 18. Oktober 2025 um 17:30 Uhr (Ortszeit Toronto) vorzuverlegen (das „Vorzeitige Ablaufdatum“). Alle Optionsscheine für 2024, die nach dem Vorzeitigen Ablaufdatum nicht ausgeübt wurden, verfallen und sind nicht mehr gültig.

Zum Zeitpunkt dieser Bekanntgabe sind 57.759.921 Optionsscheine für 2024 im Umlauf. Wenn alle Optionsscheine 2024 vor dem Vorzeitigen Ablaufdatum ausgeübt werden, rechnet das Unternehmen mit einem Bruttoerlös von etwa 147,3 Millionen kanadischen Dollar.

Die Inhaber von Optionsscheinen 2024 werden aufgefordert, ihre Optionsscheine 2024 gemäß den Anweisungen auszuüben, die in der Mitteilung über die vorzeitige Fälligkeit enthalten sind, die den eingetragenen Inhabern zugestellt wird und auf der Website des Unternehmens verfügbar ist.

Matthew Wilcox, Managing Director von Robex, dazu:

„Dies stellt einen wichtigen Meilenstein für Robex dar. Die vorzeitige Fälligkeit der Optionsscheine ist eine starke Bestätigung unserer Strategie und Dynamik und bietet eine günstige Gelegenheit, unsere Bilanz weiter zu stärken. Der erwartete Erlös wird zur Finanzierung der Explorationsaktivitäten in Kiniero, zur Unterstützung der weiteren Entwicklung der Kiniero-Mine und zur Schaffung von Flexibilität für umfassendere Unternehmensinitiativen im Jahr 2026 verwendet werden. Mit dem ersten Goldguss in Kiniero, der für Dezember 2025 geplant ist, und der erwarteten Aufnahme der kommerziellen Produktion im ersten Quartal 2026 treten wir in eine transformative Phase für das Unternehmen ein.“

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com

www.robexgold.com

Investoren- und Medienanfragen:

Nathan Ryan

NWR Communications

+61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ und „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements („Management“) zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des Managements beschreiben, können „zukunftsgerichtete Aussagen“ sein und sind an der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen, wie z. B. „anstreben“, „antizipieren“, „annehmen“, „glauben“, „können“, „erwägen“, „fortsetzen“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „prognostizieren“, „zukünftig“, „Prognose“, „anleiten“, „Hinweis“, „beabsichtigen“, „Absicht“, „wahrscheinlich“, „möglicherweise“, „könnte“, „Zielsetzung“, „Chance“, „Aussicht“, „Plan“, „Potenzial“, „sollte“, „Strategie“, „Ziel“, „wird“ oder „würde“ oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Vertrag über die Fazilität, einschließlich der Erfüllung der darin festgelegten aufschiebenden Bedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der ersten Inanspruchnahme zu verwenden, der Fähigkeit des Unternehmens, die Kreditfazilität für jede nachfolgende Inanspruchnahme in Anspruch zu nehmen, der Entwicklung des Kiniero-Goldprojekts und der Ausgabe von Bonusaktien.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter: die Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens für das Kiniero-Goldprojekt, wie in der entsprechenden Machbarkeitsstudie dargestellt und gegebenenfalls aktualisiert, vollständig und entsprechend dem zuvor vom Unternehmen kommunizierten überarbeiteten Zeitplan umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, die geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben nachteiliger Bedingungen im Kiniero-Goldprojekt; das Ausbleiben unvorhergesehener betrieblicher Verzögerungen; das Ausbleiben wesentlicher Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; ein Goldpreisniveau, das die Rentabilität des Kiniero-Goldprojekts gewährleistet; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu beschaffen; die Realisierung der Mineralressourcen- und Mineralreserven gemäß den Schätzungen; Annahmen hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Geschäftsstrategien sowie der lokalen und globalen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen das Unternehmen tätig ist bzw. tätig sein wird; die Fähigkeit des Unternehmens, die Notierung seiner Stammaktien an der Australian Securities Exchange („ASX“) abzuschließen und den voraussichtlichen Zeitpunkt dieser Notierung einzuhalten; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen gemäß der Fazilitätsvereinbarung; den Zugang des Kreditnehmers zu den im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung bereitgestellten Mitteln; die zweckgebundene Verwendung der vom Kreditnehmer im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung erhaltenen Beträge gemäß den Vorgaben des Unternehmens.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Risiko, dass der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, die aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme des Kreditvertrags zu erfüllen, und daher nicht in der Lage ist, einen Teil oder den gesamten im Rahmen des Kreditvertrags verfügbaren Kapitalbetrag zu leihen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, einen ausreichenden Cashflow zu generieren oder nachfolgende Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen abzuschließen, um die im Rahmen des Facility Agreement geliehenen Beträge zurückzuzahlen; das Risiko, dass die Schuldner im Rahmen des Facility Agreement nicht in der Lage sind, die finanziellen und sonstigen Verpflichtungen im Rahmen des Facility Agreement zu erfüllen, was zu einem Event of Default führt; geopolitische Risiken und Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten in Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte geltend zu machen, und der Möglichkeit von Unruhen und zivilem Ungehorsam; Schwankungen des Goldpreises; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen des Unternehmens zu Mineralreserven und Mineralressourcen; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; die Ersetzung der erschöpften Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl von Projekten des Unternehmens; das Risiko, dass das Kiniero-Goldprojekt nie die Produktionsphase erreichen wird (auch aufgrund fehlender Finanzierung); der Kapitalbedarf des Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der Gesetze, Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen unterliegt, einschließlich der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, und die Auswirkungen dieser Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten des Unternehmens; an Dritte zu zahlende Kapitalbeteiligungen und Lizenzgebühren; Preisvolatilität und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität im globalen Finanzsystem; Unsicherheit im Zusammenhang mit der Einführung von Zöllen durch ein Land, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten, auf Waren oder Dienstleistungen, die aus einem anderen Land in dieses Land importiert werden, und die letztendlichen Auswirkungen solcher Zölle auf die Lieferketten des Unternehmens; die Auswirkungen der hohen Inflation, wie z. B. höhere Rohstoffpreise; Schwankungen der Wechselkurse, insbesondere zwischen dem kanadischen Dollar, in dem das Unternehmen derzeit seine Eigenkapitalfinanzierungen aufnimmt, und dem US-Dollar; das Risiko eines anhängigen oder zukünftigen Rechtsstreits gegen das Unternehmen; Beschränkungen bei Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen Tochtergesellschaften; Volatilität des Marktpreises der Stammaktien; Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder -veranlagungen des Unternehmens; Erwerb und Aufrechterhaltung von Eigentumsrechten an Grundstücken sowie der für den laufenden Betrieb des Unternehmens erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen; Änderungen der Projektparameter und/oder wirtschaftlichen Bewertungen im Zuge der Detailplanung; das Risiko, dass die tatsächlichen Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; geologische, bergbau- und explorationsbezogene technische Probleme; unerwartete Betriebsstörungen bei Anlagen, Ausrüstungen oder Verfahren; Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Finanzierungen; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen, einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es tätig ist; das Risiko von Verstößen gegen geltende Antikorruptionsgesetze, Exportkontrollvorschriften, Wirtschaftssanktionsprogramme und damit verbundene Gesetze durch das Unternehmen oder seine Vertreter; das Risiko, dass das Unternehmen in Konflikte mit Kleinbergbauern gerät; der Wettbewerb mit anderen Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittunternehmern; die Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen Führungskräften und hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens zu angemessener Infrastruktur; die Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen Verbindlichkeiten des Unternehmens in Bezug auf seine Abraumlagerstätten; Störungen der Lieferkette; Gefahren und Risiken, die normalerweise mit der Mineralexploration und der Entwicklung und Produktion von Goldminen verbunden sind; Probleme im Zusammenhang mit Wetter und Klima; das Risiko von Ausfällen der Informationstechnologiesysteme und Cybersicherheitsbedrohungen; das Risiko, dass das Unternehmen die Notierung seiner Stammaktien an der ASX nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht abschließen kann; das Risiko, dass der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, auf die Erlöse aus der Kreditfazilität zuzugreifen oder die im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung erhaltenen Beträge für die vom Unternehmen festgelegten Zwecke zu verwenden; und das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sich gegen alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit zu versichern.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet.