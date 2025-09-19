Robex annonce l’accélération de la date d’échéance des bons de souscription

QUÉBEC, 19 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le producteur et développeur aurifère ouest-africain Robex Resources Inc. (« Robex » ou la « Société ») (TSX-V : RBX | ASX : RXR | OTC : RSRBF | Bourse de Francfort : RB4) est ravi d’annoncer l’accélération de l’échéance établie au 27 juin 2026 (la « date d’échéance ») relative à ses bons de souscription d’actions ordinaires cotés en bourse émis le 27 juin 2024 (les « bons de souscription 2024 »). Les bons de souscription 2024 ont été initialement accordés dans le cadre du financement par actions de la société, chaque bon de souscription 2024 donnant le droit à son détenteur d’acquérir une action ordinaire de Robex au prix d’exercice de 2,55 $ CA.

Conformément aux modalités relatives aux bons de souscription 2024, Robex est en droit d’anticiper la date d’échéance si le cours moyen pondéré en fonction du volume (« VWAP ») et le cours de clôture des actions ordinaires de la société à la Bourse de croissance TSX sont égaux ou supérieurs à 3,50 $ CA pendant une période de dix (10) séances de bourse consécutives (un « événement d’accélération »). De plus amples détails concernant les bons de souscription 2024 sont présentés à la section 8.5(a) du prospectus de remplacement de la Société en date du 8 mai 2025.

L’événement d’accélération est survenu entre le 2 septembre 2025 et le 15 septembre 2025, période durant laquelle le cours moyen pondéré en fonction du volume et le cours de clôture des actions ordinaires de Robex ont dépassé 3,50 $ CA pendant dix (10) séances de bourse consécutives. Cette accélération fait suite à une hausse soutenue du cours de l’action de la société et reflète les progrès continus dans le développement du projet aurifère Kiniéro en Guinée. En conséquence, la société a décidé d’avancer la date d’échéance des bons de souscription 2024 au 18 octobre 2025 à 17 h 30 (heure de Toronto) (la « date d’échéance anticipée »). À l’issue de cette date d’échéance anticipée, tous les bons de souscription 2024 non exercés expireront et seront considérés caducs.

À la date de la présente annonce, 57 759 921 bons de souscription 2024 sont en circulation. En cas d’exercice de l’ensemble des bons de souscription 2024 avant la date d’échéance avancée, la Société estime le montant du produit brut à environ 147,3 millions de dollars canadiens.

Les détenteurs de bons de souscription 2024 sont encouragés à exercer leurs bons de souscription 2024 conformément aux instructions fournies dans l’avis d’accélération qui sera envoyé aux détenteurs inscrits et disponible sur le site Web de la société.

Matthew Wilcox, directeur général de Robex, a déclaré :

« Cela marque une étape importante pour Robex. L’accélération des bons de souscription constitue une forte validation de notre stratégie et de notre dynamique, et offre une occasion opportune de renforcer davantage notre bilan. Le produit attendu sera utilisé pour financer les activités d’exploration à Kiniero, favoriser le développement continu de la mine Kiniero et assurer une certaine souplesse pour des initiatives d’entreprise plus importantes en 2026. Avec la première coulée d’or à Kiniero prévue pour décembre 2025 et la production commerciale attendue au premier trimestre 2026, la société entame désormais une phase décisive. »

