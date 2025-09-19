Resultat aktietilbagekøbsprogram 17-19 september 2025

Herlev 19 september 2025

Selskabsmeddelelse 39/2025



RESULTAT AF AKTIETILBAGEKØB:

Selskabet meddelte i selskabsmeddelelse 38/2025, at man havde besluttet at iværksætte et aktietilbagekøb på køb af maksimalt 471.698 aktier til kurs DKK 3,18 i perioden 17-19 september 2025, begge dage inklusive.

Selskabet har i perioden købt 6.294 aktier og ejer pr. dags dato totalt 3.252.267 egne aktier svarende til 6,92% af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er i alt 47.022.205 aktier, inklusive egne aktier. Programmet er herefter afsluttet.

Kontakt:

Evt. spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til CEO Michael Hove på 28126609 eller mail mh@sca-inv-group.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen

